Stołeczni policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzieże rozbójnicze na kierowcach przewozów „na aplikację”. Sprawcy obezwładniali ofiary gazem pieprzowym. Podczas akcji w ręce służb wpadł również uciekinier z zakładu poprawczego.



Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu komendy na warszawskim Mokotowie zakończyli proceder ataków wymierzonych w kierowców świadczących usługi przewozu osób za pośrednictwem aplikacji mobilnych. W sprawie zatrzymano 21-letniego mężczyznę oraz 20-letnią kobietę.

Reklama Reklama

Ataki na kierowców w Warszawie

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymana para działała w sposób powtarzalny, wykorzystując nieuwagę kierujących. Po zamówieniu kursu i wejściu do pojazdu, sprawcy przejmowali telefony komórkowe należące do kierowców. W momencie, gdy poszkodowani próbowali odzyskać swoją własność i ruszali w pościg, napastnicy rozpylali w ich kierunku gaz pieprzowy, co pozwalało im zbiec z miejsca zdarzenia z ukradzionym sprzętem.

Jedno z takich zdarzeń miało miejsce przy ulicy Chocimskiej na Mokotowie. Ofiarą padł obywatel Indii, któremu uciekający pasażerowie zabrali urządzenie o wartości szacowanej na 5600 złotych. Służby powiązały również zatrzymanych z wcześniejszym napadem z końca kwietnia, do którego doszło w rejonie ulicy Gandhiego. Tam łupem sprawców padły dwa telefony warte 1800 złotych, a napastnicy użyli groźby zastosowania gazu obezwładniającego.

Zatrzymanie i dodatkowe wątki

Policjanci wytypowali lokal, w którym przebywali podejrzani. Podczas przeszukania pomieszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, telefony komórkowe oraz gaz pieprzowy.

Akcja mundurowych przyniosła także niespodziewany rezultat w postaci zatrzymania trzeciej osoby. Przy realizacji zadań brali udział pracownicy Wydziału Nieletnich i Patologii, którzy w kontrolowanym mieszkaniu ujawnili poszukiwaną osobę małoletnią. Jak wskazuje policja: „nieletni został zatrzymany i przekazany do dalszych czynności zgodnie z decyzją sądu rodzinnego”, ponieważ ciążył na nim nakaz doprowadzenia do zakładu poprawczego.

Zarzuty dla sprawców

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia kobiecie i mężczyźnie zarzutów kradzieży rozbójniczej popełnionej wspólnie i w porozumieniu. Decyzją Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów wobec obojga podejrzanych zastosowano środki o charakterze wolnościowym. Zostali oni objęci dozorem policji.