Koniec korków w Rembertowie? Budowa tunelu pod torami kolejowymi rusza

Długo wyczekiwana inwestycja w Rembertowie staje się faktem. Nowy tunel pod linią kolejową połączy ulicę Marsa z aleją Chruściela Montera, zastępując uciążliwy przejazd z szlabanami i usprawniając ruch w tej części Warszawy.



Drogowcy rozpoczęli już pierwsze prace przygotowawcze, które są niezbędne do wbicia pierwszej łopaty. Na ulicach pojawiają się nowe znaki, a organizacja ruchu ulega stopniowym zmianom. Na początku marca z ulicy Fiszera zniknie próg zwalniający, co przygotuje trasę pod przejazd autobusów komunikacji miejskiej. Choć wiąże się to z chwilowymi zwężeniami jezdni, jest to kluczowy krok przed głównym etapem robót.

Przebieg nowej trasy podziemnej

Podziemny przejazd zacznie się za nowym rondem na skrzyżowaniu ulic Marsa i Ilskiego. Kierowcy wyjadą po drugiej stronie torów w alei Chruściela Montera, w pobliżu ulicy Strażackiej. Projekt nie ogranicza się jednak do samego tunelu. Przebudowana zostanie ulica Pociskowa, która zyska połączenie z Ilskiego, ułatwiając dojazd do osiedli i lokalnego centrum handlowego. Z kolei ulica Bellony zostanie przedłużona do miejsca obecnego przejazdu i zmieni się w drogę jednokierunkową z nowym pasem dla rowerzystów.

Projekt nie ogranicza się do samego tunelu Foto: mat. pras.

Zmiany w organizacji ruchu oraz objazdy

Poważniejsze utrudnienia zaczną się w drugiej połowie marca. Zamknięte zostaną odcinki ulic Cyrulików oraz alei Chruściela Montera, choć same skrzyżowania z kluczowymi arteriami pozostaną przejezdne. Co ważne dla kierowców, stary przejazd kolejowy na ulicy Marsa będzie funkcjonował tak długo, jak to możliwe.