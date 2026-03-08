Warszawska KO głosuje na swoje władze. Jedna osoba „do wycięcia”

Członkowie warszawskiej Koalicji Obywatelskiej głosują w niedzielę na przewodniczącego partii w powiecie warszawskim, na Mazowszu i w kraju. Nie można napisać, że ich wybierają, bo do każdej funkcji jest tylko jeden kandydat.



Na szefa powiatu warszawskiego kandyduje Marcin Kierwiński, na szefa na Mazowszu – Jan Grabiec, na szefa partii w kraju – Donald Tusk.

Trzech bezkonkurencyjnych kandydatów KO

Przy każdym z nich można głosować „za” albo „przeciw”. Czyli każdego z nich można odrzucić?

– Teoretycznie tak i pewnie tych skreśleń byłoby więcej, gdyby wybory odbywały się np. online – mówi nam jeden z członków KO w Warszawie. – Jednak władze partii zorganizowały głosowanie stacjonarne, co oznacza, że wszyscy muszą przyjechać w jedno miejsce. Panuje tam tłok, są kolejki, a przede wszystkim każdy patrzy każdemu w kartki. A kto podniesie rękę na władze partii, temu władze partii tę rękę utną – dodaje.

Władze Koalicji Obywatelskiej zadbały też o to, by odpowiednie osoby znalazły się w ciałach statutowych partii. I tak na 27 miejsc delegatów do powiatu warszawskiego lista liczy dokładnie 27 osób. Szczypta demokracji wkradła się natomiast na listę kandydatów do rady powiatu warszawskiego. Na 60 miejsc kandyduje tam 61 osób, co oznacza, że jedna z nich się nie dostanie.