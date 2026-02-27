12.5°C
Przedsiębiorczość po warszawsku. Czym się zajmują stołeczne firmy?

Publikacja: 27.02.2026 10:25

W Warszawie w końcu grudnia 2025 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 598951 przedsiębiorstw.

Foto: Adobe Stock

rbi
Najwięcej przedsiębiorstw w zeszłym roku przybyło w Ursusie (o 7,1 proc.), Włochach (o 5,6 proc.) i na Woli (o 5,2 proc.) – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

W Warszawie w końcu grudnia 2025 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 598 951 przedsiębiorstw. Stanowiły one 55 proc. ogółu zbiorowości województwa oraz 11 proc. wszystkich firm zarejestrowanych w kraju.

W stosunku do roku poprzedniego liczba przedsiębiorstw w Warszawie wzrosła o 3,7 proc., a w porównaniu z 2015 r. była wyższa o 49,2 proc.. Najwięcej jednostek w stosunku do 2024 r. przybyło w Ursusie (o 7,1 proc.), Włochach (o 5,6 proc.), i na Woli (o 5,2 proc.). Spadku liczby podmiotów nie odnotowano w żadnej dzielnicy.

Podmioty zarejestrowane w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna przeważały w 15 spośród 18 dzielnic. 

Spośród dzielnic m.st. Warszawy najwięcej podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych było w Śródmieściu (15,1 proc.), na Mokotowie (13,3 proc.) oraz Woli (10,8 proc.). Najmniej jednostek miało swoją siedzibę w dzielnicach Rembertów (0,9 proc.) i Wesoła (1,1 proc.). Zdecydowana większość 90,8 proc. ogólnej liczby podmiotów należała do sektora prywatnego, natomiast w sektorze publicznym znajdowało się 5345 przedsiębiorstw.

Foto: zyciewarszawy.pl

Dominującą formą organizacyjną były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 31 grudnia 2025 r. ich liczba wyniosła 328821, tj. o 3,9 proc. więcej niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w dzielnicach: Ursus (o 8,3 proc.), Włochy (o 7,3 proc.), Białołęka (o 5,6 proc.). W żadnej dzielnicy nie odnotowano spadku. Największy udział osób fizycznych w ogólnej liczbie podmiotów cechował dzielnice Ursus (75,6 proc.) oraz Bemowo i Białołęka (po 75,3 proc.), zaś najmniejszy Śródmieście (23,1 proc.).

W końcu grudnia 2025 r. najliczniejszą grupę podmiotów stanowiły jednostki zajmujące się: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,4 proc.), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (15,8 proc.), informacją i komunikacją (13,0 proc.). Podmioty zarejestrowane w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna przeważały w 15 spośród 18 dzielnic. Natomiast jednostki prowadzące działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych dominowały w dzielnicach: Rembertów, Targówek i Włochy.

W porównaniu z 2024 rokiem liczba przedsiębiorstw wzrosła m.in. w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca, (o 10,3 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 7 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 6,9 proc.), edukacja (o 6,3 proc.), budownictwo (o 5,6 proc.), informacja i komunikacja (o 4,8 proc.).

Foto: zyciewarszawy.pl

Ile powstało nowych firm w Warszawie?

W 2025 r. w rejestrze REGON zarejestrowano 43083 nowe przedsiębiorstwa, czyli o 3,7 proc. mniej niż przed rokiem. Wśród nich 27072 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Najwięcej nowych rejestracji było w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8682), informacja i komunikacja (6493), handel; naprawa pojazdów samochodowych (4129) oraz budownictwo (3936). W porównaniu z 2024 r. zwiększyła się liczba podmiotów wykreślonych z rejestru (o 8,2 proc.)  i wyniosła 20413, w tym 13719 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Najwięcej wyrejestrowań odnotowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (3710), handel; naprawa pojazdów samochodowych (3522), informacja i komunikacja (2429), budownictwo (1650) oraz administrowanie i działalność wspierająca (1567).

Jak informuje Urząd Statystyczny w Warszawie, na wzrost liczby podmiotów wyrejestrowanych w 2018 r. wpływ miała aktualizacja rejestru REGON w oparciu o informacje o osobach zmarłych uzyskane z rejestru PESEL oraz aktualizacja w oparciu o informacje z Krajowego Rejestru Sądowego o podmiotach wykreślonych z KRS.

Fundacje i stowarzyszenia w Warszawie

Liczba zarejestrowanych stowarzyszeń i organizacji społecznych wyniosła 8701, co oznacza wzrost o 2,6 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Najwięcej jednostek przybyło w dzielnicach: Rembertów (o 8,5 proc.), Ochota, Ursus i Wola (po 4,5 proc.). Spadek odnotowano tylko w jednej dzielnicy Wesoła (o 1,2 proc.).

Na koniec 2025 r. w rejestrze REGON było 825 spółdzielni i był to spadek w stosunku do ubiegłego roku jedynie o 0,5 proc.

W Warszawie zarejestrowanych było 9326 fundacji, tj. o 4,3 proc. więcej niż w grudniu 2024 r. Największy wzrost wystąpił w dzielnicach: Rembertów (o 10,9 proc.), Ursus (o 8,5 proc.), Bemowo (o 8,3 proc.). Spadek nie wystąpił w żadnej dzielnicy.

