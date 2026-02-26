Urzędnicy na Ursynowie pomogą rozliczyć PIT za 2025 rok

Podczas wizyty w ratuszu podatnicy mogą liczyć na kompleksową pomoc.
Mieszkańcy Ursynowa będą mogli skorzystać z pomocy urzędników skarbowych bezpośrednio w budynku przy Al. KEN 61. Stanowiska zostaną zlokalizowane na parterze, tuż obok wejścia od strony parkingu. To dogodne rozwiązanie dla osób, które chcą sprawnie i bez stresu dopełnić formalności związanych z rocznym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Zaplanowano trzy dni dyżurów, które odbędą się w godz. 8-16. Na konsultacje można przyjść w następujące czwartki:
Warto przygotować wcześniej niezbędne dokumenty, aby wizyta przebiegła sprawnie.
Podczas wizyty w ratuszu podatnicy mogą liczyć na kompleksową pomoc. Pracownicy urzędu nie tylko pomogą poprawnie wypełnić zeznanie PIT, ale także przyjmą gotowe formularze w formie papierowej lub pomogą wysłać je drogą elektroniczną. Jest to również dobra okazja, aby dowiedzieć się więcej o aktualnych zasadach rozliczeń za 2025 rok.
Osoby, które nie mogą pojawić się na dyżurach w urzędzie dzielnicy, mają do dyspozycji stałą siedzibę Urzędu Skarbowego przy ul. Wynalazek 3. Placówka jest otwarta w poniedziałki do godz. 18, a w pozostałe dni robocze do godz. 15.
Dodatkowo urzędnicy zachęcają do korzystania z e-Urzędu Skarbowego oraz usługi Twój e-PIT, które pozwalają na załatwienie spraw podatkowych przez internet.