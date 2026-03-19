Miejskie Centrum Kontaktu – darmowe czy nie? Numer 19115 może narazić na spore koszty

Publikacja: 19.03.2026 13:35

Radny Piotr Szyszko wnioskuje do Urzędu Miasta o wprowadzenie całkowicie bezpłatnej infolinii dla mieszkańców

Kacper Komaiszko
Warszawskie Miejskie Centrum Kontaktu 19115 od lat ułatwia życie mieszkańcom. Okazuje się jednak, że za szybki kontakt z urzędem wielu Warszawiaków płaci wysoką cenę, o której miasto rzadko wspomina.

Większość mieszkańców stolicy przyzwyczaiła się do myśli, że jeden krótki numer rozwiązuje niemal każdy problem miejski. Od dziury w jezdni po informacje o terminach w urzędzie dzielnicy. System Warszawa 19115 stał się cyfrowym sercem metropolii.

Jednak za tą wygodą kryje się techniczna pułapka. Może ona słono kosztować nieświadomego użytkownika telefonu komórkowego. Problem przybiera na sile, gdy czas oczekiwania na połączenie z konsultantem wydłuża się do kilkudziesięciu minut.

381 tysięcy połączeń

wykonali Warszawiacy z numerem 19115 - to dane za 2022 rok

Dekada cyfrowej rewolucji w stolicy

Projekt Miejskiego Centrum Kontaktu ruszył z wielką pompą w 2013 roku. Ówczesna prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiadała wówczas nową jakość w relacjach na linii urząd–mieszkaniec. Warszawa chciała dołączyć do elitarnego grona miast takich jak Londyn, Berlin czy Nowy Jork. To tam systemy typu „one-stop-shop” działały już z dużym sukcesem. Na początku zespół liczył około 40 konsultantów. Do dyspozycji mieszkańców oddano infolinię, portal internetowy, a nawet faks.

Przez dziesięć lat system przeszedł gigantyczną metamorfozę. Dane z 2023 roku pokazują skalę tego przedsięwzięcia. Na pierwszej linii obsługi pracuje już ponad sto osób. Kolejne siedemset wspiera system w różnych jednostkach merytorycznych i dzielnicach. Mimo rozwoju aplikacji mobilnej to właśnie telefon pozostaje najchętniej wybieraną formą kontaktu. Tylko w 2022 roku Warszawiacy wykonali ponad 381 tysięcy połączeń na numer 19115.

Ukryte koszty krótkiego numeru

Problem polega na tym, że numer 19115 jest w polskim systemie telekomunikacyjnym traktowany jako numer specjalny. Większość operatorów sieci komórkowych wyłącza takie numery z pakietów darmowych minut.

Oznacza to, że osoba posiadająca teoretycznie „nielimitowane rozmowy” i tak zapłaci za każdą minutę połączenia z infolinią. Miasto promuje głównie krótki, pięciocyfrowy numer, ponieważ jest on najłatwiejszy do zapamiętania. Rzadko jednak informuje o bezpieczniejszej finansowo alternatywie.

Istnieje bowiem sposób na uniknięcie dodatkowych opłat. Jest nim wybranie numeru z warszawskim prefiksem, czyli 22 19 115. Dla sieci telefonicznej jest to zwykłe połączenie stacjonarne. W takim przypadku rozmowa niemal zawsze zostanie rozliczona w ramach wykupionego abonamentu. Niestety wiedza ta nie jest powszechna. Wielu mieszkańców wybiera najprostszą drogę i nieświadomie generuje dodatkowe koszty na swoim rachunku telefonicznym.

Pojawiają się głosy, że miasto wprowadza mieszkańców w błąd, nie eksponując wystarczająco informacji o płatnym charakterze skróconego numeru.

Godzina w kolejce na koszt dzwoniącego

Kwestia opłat staje się jeszcze bardziej kontrowersyjna w kontekście czasu oczekiwania na rozmowę. Radny Piotr Szyszko podczas sesji rady miasta w marcu 2026 roku podniósł alarm w tej sprawie. Według jego relacji mieszkańcy muszą czasem czekać na linii nawet do godziny. W systemie, gdzie każda minuta jest płatna poza abonamentem, takie oczekiwanie staje się dla obywatela kosztownym wydatkiem. Licznik opłat bije od momentu wybrania numeru, a nie od chwili rozpoczęcia rozmowy z „żywym konsultantem”.

Sytuacja ta buduje bariery ekonomiczne w dostępie do informacji publicznej. Urząd Miasta zapewnia, że system jest stale monitorowany, a standardowy czas realizacji spraw interwencyjnych wynosi 14 dni. Jednak dla mieszkańca, który chce tylko zgłosić awarię rury lub zapytać o dokumenty, wydanie kilkunastu złotych na samo czekanie w kolejce jest trudne do zaakceptowania. Pojawiają się głosy, że miasto wprowadza mieszkańców w błąd, nie eksponując wystarczająco informacji o płatnym charakterze skróconego numeru.

Polityczna debata o darmowym dostępie

W stołecznym samorządzie coraz głośniej wybrzmiewa postulat stworzenia całkowicie bezpłatnej infolinii. Radni opozycji domagają się, aby miasto uruchomiło numer typu 800. W takim modelu to ratusz pokrywałby koszty połączeń przychodzących. Byłoby to rozwiązanie najbardziej sprawiedliwe dla mieszkańców. Jednak dla budżetu miasta oznaczałoby to wielomilionowe wydatki rocznie. Przy obecnej skali zgłoszeń telefonicznych koszty te mogłyby obciążyć inne planowane inwestycje miejskie.

Obecnie ratusz skupia się na promowaniu innych, bezpłatnych kanałów kontaktu. Aplikacja mobilna Warszawa 19115 pozwala na przesyłanie zdjęć i dokładnej lokalizacji GPS bez żadnych opłat za połączenie. Można również korzystać z czatu na portalu internetowym lub wysłać wiadomość e-mail. Metody te są darmowe, ale wymagają posiadania smartfona i dostępu do Internetu. Wciąż jednak dla wielu starszych osób telefon pozostaje jedyną dostępną ścieżką kontaktu z administracją.

Jak bezpiecznie kontaktować się z urzędem?

Dopóki system nie zostanie zmieniony na całkowicie bezpłatny, Warszawiacy muszą pamiętać o prostej zasadzie. Korzystając z telefonu komórkowego, warto zawsze wybierać numer 22 19 115 zamiast samej końcówki. Ta drobna zmiana pozwala zachować pieniądze w portfelu. Jest to szczególnie ważne w okresach zwiększonej liczby zgłoszeń, kiedy kolejki do konsultantów są najdłuższe.

