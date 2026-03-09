Remonty sieci kanalizacyjnej w Warszawie. Nowe utrudnienia w ruchu

Budowa sieci kanalizacyjnej zdezorganizuje życie okolicznych mieszkańców na kilka tygodni
Największe zmiany na Trakcie Lubelskim zaplanowano w sąsiedztwie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3. Prace rozpoczną się w poniedziałek rano i obejmą osiemdziesięciometrowy fragment jezdni. Ruch w tym miejscu będzie odbywał się wahadłowo, a nad bezpieczeństwem i płynnością przejazdu czuwać będzie sygnalizacja świetlna.
Taka organizacja ruchu utrzyma się do 24 marca. Jest to element większej inwestycji, która zakłada ułożenie kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Fiołków do Wału Miedzeszyńskiego do końca tegorocznych wakacji.
Równolegle ekipy budowlane pojawią się na osiedlu Henryków na Białołęce. Inwestycja została podzielona na krótkie etapy, aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców. Na początku, czyli 9 i 10 marca, zamknięte zostanie skrzyżowanie ulicy Karnickiej z Podgórną.
W kolejnych dniach roboty przesuną się w stronę ulicy Fletniowej, co pozwoli na przywrócenie przejazdu, choć jezdnia pozostanie zwężona.
W połowie miesiąca, od 13 do 15 marca, drogowcy zamkną wjazd z Fletniowej w Karnicką. W tym czasie dojazd do okolicznych posesji będzie możliwy od strony ulicy Semaforowej. Przez kolejny tydzień, aż do 22 marca, kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi przewężeniami na odcinku między Fletniową a Semaforową.
Po zakończeniu działań na Karnickiej, ciężki sprzęt przeniesie się na ulicę Semaforową. Pierwsze utrudnienia pojawią się tam 23 marca w okolicach numeru 6. Najpoważniejsze zmiany zaplanowano jednak na okres od 25 marca do 3 kwietnia.
W tym czasie ulica będzie całkowicie wyłączana z ruchu na poszczególnych fragmentach, wraz z postępem prac w głąb drogi. Wykonawca zapowiedział, że w miarę możliwości technicznych będzie zapewniać mieszkańcom dojazd do ich domów, jednak pozostali kierowcy dojadą jedynie do miejsca, w którym aktualnie prowadzone są wykopy.