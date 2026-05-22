Stołeczni policjanci zatrzymali w okolicach Pałacu Kultury i Nauki dwóch obcokrajowców, którzy posiadali przy sobie marihuanę. W toku dalszych czynności w mieszkaniu jednego z nich zabezpieczono blisko pół kilograma zakazanych substancji.



Zatrzymanymi to obywatele Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy w wieku odpowiednio 26 i 29 lat. W momencie legitymowania obaj mężczyźni posiadali przy sobie marihuanę. Choć unikali wskazania miejsc swojego zamieszkania, funkcjonariuszom udało się skutecznie ustalić adresy pobytu obu osób.

Podczas przeszukania lokalu zajmowanego przez starszego z mężczyzn policjanci ujawnili znaczne ilości środków odurzających. Łącznie zabezpieczono blisko pół kilograma zakazanych substancji, wśród których znajdowały się marihuana, mefedron oraz ketamina. Służby oszacowały czarnorynkową wartość odnalezionych substancji na kwotę sięgającą kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W mieszkaniu blisko pół kilograma zakazanych substancji. Foto: Policja

Oprócz samych narkotyków, w mieszkaniu 29-latka odnaleziono przedmioty bezpośrednio wskazujące na handel. Były to m.in. waga jubilerska, woreczki strunowe przeznaczone do porcjowania towaru, a także telefony komórkowe oraz kilka kart SIM. Zatrzymany 29-letni obywatel Ukrainy próbował tłumaczyć obecność tak dużej ilości środków osobistymi potrzebami. „29-latek w rozmowie stwierdził, że narkotyki ma 'na własny użytek'” – czytamy w policyjnym komunikacie.

Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności w policyjnym areszcie, obaj podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Ze względu na zróżnicowany stopień odpowiedzialności i ilość posiadanych substancji, wobec mężczyzn zastosowano odmienne środki i grożą im inne konsekwencje prawne.

Zabezpieczone narkotyki,waga jubilerska, telefony i karty SIM Foto: Policja

Poważniejsze zarzuty usłyszał starszy z zatrzymanych. Odpowie on za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratury, poparty przez warszawski sąd, zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące, a kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę do 10 lat pozbawienia wolności. Z kolei 26-letni obywatel Federacji Rosyjskiej usłyszał lżejszy zarzut posiadania narkotyków, co zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.