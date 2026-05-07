Mieszkaniec powiatu otwockiego odpowie za skrajną nieodpowiedzialność po tym, jak pijany uciekał przed policją, przewożąc w luksusowym aucie dwoje małych dzieci. Za złamanie prawa straci auto na rzecz Skarbu Państwa.



Do groźnego incydentu doszło na ulicach Otwocka, gdzie policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierującego Porsche. Mężczyzna zignorował sygnały funkcjonariuszy i zaczął przyspieszać, usiłując zgubić radiowóz na ulicy Lubelskiej. Ucieczka zakończyła się na ulicy Kościelnej, gdzie finalnie poddał się kontroli. Jak podaje podkom. Patryk Domarecki z otwockiej komendy, największe oburzenie mundurowych wywołał fakt, że w aucie znajdowały się dzieci w wieku 3 oraz 12 lat.

Badanie alkomatem wykazało, że 39-latek miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Po zatrzymaniu kierowca usłyszał zarzuty narażenia małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz ucieczki przed policją. Poza dozorem i sprawą karną mężczyznę czekają dotkliwe sankcje finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kierowców z tak wysokim stężeniem alkoholu, sąd orzeka przepadek mienia, co oznacza, że Porsche sprawcy zostanie na stałe skonfiskowane.