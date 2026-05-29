Od najbliższego poniedziałku na terenie m.st. Warszawy zaczną obowiązywać restrykcyjne ograniczenia w handlu alkoholem. Nowe prawo ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenie nocnych zakłóceń porządku publicznego.



Stołeczny ratusz przypomina o zbliżającym się terminie wdrożenia nowych regulacji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych. Od 1 czerwca 2026 roku na obszarze całej stolicy wprowadzony zostaje zakaz handlu alkoholem w godzinach nocnych. Obostrzenia będą obowiązywać codziennie między godziną 22:00 a 6:00 rano.

Reklama Reklama

Nocna prohibicja w Warszawie. Gdzie nie kupimy alkoholu w nocy?

Wprowadzone przepisy dotyczą wyłącznie sprzedaży detalicznej, czyli produktów przeznaczonych do spożycia poza miejscem ich zakupu. Ograniczeniami objęte zostały placówki handlowe i usługowe, w tym:

• sklepy ogólnospożywcze oraz monopolowe,

• kioski,

• stacje benzynowe,

• lokale gastronomiczne prowadzące sprzedaż produktów na wynos.

Wskazane restrykcje oznaczają, że po godzinie 22:00 restauracje, bary czy puby nie mogą sprzedawać klientom zamkniętych napojów alkoholowych do zabrania ze sobą. Z zakazu całkowicie wyłączono natomiast sprzedaż alkoholu przeznaczonego do konsumpcji na miejscu w lokalach gastronomicznych oraz punkty handlowe w strefie wolnocłowej na Lotnisku Chopina.

Warszawski Program Bezpiecznej Nocy

Decyzja o wdrożeniu ograniczeń jest elementem szerszej strategii miejskiej o nazwie „Warszawski Program Bezpiecznej Nocy”. W ramach tego projektu samorząd zapowiada równoległe uruchomienie dodatkowych działań prewencyjnych. Należą do nich:

• zintensyfikowanie patroli Policji oraz Straży Miejskiej w godzinach nocnych,

• rozbudowa monitoringu wizyjnego w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do naruszeń prawa,

• organizacja szkoleń dla personelu placówek handlowych,

• rygorystyczne egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim.

Statystyki z pilotażu i poparcie społeczne

Wprowadzenie ogólnomiejskich przepisów poprzedził program pilotażowy, który objął dwie dzielnice: Śródmieście oraz Pragę-Północ. Urząd miasta poddał analizie dane zebrane w okresie od listopada 2025 do stycznia 2026 roku. Wykazano w tym czasie istotną poprawę wskaźników bezpieczeństwa:

• liczba interwencji podejmowanych przez Straż Miejską spadła o 15,2%,

• liczba zgłoszeń obsługiwanych przez Policję zmniejszyła się o 8%,

• odnotowano spadek o 30,4% w zakresie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w przestrzeni publicznej.

Na ostateczny kształt przepisów wpłynęły również wyniki szerokich konsultacji społecznych, w których wzięło udział blisko 9 tysięcy mieszkańców Warszawy. Ponad 80% ankietowanych poparło ograniczenie nocnego handlu. Uczestnicy wskazywali, że zmiana ta jest konieczna ze względu na potrzebę ochrony ciszy nocnej i redukcję zachowań o charakterze chuligańskim.

Kontrole i wysokie kary dla przedsiębiorców

Przestrzeganie nowych przepisów będzie stale weryfikowane przez uprawnione służby mundurowe. Władze Warszawy zapowiadają regularne kontrole i bezwzględne traktowanie wszelkich prób omijania prawa.

Przedsiębiorcom łamiącym zakaz grożą surowe sankcje finansowe i administracyjne. Poza grzywną, która może wynieść do 5 tysięcy złotych, najpoważniejszą konsekwencją jest odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu. Podmiot, któremu cofnięto takie zezwolenie, traci możliwość ponownego ubiegania się o nie przez okres kolejnych 3 lat. Miasto zapowiada dalszy, bieżący monitoring skutków wprowadzonych regulacji na podstawie kolejnych raportów służb ratunkowych i porządkowych.