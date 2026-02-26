Kościół pw. Św. Ducha w coraz lepszej kondycji

XVIII-wieczna świątynia ojców paulinów przeszła gruntowną renowację elewacji i detali architektonicznych. Dzięki miejskiej dotacji konserwatorzy zabezpieczyli mury wieży i nawy bocznej, przywracając historyczny wygląd barokowej perle Warszawy.



Grudzień 2025 roku przyniósł zakończenie ważnego etapu prac przy ulicy Długiej 3. Choć kościół był odbudowywany po zniszczeniach wojennych aż do połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, upływ czasu i dawne, nie zawsze trafione naprawy sprawiły, że budynek wymagał pilnej interwencji specjalistów. Tegoroczne działania są kontynuacją szeroko zakrojonego planu ratowania zabytku, który realizowany jest etapami od 2022 roku.

Ratunek dla niszczejących murów

W ostatnim roku uwaga konserwatorów skupiła się na częściach budynku niewidocznych bezpośrednio od strony ulicy. Remontowi poddano elewację wschodnią oraz dwie ściany wschodniej wieży. Stan techniczny tych fragmentów był alarmujący – spod odpadających tynków wyłaniał się goły, niczym niezabezpieczony mur ceglany, co groziło dalszą degradacją konstrukcji.

Remontowi poddano elewację wschodnią oraz dwie ściany wschodniej wieży. Stan techniczny tych fragmentów był alarmujący Foto: WUOZ

Fachowcy zajęli się odnowieniem tynków, profilowanych gzymsów oraz dekoracji sztukatorskich. Na koniec ściany pomalowano nowoczesną farbą zolowo-krzemianową, która pozwala murom oddychać, a jednocześnie chroni je przed wilgocią. Prace nie ominęły także detali – renowację przeszły kamienne kapitele pilastrów wykonane z piaskowca.