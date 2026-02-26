Urzędnicy na Ursynowie pomogą rozliczyć PIT za 2025 rok

Zakres oferowanego wsparcia

Podczas wizyty w ratuszu podatnicy mogą liczyć na kompleksową pomoc. Pracownicy urzędu nie tylko pomogą poprawnie wypełnić zeznanie PIT, ale także przyjmą gotowe formularze w formie papierowej lub pomogą wysłać je drogą elektroniczną. Jest to również dobra okazja, aby dowiedzieć się więcej o aktualnych zasadach rozliczeń za 2025 rok.

Inne sposoby na rozliczenie

Osoby, które nie mogą pojawić się na dyżurach w urzędzie dzielnicy, mają do dyspozycji stałą siedzibę Urzędu Skarbowego przy ul. Wynalazek 3. Placówka jest otwarta w poniedziałki do godz. 18, a w pozostałe dni robocze do godz. 15.

Dodatkowo urzędnicy zachęcają do korzystania z e-Urzędu Skarbowego oraz usługi Twój e-PIT, które pozwalają na załatwienie spraw podatkowych przez internet.