Dziesiątki spotkań biznesowych, nowe kontakty inwestorskie i rosnące zainteresowanie technologiami z Warszawy – tak wyglądał udział miasta i warszawskich startupów w Web Summit Vancouver 2026. Stoisko było jedną z najchętniej odwiedzanych przestrzeni targów.



Web Summit Vancouver zgromadził około 20 tys. uczestników ze 100 krajów. Stoisko Warszawy, prowadzone wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, znajdowało się w centralnej części głównej hali targowej i od początku przyciągało uwagę uczestników. Na stoisku prezentowało się 25 startupów – w tym 10 z Warszawy – oraz dwie fundacje technologiczne.

Reklama Reklama

Inwestorzy i uczestnicy targów chętnie rozmawiali z przedstawicielami Warszawy, bo wielu uczestników znało już stolicę z wcześniejszej współpracy biznesowej, wizyt lub kontaktów zawodowych. Odwiedzający warszawskie stoisko zwracali uwagę na tempo zmian w mieście, dynamiczny rozwój sektora innowacji oraz silne zaplecze technologiczne i biznesowe.

Warszawa jako ośrodek o silnych kompetencjach w obszarze ICT

Stolica była najczęściej postrzegana jako ośrodek o silnych kompetencjach w obszarze ICT oraz sektora kreatywnego. Warszawa jest dziś postrzegana jako nowoczesne i szybko rozwijające się centrum technologiczne Europy.

W ramach misji gospodarczej do Vancouver Warszawa wspierała 10 startupów reprezentujących kluczowe obszary nowoczesnej gospodarki – od sztucznej inteligencji i robotyki, przez medtech, po technologie środowiskowe i rozwiązania VR. W wydarzeniu uczestniczyły firmy: Softwise.ai, Autonomy Now, Aptamedica, Waterly, Waste24, Semi Robotics, Myco Renew, Unicorn VR, Kosmok oraz Verify ESG. Misję wspierały również organizacje ekosystemowe Startup Hub Poland oraz StartSmart CEE.

Startupy z konkretnymi efektami rozmów biznesowych

Warszawskie startupy zorganizowały wiele spotkań z inwestorami, partnerami technologicznymi i przedstawicielami instytucji publicznych. Rozmowy dotyczyły m.in. wdrożeń technologii medycznych, rozwiązań VR, projektów środowiskowych oraz narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Uczestnicy podkreślają, że rozmowy miały bardzo konkretny charakter i już przechodzą do kolejnych etapów współpracy.

Jednym z ważnych wydarzeń towarzyszących było biznesowe śniadanie z Toronto Business Development Centre (TBDC). Spotkanie pozwoliło startupom lepiej poznać mechanizmy wejścia na rynek kanadyjski oraz nawiązać bezpośrednie kontakty z przedstawicielami lokalnego ekosystemu innowacji.

Głównym tematem rozmów była współpraca między Europą Środkowo-Wschodnią a Kanadą, a w szczególności rosnące zainteresowanie rozwiązaniami technologicznymi pochodzącymi z Warszawy.