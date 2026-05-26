W piątek, 29 maja, odbędzie się świętowanie urodzin jednego z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców stołecznego ogrodu zoologicznego. Hipopotam Hugo skończy 19 lat. Z tej okazji warszawskie zoo zaprasza na specjalne wydarzenie przy Hipopotamiarni.



Urodzinowe spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00 przy basenie hipopotamów. W programie znalazły się pokazowe karmienie Hugona, ciekawostki o hipopotamach nilowych.

Reklama Reklama

Każdy odwiedzający będzie mógł przygotować kartkę urodzinową dla jubilata lub przynieść drobny upominek.

Hugo mieszka w Warszawie od 2009 r.

Hugo urodził się 29 maja 2007 r. w ogrodzie zoologicznym w Ostrawie. Do Warszawy przyjechał 4 listopada 2009 r., mając niespełna trzy lata. Jego mamą była Katka, a ojcem Honzik.

Dziś Hugo jest jednym z najbardziej lubianych mieszkańców warszawskiego zoo i ważnym ambasadorem wiedzy o ochronie zagrożonych gatunków.

Hipopotam nilowy – imponujący i zagrożony gatunek

Hipopotam nilowy należy do gatunków narażonych na wyginięcie. W naturze występuje w środkowej i południowej Afryce. Głównymi zagrożeniami dla tych zwierząt są utrata siedlisk oraz konflikty z lokalną ludnością. Populację żyjącą na wolności szacuje się obecnie na około 130 tysięcy osobników.

Choć nazwa „hipopotam” oznacza „konia wodnego”, zwierzę to nie jest spokrewnione z końmi. Najbliższymi krewnymi hipopotamów są walenie. W przeciwieństwie do nich hipopotamy nie potrafią jednak pływać – poruszają się pod wodą, odbijając się od dna.

Mimo roślinożernej diety hipopotamy należą do najbardziej niebezpiecznych zwierząt świata. Są niezwykle terytorialne i agresywnie bronią swojego potomstwa. Dorosłe samce mogą ważyć nawet 1,8 tony, a rekordowe osobniki osiągały blisko 3 tony. Ich szczęki rozwierają się pod kątem ponad 150 stopni, a długość zębów może dochodzić do 40 centymetrów. Mimo ogromnej masy hipopotamy potrafią poruszać się po lądzie z prędkością nawet 40 km/h.