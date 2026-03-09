2.5°C
Życie Warszawy
Fotografie burmistrzów za 23 tys. zł. „To autopromocja jednego samorządowca”

Publikacja: 09.03.2026 07:35

Koszt wystawy obejmował projekt za 5 400 zł brutto i wykonanie z montażem za 17 835 zł brutto

Foto: Damian Kowalczyk

rbi
12 marca w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe odsłonięta zostanie wystawa z podobiznami burmistrzów i przewodniczących rad dzielnic. Pojawiają się pytania o sens wydawania pieniędzy na takie przedsięwzięcia.

Na kontrowersyjną wystawę na Pradze-Południe zwrócił uwagę radny miejski Damian Kowalczyk.

Historia samorządu w urzędzie na Pradze-Południe

„W Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe została przygotowana wystawa prezentująca burmistrzów dzielnicy od 1990 do 2029 roku. Zwraca uwagę fakt, iż w latach 1990-2006 burmistrzowie zmieniali się co kolejną kadencję lub w czasie jej trwania, natomiast od 2006 roku do końca obecnej kadencji 2029 na wystawie cały czas prezentowana jest ta sama osoba – urzędujący burmistrz dzielnicy, Pan Tomasz Kucharski” – napisał w interpelacji.

Jak dodał, w jego ocenie forma tej ekspozycji może nosić znamiona autopromocji jednego samorządowca, finansowanej ze środków publicznych.

Na pismo odpowiedziała wiceprezydent Renata Kaznowska. „Jak wyjaśnia Zarząd Dzielnicy, celem przygotowania wystawy było pokazanie historii prasko-południowego samorządu z uwzględnieniem zmian we władzach od 1990 r.” – napisała.

Dodała, że na osi czasu ekspozycja prezentuje wszystkie osoby, które pełniły władzę w samorządzie Pragi-Południe po transformacji ustrojowej i pełniły funkcje zarządcze w poszczególnych kadencjach. Są na niej prezentowani zarówno przewodniczący i wiceprzewodniczący kolejnych kadencji rady dzielnicy, jak również członkowie władz zarządów dzielnicy. Nazwy stanowisk zostały podane zgodnie z ówcześnie obowiązującą nomenklaturą np. burmistrzowie lub dyrektorzy zarządów.

Koszt wystawy burmistrzów na Pradze-Południe

„Koszt wykonania i montażu 9 tablic zamontowanych na dystansach o wymiarach 150 x70 cm obejmował projekt 5 400 zł brutto i wykonanie z montażem 17 835 zł brutto” - napisała wiceprezydent.

Odsłonięcie wystawy odbędzie się 12 marca. Jednak nie będzie to impreza dostępna dla zwykłego mieszkańca.

„Na odsłonięcie tablic prezentujących historię władz dzielnicy zaproszeni zostaną członkowie zarządów oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący rad dzielnicy, którzy pełnili lub pełnią swoje funkcje od 1990 r. do chwili obecnej, a także radni dzielnicy Praga-Południe obecnej kadencji” – poinformowała wiceprezydent Kaznowska.

