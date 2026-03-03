7.1°C
Modernistyczna perła Saskiej Kępy jak nowa. Kamienica Wolframów po remoncie

Publikacja: 03.03.2026 17:50

Budynek powstał na podłużnej, nieregularnej działce. To właśnie ona wymusiła charakterystyczne zaokrąglenia bryły.

Foto: WUOZ

M.B.
Przy zbiegu ulic Bajońskiej i Paryskiej na Saskiej Kępie zakończył się remont wyjątkowej kamienicy z lat 30. Dzięki dotacji m.st. Warszawy budynek Edmunda Wolframa znów wygląda niemal jak w dniu otwarcia.

Na rogu Bajońskiej i Paryskiej, w sercu Saska Kępa, stoi dom, który od lat przyciąga uwagę miłośników architektury. Zbudowany w latach 1936–1937 z inicjatywy Edmunda Wolframa, potomka holenderskich osadników, dziś znów zachwyca formą i detalem. W grudniu 2025 roku zakończył się kompleksowy remont elewacji, dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy.

Choć obecnie adresy to Bajońska 2 i Paryska 3, kompozycyjnie to jeden spójny obiekt – przemyślany w każdym detalu.

Architektoniczna wizytówka międzywojennej Warszawy

Za projekt odpowiadali znani architekci: Maksymilian Goldberg i Hipolit Rutkowski. Stworzyli nowoczesną, funkcjonalistyczną kamienicę czynszową, która do dziś uchodzi za jeden z ciekawszych przykładów architektury międzywojennej w tej części miasta.

Budynek powstał na podłużnej, nieregularnej działce. To właśnie ona wymusiła charakterystyczne zaokrąglenia bryły. Dzięki nim architekci maksymalnie wykorzystali teren, a przy okazji nadali budynkowi dynamiczny, lekko „opływowy” charakter.

W oczy rzuca się także elewacja – wykończona żółtymi płytkami z zaprawy imitującej kamień, zestawionymi z brązowym klinkierowym cokołem. Ten kontrast od początku był jednym z najmocniejszych punktów projektu.

Na rynku nie ma gotowych odpowiedników sprzed niemal 90 lat. Wykonawca musiał więc stworzyć je ręcznie, metodą prób i błędów

Foto: WUOZ

Remont elewacji. Ręczna robota i detale jak sprzed 90 lat

Choć budynek zachował oryginalną formę z lat 30., z czasem został pokryty cienkowarstwowym tynkiem. Remont miał jeden cel: przywrócić mu pierwotny wygląd.

Zakres prac był szeroki. Obejmował:

  • naprawę uszkodzonych murów,
  • usunięcie wtórnych przemalowań i warstw szlichty z elewacji,
  • wzmocnienie oryginalnych płytek i uzupełnienie braków,
  • remont płyt balkonowych,
  • renowację metalowych barierek wraz z przywróceniem ich pierwotnej, oliwkowej kolorystyki,
  • odnowienie klinkierowego cokołu.

Największym wyzwaniem okazały się płytki elewacyjne. Na rynku nie ma gotowych odpowiedników sprzed niemal 90 lat. Wykonawca musiał więc stworzyć je ręcznie, metodą prób i błędów – w technologii zbliżonej do oryginału, czyli barwione w masie z domieszką kruszywa.

Efekt? Nowe elementy niemal nie różnią się od historycznych – ani kolorem, ani fakturą. Oryginalne płytki wymagały jedynie drobnych uzupełnień specjalnymi kitami.

Na elewacji od strony Bajońskiej 2 pozostawiono też „świadka historii” – widoczne do dziś postrzeliny.

Remont budynku miał jeden cel: przywrócić mu pierwotny wygląd.

Foto: WUOZ

Ile kosztował remont?

Prace zostały wsparte miejską dotacją.

  • Bajońska 2 otrzymała 299 tys. zł (47,86 proc. kosztów kwalifikowanych),
  • Paryska 3 – 178 tys. zł (47,09 proc. kosztów kwalifikowanych).

Dzięki temu udało się przeprowadzić renowację z poszanowaniem historycznej substancji i detalu.

Kim był Edmund Wolfram?

Historia domu to także historia rodziny. Przodkowie Edmunda Wolframa przybyli do Polski z Holandii w połowie XVIII wieku. Osiedlili się na podmokłych terenach dzisiejszej Saskiej Kępy i Gocławia, osuszając je i przekształcając w grunty rolne.

