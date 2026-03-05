Magazyn narkotyków w mieszkaniu na Białołęce. Policjanci przejęli ponad dwa kilogramy marihuany

Kryminalni z Bielan zatrzymali mężczyznę, który w swoim lokalu przechowywał pokaźne ilości środków odurzających i sprzętu do ich zażywania. Podejrzany był już wcześniej poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i trafił prosto do policyjnej celi.



Stołeczni policjanci od dłuższego czasu monitorowali środowiska zajmujące się nielegalnym obrotem substancjami psychotropowymi. Dzięki analizie zebranych danych i rozpoznaniu operacyjnemu funkcjonariusze ustalili, że pod jednym z adresów na Białołęce mogą znajdować się znaczne zapasy narkotyków.

Oprócz suszu roślinnego zabezpieczono pudełka z urządzeniami do waporyzacji oraz zawiniątko z białą substancją Foto: policja

Akcja została zaplanowana na wieczór, a funkcjonariusze zaskoczyli wytypowanego mężczyznę tuż po godzinie 18, gdy ten wychodził z windy w swoim bloku.

Przeszukanie i zabezpieczone dowody

Po wejściu do mieszkania policjanci przystąpili do szczegółowej kontroli wszystkich pomieszczeń. Szybko okazało się, że podejrzenia były słuszne.

W sypialni oraz pokojach, zarówno na podłodze, jak i w szafkach, znaleziono liczne torby foliowe wypełnione suszem roślinnym. Oprócz tego zabezpieczono pudełka z urządzeniami do waporyzacji oraz zawiniątko z białą substancją.