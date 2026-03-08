2.2°C
Życie Warszawy
Polki szybciej wybierają samodzielność. Czy tendencja się utrzyma?

Publikacja: 08.03.2026 08:47

Pod względem wieku usamodzielniania się Polska zajmuje miejsce mniej więcej w środku europejskiej stawki.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Statystyczna Polka opuszcza dom rodzinny przed 26. urodzinami, wyprzedzając mężczyzn średnio o dwa lata. Choć zarabiają nieco mniej, to właśnie kobiety szybciej decydują się na symboliczny krok w dorosłość i życie na własny rachunek.

Dane pochodzące z najnowszych zestawień Eurostatu wskazują, że przeciętna kobieta w Polsce wyprowadza się od rodziców w wieku 25,7 lat. Panowie zwlekają z tą decyzją znacznie dłużej, opuszczając rodzinne gniazdo zazwyczaj niedługo przed 28. urodzinami (średnio 27,7 lat).

Kobiety decydują się na własne lokum mimo statystycznie niższych dochodów. 

Pod względem wieku usamodzielniania się Polska zajmuje miejsce mniej więcej w środku europejskiej stawki. Tendencja ta nie jest wyłącznie polską specyfiką, ponieważ we wszystkich krajach Europy to kobiety wcześniej zakładają własne gospodarstwa domowe.

Wpływ programów wsparcia na decyzje młodych

W ostatnich latach moment wyprowadzki w Polsce wyraźnie spadł. Eksperci łączą tę zmianę z działaniem programu dopłat „Bezpieczny Kredyt 2%”, który funkcjonował w drugiej połowie 2023 roku. Dzięki temu najhojniejszemu w historii systemowi wsparcia, średni wiek opuszczania domu rodzinnego obniżył się w latach 2023–2024 aż o 18 miesięcy.

Średni wiek wyprowadzki z domu rodzinnego w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad

Foto: mat. pras.

Efekty tego programu są widoczne w statystykach jeszcze w 2024 roku. Wynika to z faktu, że proces od złożenia wniosku do faktycznej przeprowadzki bywa czasochłonny, szczególnie w przypadku mieszkań kupowanych na etapie budowy. Specjaliści ostrzegają jednak, że po wygaśnięciu efektów programu wiek usamodzielniania się może ponownie wzrosnąć.

Bariery ekonomiczne i różnice regionalne

Droga do samodzielności w ostatnich latach była pełna wyzwań. Po okresie stopniowych spadków wieku wyprowadzki trwającym do 2019 roku, epidemia oraz skutki agresji Rosji na Ukrainę czasowo odwróciły ten trend. Gwałtowny wzrost czynszów oraz ograniczenie dostępności kredytów sprawiły, że w 2022 roku statystyczny Polak zostawał u rodziców do 29. roku życia, a Polka do 27. roku życia.

Co ciekawe, kobiety decydują się na własne lokum mimo statystycznie niższych dochodów. W grupie wiekowej 25–34 lata kobiety zarabiają przeciętnie o około 5 proc. mniej za godzinę pracy niż mężczyźni. Mimo to szybciej osiągają one niezależność.

Przeciętna kobieta w Polsce wyprowadza się od rodziców w wieku 25,7 lat

Przykładowo w Skandynawii proces ten zachodzi najwcześniej – Szwedki idą na swoje jeszcze przed 22. urodzinami. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na południu Europy, gdzie we Włoszech, Grecji czy Chorwacji młodzi ludzie zostają z rodzicami znacznie dłużej niż w Polsce.

Artykuł powstał na podstawie analizy firmy bartoszturek.pl

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

