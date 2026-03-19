Miejskie Centrum Kontaktu – darmowe czy nie? Numer 19115 może narazić na spore koszty

Ukryte koszty krótkiego numeru

Problem polega na tym, że numer 19115 jest w polskim systemie telekomunikacyjnym traktowany jako numer specjalny. Większość operatorów sieci komórkowych wyłącza takie numery z pakietów darmowych minut.

Oznacza to, że osoba posiadająca teoretycznie „nielimitowane rozmowy” i tak zapłaci za każdą minutę połączenia z infolinią. Miasto promuje głównie krótki, pięciocyfrowy numer, ponieważ jest on najłatwiejszy do zapamiętania. Rzadko jednak informuje o bezpieczniejszej finansowo alternatywie.

Istnieje bowiem sposób na uniknięcie dodatkowych opłat. Jest nim wybranie numeru z warszawskim prefiksem, czyli 22 19 115. Dla sieci telefonicznej jest to zwykłe połączenie stacjonarne. W takim przypadku rozmowa niemal zawsze zostanie rozliczona w ramach wykupionego abonamentu. Niestety wiedza ta nie jest powszechna. Wielu mieszkańców wybiera najprostszą drogę i nieświadomie generuje dodatkowe koszty na swoim rachunku telefonicznym.

Godzina w kolejce na koszt dzwoniącego

Kwestia opłat staje się jeszcze bardziej kontrowersyjna w kontekście czasu oczekiwania na rozmowę. Radny Piotr Szyszko podczas sesji rady miasta w marcu 2026 roku podniósł alarm w tej sprawie. Według jego relacji mieszkańcy muszą czasem czekać na linii nawet do godziny. W systemie, gdzie każda minuta jest płatna poza abonamentem, takie oczekiwanie staje się dla obywatela kosztownym wydatkiem. Licznik opłat bije od momentu wybrania numeru, a nie od chwili rozpoczęcia rozmowy z „żywym konsultantem”.

Sytuacja ta buduje bariery ekonomiczne w dostępie do informacji publicznej. Urząd Miasta zapewnia, że system jest stale monitorowany, a standardowy czas realizacji spraw interwencyjnych wynosi 14 dni. Jednak dla mieszkańca, który chce tylko zgłosić awarię rury lub zapytać o dokumenty, wydanie kilkunastu złotych na samo czekanie w kolejce jest trudne do zaakceptowania. Pojawiają się głosy, że miasto wprowadza mieszkańców w błąd, nie eksponując wystarczająco informacji o płatnym charakterze skróconego numeru.

Polityczna debata o darmowym dostępie

W stołecznym samorządzie coraz głośniej wybrzmiewa postulat stworzenia całkowicie bezpłatnej infolinii. Radni opozycji domagają się, aby miasto uruchomiło numer typu 800. W takim modelu to ratusz pokrywałby koszty połączeń przychodzących. Byłoby to rozwiązanie najbardziej sprawiedliwe dla mieszkańców. Jednak dla budżetu miasta oznaczałoby to wielomilionowe wydatki rocznie. Przy obecnej skali zgłoszeń telefonicznych koszty te mogłyby obciążyć inne planowane inwestycje miejskie.

Obecnie ratusz skupia się na promowaniu innych, bezpłatnych kanałów kontaktu. Aplikacja mobilna Warszawa 19115 pozwala na przesyłanie zdjęć i dokładnej lokalizacji GPS bez żadnych opłat za połączenie. Można również korzystać z czatu na portalu internetowym lub wysłać wiadomość e-mail. Metody te są darmowe, ale wymagają posiadania smartfona i dostępu do Internetu. Wciąż jednak dla wielu starszych osób telefon pozostaje jedyną dostępną ścieżką kontaktu z administracją.

Jak bezpiecznie kontaktować się z urzędem?

Dopóki system nie zostanie zmieniony na całkowicie bezpłatny, Warszawiacy muszą pamiętać o prostej zasadzie. Korzystając z telefonu komórkowego, warto zawsze wybierać numer 22 19 115 zamiast samej końcówki. Ta drobna zmiana pozwala zachować pieniądze w portfelu. Jest to szczególnie ważne w okresach zwiększonej liczby zgłoszeń, kiedy kolejki do konsultantów są najdłuższe.