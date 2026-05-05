Można tu nie tylko zjeść posiłki reprezentujące menu z różnych stron świata, ale też znaleźć miejsce do rozmowy, integracji lub wspólnego doświadczania sztuki. BUWBAR to unikatowa przestrzeń gastronomiczno-kulturalna, która została oficjalnie uruchomiona w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.



Jak podkreślają władze Uniwersytetu, jest to pierwsza taka przestrzeń na terenie polskiej uczelni.

– Uniwersytet Warszawski konsekwentnie odpowiada na potrzeby swojej społeczności, tworząc przestrzenie, które wspierają nie tylko naukę, ale także integrację i dobrostan. BUWBAR to miejsce, w którym łączymy wysoką jakość oferty z komfortem pracy i studiowania – przestrzeń dla ciała i dla ducha – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

W zaaranżowanej w loftowym, nowoczesnym stylu strefie dostępnych jest osiem kiosków ze street foodem. Każdy oferuje menu z innej kuchni, m.in. polskiej, włoskiej, meksykańskiej czy chińskiej.

BUWBAR – Nowe miejsce na gastronomicznej Warszawy

Oferta będzie się zmieniała w sposób rotacyjny. Z myślą o gościach zastosowano zautomatyzowany sposób zamawiania dań, a pracę profesjonalnych i doświadczonych kucharzy oraz obsługi wspierają dwa roboty, które zbierają m.in. naczynia.

– BUWBAR powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez studentów i doktorantów. To nie tylko przestrzeń gastronomiczna, ale także miejsce do pracy, spotkań i odpoczynku, zaprojektowane z myślą o komforcie użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej. To miejsce, w którym można zjeść dobry posiłek w przystępnej cenie – mówi Robert Grey, kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego.

Ceny posiłków dostosowane są przede wszystkim do potrzeb studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Koszt pełnowartościowego obiadu, przygotowywanego z najwyższej jakości składników przez profesjonalnych i doświadczonych kucharzy, zaczyna się od 19 zł. Dla studentów i doktorantów UW przygotowano ofertę rabatową. Użytkownicy mogą również skorzystać ze stoiska z gorącymi i zimnymi napojami w przystępnych, konkurencyjnych cenach, a także podgrzać własne jedzenie. Kawa do śniadania kosztuje złotówkę, a zupa w kubku 5 zł.

BUWBAR – więcej niż przestrzeń gastronomiczna

Dania w strefie oferowane są w formule Grab & Go – w formie gotowej do spożycia. BUWBAR prowadzony jest przez restauratorkę Yajię Lin-Iwanejko, która w 2025 roku zajęła 15. miejsce w rankingu 50 najlepszych restauratorów w Polsce, opracowanym przez „Forbes & Made For Restaurant”. Jej ideą jest łączenie potrzeb zarówno ciała, jak i ducha. W nowej przestrzeni można nie tylko zjeść, ale też znaleźć inspirację. BUWBAR zdobią prace Andrzeja Fogtta, polskiego malarza, grafika i rzeźbiarza. Strefa otwarta jest także na prezentowanie działalności kulturalnej studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

– BUWBAR to dla mnie coś więcej niż przestrzeń gastronomiczna. Chciałam stworzyć miejsce, które będzie naturalną częścią życia akademickiego – otwarte, różnorodne i inspirujące, gdzie jedzenie idzie w parze z kulturą i spotkaniami – podkreśla Yajia Lin-Iwanejko.

Wieczorem w BUWBARze organizowane będą różnorodne wydarzenia kulturalne: pokazy, wystawy, koncerty, seanse filmowe czy panele dyskusyjne. To miejsce prezentacji osiągnięć członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Organizacja wydarzeń uwzględnia charakter i przeznaczenie miejsca, jakim jest biblioteka, stawiając na pierwszym miejscu komfort pracy i studiowania użytkowników BUW.

Wnętrze całej strefy zostało zaprojektowane w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych i dbałości o środowisko. Autorką konceptu jest architektka wnętrz i utytułowana projektantka lokali gastronomicznych Marta Agnieszka Lew.