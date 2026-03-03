10 nowych tras z warszawskich lotnisk. Ryanair ogłosił siatkę połączeń na lato

Ryanair zwiększy częstotliwość lotów na 29 trasach, co ma podwoić ruch w Modlinie do 3 mln pasażerów rocznie.
Na lotnisku w Modlinie Ryanair zbazuje w sezonie Lato’26 7 samolotów i będzie obsługiwał 49 tras.
Wśród nich znajdzie się 7 nowych połączeń do Alghero, Bratysławy, Lamezii, Mediolanu, Palermo, Sofii i Walencji.
Ryanair zwiększy również częstotliwość lotów na 29 trasach, co ma podwoić ruch w Modlinie do 3 mln pasażerów rocznie. Na lotnisku Warszawa-Chopin Ryanair będzie obsługiwał tego lata 12 tras, w tym 3 nowe połączenia do Leeds, Porto i Sewilli, przewożąc 700 tys. pasażerów rocznie i oferując wybór tanich podróży z największego lotniska w Polsce.
Ryanair uruchomił też 3-dniową promocję biletów, a niskie ceny są już dostępne na ryanair.com i w aplikacji Ryanair.
– W 2026 roku Ryanair zbazuje w Modlinie 7 samolotów (inwestycja o wartości 700 mln dol.) i będzie obsługiwał 49 tras, co podwoi nasz ruch w Modlinie do 3 mln pasażerów rocznie – mówi szef Ryanaira Michael O'Leary,.
Do niedawna z Modlina latał tylko Ryanair. To zmieniło się w sezonie zimowym, kiedy to na lotnisku w Modlinie w rozkładzie lotów znalazło się trzech przewoźników. Ryanair, Wizz Air i Air Arabia.
Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował wówczas kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powielało kierunki, które proponuje irlandzki Ryanair.
Chodzi o takie lokalizacje jak Ateny (Grecja), Barcelona (Hiszpania), Valetta (Malta), Mediolan Bergamo (Włochy), Palermo (Włochy), Pafos (Cypr) i Sofia (Bułgaria). Niskokosztowe linie lotnicze prowadzą więc ze sobą wojnę cenową.