10 nowych tras z warszawskich lotnisk. Ryanair ogłosił siatkę połączeń na lato

– W 2026 roku Ryanair zbazuje w Modlinie 7 samolotów (inwestycja o wartości 700 mln dol.) i będzie obsługiwał 49 tras, co podwoi nasz ruch w Modlinie do 3 mln pasażerów rocznie – mówi szef Ryanaira Michael O'Leary,.

Trzech przewoźników na lotnisku w Modlinie

Do niedawna z Modlina latał tylko Ryanair. To zmieniło się w sezonie zimowym, kiedy to na lotnisku w Modlinie w rozkładzie lotów znalazło się trzech przewoźników. Ryanair, Wizz Air i Air Arabia.

Węgierski przewoźnik niskokosztowy Wizz Air zaplanował wówczas kursy do 10 europejskich miast. 7 z nich powielało kierunki, które proponuje irlandzki Ryanair.

Chodzi o takie lokalizacje jak Ateny (Grecja), Barcelona (Hiszpania), Valetta (Malta), Mediolan Bergamo (Włochy), Palermo (Włochy), Pafos (Cypr) i Sofia (Bułgaria). Niskokosztowe linie lotnicze prowadzą więc ze sobą wojnę cenową.