Pietruszka – młoda żyrafa doskonale znana odwiedzającym warszawskie zoo – opuści stolicę i wyjedzie do nowego ogrodu zoologicznego.



Pietruszka od pierwszych dni życia była otoczona szczególną opieką zespołu warszawskiego zoo.

Reklama Reklama

Żyrafa Pietruszka z warszawskiego zoo

Odchowana przez opiekunów z Żyrafiarni szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek ogrodu i zdobyła sympatię tysięcy Warszawiaków oraz gości odwiedzających stołeczne zoo.

Decyzja o przeniesieniu została podjęta przez koordynatora gatunku w ramach międzynarodowego programu zarządzania populacją żyraf w europejskich ogrodach zoologicznych.

Wyjazd młodej żyrafy to naturalny etap jej rozwoju oraz ważny element współpracy pomiędzy ogrodami zoologicznymi, których celem jest ochrona gatunków i utrzymanie zdrowej populacji zwierząt. W nowym miejscu Pietruszka dołączy do samca i rozpocznie kolejny etap swojego życia.

Dokąd pojedzie Pietruszka? Tę informację warszawskie zoo zdradzi podczas specjalnego spotkania pożegnalnego.

Pożegnanie Pietruszki w warszawskim zoo

Zoo zaprasza mieszkańców na wyjątkowe spotkanie z Pietruszką i jej opiekunami. Będzie to okazja, by jeszcze raz zobaczyć ulubioną żyrafę, poznać jej historię oraz symbolicznie powiedzieć jej „do ZOObaczenia”.

Podczas wydarzenia opiekunowie opowiedzą o codziennym życiu Pietruszki, jej rozwoju oraz przygotowaniach do przeprowadzki. Organizatorzy zapowiadają również niespodzianki dla uczestników spotkania.

Szczegóły wydarzenia:

Data: środa, 13 maja 2026 r.

Godzina: 12:00–13:00

Miejsce: Warszawskie ZOO, przed wybiegiem żyraf

(w przypadku deszczu spotkanie odbędzie się w pawilonie Żyrafiarni)