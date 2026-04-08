Rafał Trzaskowski kontra burmistrz Berlina. Debata o roli metropolii

Ze strony Warszawy w debacie weźmie udział prezydent miasta Rafał Trzaskowski
Debata ma się odbyć 9 kwietnia o godz. 13.30 w auli głównej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Potrwa godzinę i będzie miała charakter otwarty, co oznacza, że udział w niej będzie możliwy także dla publiczności. Ostatnia część spotkania zostanie przeznaczona na pytania z sali, co ma sprzyjać bezpośredniej wymianie opinii między uczestnikami a mieszkańcami i studentami.
Tematem przewodnim rozmowy będą wyzwania społeczne i infrastrukturalne, przed którymi stoją dziś duże europejskie miasta. Dyskusja skoncentruje się m.in. na kwestiach bezpieczeństwa, ochrony mieszkańców oraz budowania odporności miast na współczesne zagrożenia – zarówno w wymiarze społecznym, jak i infrastrukturalnym.
Debata wpisuje się również w obchody 35-lecia współpracy Warszawy i Berlina. To symboliczna okazja do podsumowania dotychczasowych relacji między miastami, ale także do refleksji nad ich przyszłością w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w Europie. Organizatorami wydarzenia są władze Warszawy oraz SGH. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i niemieckim, z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym, co podkreśla jego międzynarodowy charakter.
Planowana dyskusja ma stać się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami dwóch europejskich stolic, które – choć różnią się skalą i strukturą – mierzą się z podobnymi problemami wynikającymi z globalnych kryzysów, napięć geopolitycznych i rosnących oczekiwań mieszkańców wobec samorządów.
W przypadku Warszawy jednym z kluczowych kierunków działań jest rozwój polityk adaptacji do zmian klimatu oraz wzmacnianie infrastruktury odpornej na ekstremalne zjawiska pogodowe. Stolica realizuje strategię dostosowania do zmian klimatycznych do 2030 roku, która obejmuje zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i działania społeczne oraz edukacyjne. W praktyce oznacza to m.in. rozwój systemów retencji wody, zwiększanie powierzchni zielonych oraz monitorowanie zagrożeń klimatycznych, takich jak fale upałów czy intensywne opady.
Istotnym elementem warszawskiego podejścia jest także wykorzystanie nowych technologii i narzędzi cyfrowych w zarządzaniu miastem.
Berlin z kolei od lat rozwija polityki miejskie oparte na zrównoważonym rozwoju i odporności infrastrukturalnej, wpisujące się w szersze europejskie strategie klimatyczne i energetyczne. Miasto stawia na transformację energetyczną, rozwój zielonej infrastruktury oraz działania ograniczające emisje, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo środowiskowe i jakość życia mieszkańców. W niemieckiej stolicy duży nacisk kładzie się również na planowanie przestrzenne oparte na ekologicznych założeniach oraz integrację różnych polityk miejskich – od transportu po gospodarkę wodną.
Oba miasta łączy rosnące znaczenie koncepcji tzw. „odporności miejskiej”, rozumianej jako zdolność do zapobiegania kryzysom i szybkiego reagowania na nie – od zagrożeń klimatycznych, przez kryzysy społeczne, aż po napięcia geopolityczne.
Planowana debata ma więc nie tylko charakter symboliczny, związany z 35-leciem współpracy Warszawy i Berlina, ale również praktyczny – stanie się okazją do wymiany doświadczeń między dwoma dużymi europejskimi metropoliami, które coraz intensywniej inwestują w bezpieczeństwo, nowoczesne zarządzanie i odporność swoich struktur miejskich.