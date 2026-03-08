Polki szybciej wybierają samodzielność. Czy tendencja się utrzyma?

Statystyczna Polka opuszcza dom rodzinny przed 26. urodzinami, wyprzedzając mężczyzn średnio o dwa lata. Choć zarabiają nieco mniej, to właśnie kobiety szybciej decydują się na symboliczny krok w dorosłość i życie na własny rachunek.



Dane pochodzące z najnowszych zestawień Eurostatu wskazują, że przeciętna kobieta w Polsce wyprowadza się od rodziców w wieku 25,7 lat. Panowie zwlekają z tą decyzją znacznie dłużej, opuszczając rodzinne gniazdo zazwyczaj niedługo przed 28. urodzinami (średnio 27,7 lat).

Kobiety decydują się na własne lokum mimo statystycznie niższych dochodów.

Pod względem wieku usamodzielniania się Polska zajmuje miejsce mniej więcej w środku europejskiej stawki. Tendencja ta nie jest wyłącznie polską specyfiką, ponieważ we wszystkich krajach Europy to kobiety wcześniej zakładają własne gospodarstwa domowe.

Wpływ programów wsparcia na decyzje młodych

W ostatnich latach moment wyprowadzki w Polsce wyraźnie spadł. Eksperci łączą tę zmianę z działaniem programu dopłat „Bezpieczny Kredyt 2%”, który funkcjonował w drugiej połowie 2023 roku. Dzięki temu najhojniejszemu w historii systemowi wsparcia, średni wiek opuszczania domu rodzinnego obniżył się w latach 2023–2024 aż o 18 miesięcy.