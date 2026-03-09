Fotografie burmistrzów za 23 tys. zł. „To autopromocja jednego samorządowca”

12 marca w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe odsłonięta zostanie wystawa z podobiznami burmistrzów i przewodniczących rad dzielnic. Pojawiają się pytania o sens wydawania pieniędzy na takie przedsięwzięcia.



Na kontrowersyjną wystawę na Pradze-Południe zwrócił uwagę radny miejski Damian Kowalczyk.

Historia samorządu w urzędzie na Pradze-Południe

„W Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe została przygotowana wystawa prezentująca burmistrzów dzielnicy od 1990 do 2029 roku. Zwraca uwagę fakt, iż w latach 1990-2006 burmistrzowie zmieniali się co kolejną kadencję lub w czasie jej trwania, natomiast od 2006 roku do końca obecnej kadencji 2029 na wystawie cały czas prezentowana jest ta sama osoba – urzędujący burmistrz dzielnicy, Pan Tomasz Kucharski” – napisał w interpelacji.

Jak dodał, w jego ocenie forma tej ekspozycji może nosić znamiona autopromocji jednego samorządowca, finansowanej ze środków publicznych.