Życie Warszawy
Recydywa w piwnicznej izbie. Włamywacz z Żoliborza w rękach policji

Publikacja: 09.03.2026 08:50

W momencie ujęcia 46-latek próbował tłumaczyć swoją obecność w budynku chęcią ogrzania się, twierdząc, że jest osobą bezdomną.

Foto: policja

M.B.
Mieszkańcy bloku przy ulicy Broniewskiego wykazali się dużą czujnością i odwagą. Rozpoznali włamywacza, który dzień wcześniej okradł piwnicę, a następnie ujęli go po krótkiej szamotaninie. 46-latkowi grozi teraz do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w jednym z budynków wielorodzinnych na warszawskim Żoliborzu. Sprawca najpierw sforsował zabezpieczenia boksów piwnicznych, skąd wyniósł przedmioty o łącznej wartości przekraczającej dwa tysiące złotych. Wśród skradzionych rzeczy znalazły się między innymi plecaki, sprzęt wędkarski, agregat malarski oraz akcesoria motoryzacyjne. Choć mężczyźnie udało się opuścić budynek z łupem, jego wizerunek został utrwalony przez kamery monitoringu.

Wśród skradzionych rzeczy znalazły się między innymi plecaki, sprzęt wędkarski, agregat malarski (na zdjęciu) oraz akcesoria motoryzacyjne.

Foto: policja

Rozpoznany przez czujnego sąsiada

Zaledwie dobę po kradzieży 46-latek postanowił ponownie odwiedzić ten sam blok. Tym razem nie miał już tyle szczęścia. Jeden z lokatorów, który wcześniej widział nagranie z monitoringu, natychmiast rozpoznał w przechodniu sprawcę włamania do piwnicy sąsiada. Mieszkaniec wraz z drugim mężczyzną postanowili działać i uniemożliwili podejrzanemu ucieczkę.

Podczas próby zatrzymania sprawca stał się agresywny. Użył wobec interweniujących osób gazu pieprzowego, a jednego z mężczyzn zranił śrubokrętem w ramię. Mimo tej desperackiej próby obrony, mieszkańcom udało się utrzymać napastnika do czasu przyjazdu patrolu policji. W momencie ujęcia 46-latek próbował tłumaczyć swoją obecność w budynku chęcią ogrzania się, twierdząc, że jest osobą bezdomną.

Konsekwencje i zarzuty prokuratorskie

Przybyli na miejsce funkcjonariusze z żoliborskiego komisariatu przejęli zatrzymanego. Podczas przeszukania znaleźli przy nim marihuanę. Badanie alkomatem wykazało dodatkowo, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, mając w organizmie blisko promil tej substancji. Noc spędził w policyjnym areszcie.

Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał w prokuraturze trzy zarzuty. Odpowie za kradzież z włamaniem, posiadanie środków odurzających oraz naruszenie nietykalności cielesnej osób, które podjęły interwencję obywatelską. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za najcięższe z tych czynów kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Całe postępowanie pozostaje pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz.

