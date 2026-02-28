6.3°C
Życie Warszawy
Koniec korków w Rembertowie? Budowa tunelu pod torami kolejowymi rusza

Publikacja: 28.02.2026 19:15

Koniec korków w Rembertowie? Budowa tunelu pod torami kolejowymi rusza

Foto: A. Lewandowski, A. Mieszkowski

M.B.
Długo wyczekiwana inwestycja w Rembertowie staje się faktem. Nowy tunel pod linią kolejową połączy ulicę Marsa z aleją Chruściela Montera, zastępując uciążliwy przejazd z szlabanami i usprawniając ruch w tej części Warszawy.

Drogowcy rozpoczęli już pierwsze prace przygotowawcze, które są niezbędne do wbicia pierwszej łopaty. Na ulicach pojawiają się nowe znaki, a organizacja ruchu ulega stopniowym zmianom. Na początku marca z ulicy Fiszera zniknie próg zwalniający, co przygotuje trasę pod przejazd autobusów komunikacji miejskiej. Choć wiąże się to z chwilowymi zwężeniami jezdni, jest to kluczowy krok przed głównym etapem robót.

Przebieg nowej trasy podziemnej

Podziemny przejazd zacznie się za nowym rondem na skrzyżowaniu ulic Marsa i Ilskiego. Kierowcy wyjadą po drugiej stronie torów w alei Chruściela Montera, w pobliżu ulicy Strażackiej. Projekt nie ogranicza się jednak do samego tunelu. Przebudowana zostanie ulica Pociskowa, która zyska połączenie z Ilskiego, ułatwiając dojazd do osiedli i lokalnego centrum handlowego. Z kolei ulica Bellony zostanie przedłużona do miejsca obecnego przejazdu i zmieni się w drogę jednokierunkową z nowym pasem dla rowerzystów.

Projekt nie ogranicza się do samego tunelu

Foto: mat. pras.

Zmiany w organizacji ruchu oraz objazdy

Poważniejsze utrudnienia zaczną się w drugiej połowie marca. Zamknięte zostaną odcinki ulic Cyrulików oraz alei Chruściela Montera, choć same skrzyżowania z kluczowymi arteriami pozostaną przejezdne. Co ważne dla kierowców, stary przejazd kolejowy na ulicy Marsa będzie funkcjonował tak długo, jak to możliwe.

Wprowadzony zostanie system ulic jednokierunkowych, obejmujący między innymi fragmenty ulic Gawędziarzy, Fiszera czy Konwisarskiej. Objazdy dla samochodów poprowadzone zostaną ulicami Strażacką, Szatkowników oraz Traktem Brzeskim.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, pierwsi kierowcy przejadą pod torami w Rembertowie pod koniec 2027 roku.

Foto: mat. pras.

Transport publiczny w trakcie budowy

Inwestycja wymusi korekty w kursowaniu komunikacji miejskiej. Linie autobusowe 115 oraz 153 zostaną skierowane na trasy objazdowe, natomiast autobusy numer 143, 199 i 225 utrzymają swoje dotychczasowe relacje.

Szczegółowe schematy przejazdów oraz projekty organizacji ruchu są na bieżąco aktualizowane na stronach Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, co pozwala mieszkańcom lepiej zaplanować codzienne podróże.

