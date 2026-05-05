W jednym z mieszkań na Żoliborzu doszło do dramatycznych wydarzeń. Policjanci, którzy zostali wezwani przez zaniepokojonych mieszkańców, odkryli w lokalu ciało w zaawansowanym stanie rozkładu.



W trakcie interwencji rozegrały się tragiczne sceny – jeden z mężczyzn próbował uciec z mieszkania, spuszczając linę przez okno. Podczas tej próby spadł z trzeciego piętra. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować.

Interwencja policji przy ul. Powązkowskiej

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w jednym z bloków przy ulicy Powązkowskiej na Żoliborzu. Mieszkańcy zawiadomili służby o intensywnym, nieprzyjemnym zapachu wydobywającym się z jednego z lokali. Na miejsce skierowano policję, która po przyjeździe podjęła decyzję o dostaniu się do środka przez balkon. Funkcjonariusze skorzystali z podnośnika, aby wejść do mieszkania z zewnątrz.

Mężczyzna przebywający w środku najpierw opuścił przez okno linę, a następnie podjął próbę ucieczki. W trakcie schodzenia stracił równowagę i spadł z wysokości trzeciego piętra. Na miejscu natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową, jednak mimo wysiłków ratowników jego życia nie udało się uratować.

Ciało w znacznym stopniu rozkładu przy Powązkowskiej

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, po wejściu do mieszkania funkcjonariusze znaleźli ciało w znacznym stopniu rozkładu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że lokal zamieszkiwało dwóch braci. Na miejscu odnaleziono także list, który – według źródeł – miał być pożegnaniem skierowanym do córki jednego z nich.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawa ma złożony charakter, jednak szczegóły nie zostały dotąd potwierdzone przez śledczych. Policja prowadzi intensywne czynności mające na celu odtworzenie dokładnego przebiegu zdarzeń oraz wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii.