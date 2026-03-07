Bezpieczniej w taksówkach na aplikację? Policja podsumowuje kontrole w Warszawie

Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 300 badań trzeźwości, a także liczne kontrole osobiste i przeglądy bagaży.
Stołeczni funkcjonariusze z różnych wydziałów, w tym ruchu drogowego oraz oddziałów prewencji, każdego dnia monitorują bezpieczeństwo pasażerów korzystających z popularnych aplikacji mobilnych. Działania te skupiają się na eliminowaniu z ruchu osób, które naruszają przepisy lub nie posiadają wymaganych uprawnień do przewozu osób.
Mundurowi sprawdzają przede wszystkim stan techniczny samochodów, posiadane przez kierowców licencje oraz niezbędne dokumenty. Dużą wagę przywiązuje się również do badania trzeźwości oraz weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami. Kontrole obejmują także właściwe oznaczenie aut wykorzystywanych w ramach usług transportowych.
Skutkiem interwencji było zatrzymanie trzech dowodów rejestracyjnych oraz dwóch dokumentów prawa jazdy. W ręce policji wpadły również osoby posiadające środki odurzające oraz kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu.
Dotychczasowe statystyki pokazują dużą skalę prowadzonych działań. Policjanci skontrolowali 480 pojazdów i wylegitymowali niemal 500 osób. W wyniku tych czynności nałożono 59 mandatów karnych, których łączna suma przekroczyła 14 tys. zł.
Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 300 badań trzeźwości, a także liczne kontrole osobiste i przeglądy bagaży. Skutkiem interwencji było zatrzymanie trzech dowodów rejestracyjnych oraz dwóch dokumentów prawa jazdy. W ręce policji wpadły również osoby posiadające środki odurzające oraz kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu.
Policjanci skontrolowali 480 pojazdów i wylegitymowali niemal 500 osób.
Do jednego z najbardziej znaczących zdarzeń doszło podczas nocnej kontroli przy ulicy Nowogrodzkiej. Policjanci zatrzymali do sprawdzenia Toyotę wykonującą kurs dla jednej z aplikacji. Za kierownicą siedział 40-letni obywatel Uzbekistanu. Choć mężczyzna był trzeźwy i nie figurował w polskich kartotekach, szczegółowa weryfikacja w bazach międzynarodowych przyniosła przełom.
Okazało się, że kierowca jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wniosek o jego zatrzymanie wystawiły władze Uzbekistanu w związku z podejrzeniem o oszustwo. Za czyn ten grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Policyjne patrole pojawiają się najczęściej tam, gdzie ruch pasażerski jest największy. Funkcjonariuszy można spotkać w okolicach dworców kolejowych, na lotnisku oraz w ścisłym centrum Warszawy. Głównym celem tych operacji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w transporcie i upewnienie się, że wszyscy przewoźnicy stosują się do obowiązujących norm prawnych.
Policja zapowiada, że kontrole będą kontynuowane w najbliższym czasie. Systematyczne sprawdzanie kierowców ma służyć zarówno ochronie pasażerów, jak i poprawie porządku na stołecznych drogach.