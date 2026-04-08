Rafał Trzaskowski kontra burmistrz Berlina. Debata o roli metropolii

Debata poświęcona roli współczesnych metropolii europejskich wobec rosnących wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i odporności społecznej odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej. W spotkaniu wezmą udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz burmistrz Berlina Kai Wegner.



Debata ma się odbyć 9 kwietnia o godz. 13.30 w auli głównej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Potrwa godzinę i będzie miała charakter otwarty, co oznacza, że udział w niej będzie możliwy także dla publiczności. Ostatnia część spotkania zostanie przeznaczona na pytania z sali, co ma sprzyjać bezpośredniej wymianie opinii między uczestnikami a mieszkańcami i studentami.

Reklama Reklama

Kai Wegner w debacie z Rafałem Trzaskowskim

Tematem przewodnim rozmowy będą wyzwania społeczne i infrastrukturalne, przed którymi stoją dziś duże europejskie miasta. Dyskusja skoncentruje się m.in. na kwestiach bezpieczeństwa, ochrony mieszkańców oraz budowania odporności miast na współczesne zagrożenia – zarówno w wymiarze społecznym, jak i infrastrukturalnym.

Debata wpisuje się również w obchody 35-lecia współpracy Warszawy i Berlina. To symboliczna okazja do podsumowania dotychczasowych relacji między miastami, ale także do refleksji nad ich przyszłością w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w Europie. Organizatorami wydarzenia są władze Warszawy oraz SGH. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i niemieckim, z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym, co podkreśla jego międzynarodowy charakter.

Planowana dyskusja ma stać się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami dwóch europejskich stolic, które – choć różnią się skalą i strukturą – mierzą się z podobnymi problemami wynikającymi z globalnych kryzysów, napięć geopolitycznych i rosnących oczekiwań mieszkańców wobec samorządów.