Siatkarki ze Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana sięgnęły po pierwszy w historii szkoły tytuł Mistrzyń Polski w kategorii „czwórek” dziewcząt. Finałowy turniej Mistrzostw Polski odbył się od 21do 24 maja w Grudziądzu.



W zawodach rywalizowało piętnaście drużyn reprezentujących poszczególne województwa. Turniej od samego początku był niezwykle wymagający, a o losach wielu spotkań decydowała zacięta walka do ostatniego punktu. Reprezentantki Żoliborza już w fazie grupowej pokazały ogromną determinację oraz świetną dyspozycję. Wygrywając kolejno z zespołami z Nysy (2:1), Bydgoszczy (2:1) oraz Braniewa (2:1), zapewniły sobie pewny awans do najlepszej ósemki mistrzostw.

Reklama Reklama

Droga do strefy medalowej

W drugim etapie turnieju siatkarki z Żoliborza zmierzyły się z drużynami z Białej Podlaskiej (2:1), Miękini (1:2) oraz Koszalina (2:1). Wyniki te pozwoliły naszej drużynie awansować do ścisłej strefy medalowej i znaleźć się w gronie czterech najlepszych zespołów w Polsce.

W decydującej fazie turnieju zawodniczki SP nr 65 nie dały szans rywalkom. Pokonały reprezentacje Tomaszowa Mazowieckiego (2:1) oraz Siemianowic Śląskich (2:1), przypieczętowując zdobycie historycznego tytułu Mistrzyń Polski.

Indywidualne wyróżnienia dla liderek

Oprócz złota dla całej drużyny, indywidualne wyróżnienia również trafiły do żoliborskich zawodniczek. Tytuł MVP (Most Valuable Player) Mistrzostw Polski zdobyła Marysia Rybak, natomiast najlepszą zawodniczką turnieju wybraną przez sędziów została Natalia Halagiera.

Skład złotych medalistek Mistrzostw Polski:

Marysia Rybak (kapitan)

Janina Sawczuk

Natalia Halagiera

Monika Umiastowska

Marysia Paszczuk

Mariola Drużycka

Lena Rachwał

Matylda Zamilska

Alicja Laskowska

Eleonora Szczudlińska

Aniela Sidor

Aleksandra Nawelska

Jak podkreśla Urząd Dzielnicy Żoliborz, ten sukces ma szczególny wymiar, ponieważ stanowi idealne zwieńczenie doskonałego sezonu. W roku szkolnym 2025/2026 siatkarki z Żoliborza wygrały absolutnie wszystko, co było do wygrania, zdobywając najważniejsze tytuły na każdym szczeblu rozgrywek: Mistrzostwo Żoliborza, Mistrzostwo Warszawy, Mistrzostwo Mazowsza i Mistrzostwo Polski.