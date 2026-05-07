Do groźnego incydentu doszło na ulicach Otwocka, gdzie policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierującego Porsche. Mężczyzna zignorował sygnały funkcjonariuszy i zaczął przyspieszać, usiłując zgubić radiowóz na ulicy Lubelskiej. Ucieczka zakończyła się na ulicy Kościelnej, gdzie finalnie poddał się kontroli. Jak podaje podkom. Patryk Domarecki z otwockiej komendy, największe oburzenie mundurowych wywołał fakt, że w aucie znajdowały się dzieci w wieku 3 oraz 12 lat.
Badanie alkomatem wykazało, że 39-latek miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Po zatrzymaniu kierowca usłyszał zarzuty narażenia małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz ucieczki przed policją. Poza dozorem i sprawą karną mężczyznę czekają dotkliwe sankcje finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kierowców z tak wysokim stężeniem alkoholu, sąd orzeka przepadek mienia, co oznacza, że Porsche sprawcy zostanie na stałe skonfiskowane.