Web Summit Vancouver 2026
Web Summit Vancouver zgromadził około 20 tys. uczestników ze 100 krajów. Stoisko Warszawy, prowadzone wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, znajdowało się w centralnej części głównej hali targowej i od początku przyciągało uwagę uczestników. Na stoisku prezentowało się 25 startupów – w tym 10 z Warszawy – oraz dwie fundacje technologiczne.
Inwestorzy i uczestnicy targów chętnie rozmawiali z przedstawicielami Warszawy, bo wielu uczestników znało już stolicę z wcześniejszej współpracy biznesowej, wizyt lub kontaktów zawodowych. Odwiedzający warszawskie stoisko zwracali uwagę na tempo zmian w mieście, dynamiczny rozwój sektora innowacji oraz silne zaplecze technologiczne i biznesowe.
Stolica była najczęściej postrzegana jako ośrodek o silnych kompetencjach w obszarze ICT oraz sektora kreatywnego. Warszawa jest dziś postrzegana jako nowoczesne i szybko rozwijające się centrum technologiczne Europy.
W ramach misji gospodarczej do Vancouver Warszawa wspierała 10 startupów reprezentujących kluczowe obszary nowoczesnej gospodarki – od sztucznej inteligencji i robotyki, przez medtech, po technologie środowiskowe i rozwiązania VR. W wydarzeniu uczestniczyły firmy: Softwise.ai, Autonomy Now, Aptamedica, Waterly, Waste24, Semi Robotics, Myco Renew, Unicorn VR, Kosmok oraz Verify ESG. Misję wspierały również organizacje ekosystemowe Startup Hub Poland oraz StartSmart CEE.
Warszawskie startupy zorganizowały wiele spotkań z inwestorami, partnerami technologicznymi i przedstawicielami instytucji publicznych. Rozmowy dotyczyły m.in. wdrożeń technologii medycznych, rozwiązań VR, projektów środowiskowych oraz narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Uczestnicy podkreślają, że rozmowy miały bardzo konkretny charakter i już przechodzą do kolejnych etapów współpracy.
Jednym z ważnych wydarzeń towarzyszących było biznesowe śniadanie z Toronto Business Development Centre (TBDC). Spotkanie pozwoliło startupom lepiej poznać mechanizmy wejścia na rynek kanadyjski oraz nawiązać bezpośrednie kontakty z przedstawicielami lokalnego ekosystemu innowacji.
Głównym tematem rozmów była współpraca między Europą Środkowo-Wschodnią a Kanadą, a w szczególności rosnące zainteresowanie rozwiązaniami technologicznymi pochodzącymi z Warszawy.