Remonty sieci kanalizacyjnej w Warszawie. Nowe utrudnienia w ruchu

Od 9 marca warszawscy kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu na Wawrze i Białołęce. Budowa nowej sieci kanalizacyjnej potrwa w tych rejonach kilka tygodni i obejmie zwężenia oraz czasowe zamknięcia wybranych odcinków dróg.



Największe zmiany na Trakcie Lubelskim zaplanowano w sąsiedztwie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3. Prace rozpoczną się w poniedziałek rano i obejmą osiemdziesięciometrowy fragment jezdni. Ruch w tym miejscu będzie odbywał się wahadłowo, a nad bezpieczeństwem i płynnością przejazdu czuwać będzie sygnalizacja świetlna.

Taka organizacja ruchu utrzyma się do 24 marca. Jest to element większej inwestycji, która zakłada ułożenie kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Fiołków do Wału Miedzeszyńskiego do końca tegorocznych wakacji.

Etapowe prace na ulicy Karnickiej

Równolegle ekipy budowlane pojawią się na osiedlu Henryków na Białołęce. Inwestycja została podzielona na krótkie etapy, aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców. Na początku, czyli 9 i 10 marca, zamknięte zostanie skrzyżowanie ulicy Karnickiej z Podgórną.