Bezpieczniej w taksówkach na aplikację? Policja podsumowuje kontrole w Warszawie

Warszawscy policjanci regularnie sprawdzają kierowców realizujących przewozy pasażerskie. Podczas ostatnich działań skontrolowano setki aut, nałożono wysokie mandaty i zatrzymano osobę poszukiwaną przez Interpol.



Stołeczni funkcjonariusze z różnych wydziałów, w tym ruchu drogowego oraz oddziałów prewencji, każdego dnia monitorują bezpieczeństwo pasażerów korzystających z popularnych aplikacji mobilnych. Działania te skupiają się na eliminowaniu z ruchu osób, które naruszają przepisy lub nie posiadają wymaganych uprawnień do przewozu osób.

Zakres policyjnych kontroli

Mundurowi sprawdzają przede wszystkim stan techniczny samochodów, posiadane przez kierowców licencje oraz niezbędne dokumenty. Dużą wagę przywiązuje się również do badania trzeźwości oraz weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami. Kontrole obejmują także właściwe oznaczenie aut wykorzystywanych w ramach usług transportowych.

Skutkiem interwencji było zatrzymanie trzech dowodów rejestracyjnych oraz dwóch dokumentów prawa jazdy. W ręce policji wpadły również osoby posiadające środki odurzające oraz kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu. Foto: policja

Setki sprawdzonych aut i dziesiątki mandatów

Dotychczasowe statystyki pokazują dużą skalę prowadzonych działań. Policjanci skontrolowali 480 pojazdów i wylegitymowali niemal 500 osób. W wyniku tych czynności nałożono 59 mandatów karnych, których łączna suma przekroczyła 14 tys. zł.

Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 300 badań trzeźwości, a także liczne kontrole osobiste i przeglądy bagaży. Skutkiem interwencji było zatrzymanie trzech dowodów rejestracyjnych oraz dwóch dokumentów prawa jazdy. W ręce policji wpadły również osoby posiadające środki odurzające oraz kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu.