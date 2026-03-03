7.1°C
Życie Warszawy
10 nowych tras z warszawskich lotnisk. Ryanair ogłosił siatkę połączeń na lato

Publikacja: 03.03.2026 14:25

Ryanair zwiększy częstotliwość lotów na 29 trasach, co ma podwoić ruch w Modlinie do 3 mln pasażerów

Foto: Adobe Stock

rbi
Z Okęcia do trzech nowych miast, z Modlina do siedmiu – niskokosztowa linia lotnicza Ryanair ogłosiła siatkę połączeń na lato 2026.

Na lotnisku w Modlinie Ryanair zbazuje w sezonie Lato’26 7 samolotów i będzie obsługiwał 49 tras.

Dokąd można polecieć Ryanairem z Warszawy?

Wśród nich znajdzie się 7 nowych połączeń do Alghero, Bratysławy, Lamezii, Mediolanu, Palermo, Sofii i Walencji.

Ryanair zwiększy również częstotliwość lotów na 29 trasach, co ma podwoić ruch w Modlinie do 3 mln pasażerów rocznie. Na lotnisku Warszawa-Chopin Ryanair będzie obsługiwał tego lata 12 tras, w tym 3 nowe połączenia do Leeds, Porto i Sewilli, przewożąc 700 tys. pasażerów rocznie i oferując wybór tanich podróży z największego lotniska w Polsce.

Ryanair uruchomił też 3-dniową promocję biletów, a niskie ceny są już dostępne na ryanair.com i w aplikacji Ryanair.

– W 2026 roku Ryanair zbazuje w Modlinie 7 samolotów (inwestycja o wartości 700 mln dol.) i będzie obsługiwał 49 tras, co podwoi nasz ruch w Modlinie do 3 mln pasażerów rocznie – mówi szef Ryanaira Michael O'Leary,.

Trzech przewoźników na lotnisku w Modlinie

Do niedawna z Modlina latał tylko Ryanair. To zmieniło się w sezonie zimowym, kiedy to na lotnisku w Modlinie w rozkładzie lotów znalazło się trzech przewoźników. Ryanair, Wizz Air i Air Arabia.

Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował wówczas kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powielało kierunki, które proponuje irlandzki Ryanair.

Chodzi o takie lokalizacje jak Ateny (Grecja), Barcelona (Hiszpania), Valetta (Malta), Mediolan Bergamo (Włochy), Palermo (Włochy), Pafos (Cypr) i Sofia (Bułgaria). Niskokosztowe linie lotnicze prowadzą więc ze sobą wojnę cenową.

Źródło: zyciewarszawy.pl

W całym ubiegłym roku Modlin obsłużył nieco ponad 1,75 mln pasażerów, co oznaczało spadek o ponad 37
