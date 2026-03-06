Policjanci z Komendy Stołecznej Policji prowadzą intensywne poszukiwania 18-letniego Mateusza Koczarskiego. Mężczyzna jest ścigany na podstawie listu gończego wydanego przez warszawską prokuraturę i obecnie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.



Działania stołecznych funkcjonariuszy mają na celu zatrzymanie młodego mieszkańca Warszawy, syna Roberta. Prokuratura Okręgowa wydała za nim list gończy w związku z podejrzeniem popełnienia czynów określonych w kodeksie karnym. Chodzi o artykuły dotyczące udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa oraz wywołania fałszywego alarmu lub zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób.

Reklama Reklama

Jak przekazać informacje o poszukiwanym

Każdy, kto posiada wiedzę na temat aktualnego miejsca pobytu Mateusza Koczarskiego, może pomóc w jego ujęciu. Policja udostępniła kilka kanałów komunikacji, które pozwalają na szybkie przekazanie wskazówek. W dni powszednie w godz. 8-16 można dzwonić pod numery telefonów 47 72 37 657 oraz 47 72 37 893. Przez całą dobę dostępny jest również numer alarmowy 112.

Osoby preferujące kontakt elektroniczny mogą wysłać wiadomość na adres mailowy [email protected]. Informacje można także przekazać osobiście w dowolnej, najbliższej jednostce policji na terenie całego kraju.

Konsekwencje prawne i ochrona świadków

Warto pamiętać, że polskie prawo przewiduje surowe kary za utrudnianie śledztwa. Za ukrywanie osoby poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Jednocześnie przepisy gwarantują bezpieczeństwo osobom, które zdecydują się pomóc organom ścigania. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, wszystkim informatorom zapewniana jest pełna anonimowość.