Cztery konstancińskie wille trafiły pod ochronę

Kolejna część historycznej zabudowy Konstancina-Jeziorny zyskała nowe zabezpieczenie prawne. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru cztery wyjątkowe wille, co otwiera drogę do ich renowacji i ochrony przed zniszczeniem.



Decyzja Marcina Dawidowicza dotyczy obiektów, które od dekad współtworzą unikalny klimat podwarszawskiego uzdrowiska. O wpis zabiegały dwie organizacje: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego. Dzięki ich staraniom ochroną objęto willę Juliana Glassa oraz trzy sąsiadujące ze sobą budynki przy ulicy Kraszewskiego: Jeziorankę, Jutrzenkę i Krysieńkę.

Modernizm i tradycja w willi Juliana Glassa

Willa przy ulicy Piasta 12 to przykład luksusowej architektury z końca lat 30. XX wieku. Została zaprojektowana przez znany duet architektów – Jerzego Gelbarda i Romana Sigalina – dla finansowego potentata Juliana Glassa. Budynek łączy w sobie nowoczesny modernizm z elementami tradycyjnej podmiejskiej rezydencji.

Willa przy ulicy Piasta 12 to przykład luksusowej architektury z końca lat 30. XX wieku. Foto: WUOZ

Po wojnie obiekt służył celom medycznym jako stacja naukowo-badawcza zajmująca się leczeniem reumatyzmu. Choć obecnie willa jest nieużytkowana i wymaga napraw, wpisanie jej do rejestru wraz z bramą i tak zwanym Domkiem Myśliwskim to pierwszy krok do przywrócenia jej dawnego blasku.

Artystyczna historia Jezioranki

Przy ulicy Kraszewskiego 8 stoi Jezioranka, budynek o bardzo bogatej historii. Wzniesiony na początku XX wieku jako pensjonat, gościł wybitne postacie świata przemysłu i sztuki. Mieszkał tu i tworzył między innymi malarz Józef Pankiewicz.