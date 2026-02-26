1.5°C
Życie Warszawy
Urzędnicy na Ursynowie pomogą rozliczyć PIT za 2025 rok

Publikacja: 26.02.2026 17:55

Podczas wizyty w ratuszu podatnicy mogą liczyć na kompleksową pomoc.

Foto: Adobe Stock

M.B.
W marcu i kwietniu 2026 roku w urzędzie dzielnicy pojawią się eksperci z Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów. Pomogą oni mieszkańcom w wypełnieniu deklaracji podatkowych oraz udzielą informacji o zasadach rozliczeń za miniony rok.

Mieszkańcy Ursynowa będą mogli skorzystać z pomocy urzędników skarbowych bezpośrednio w budynku przy Al. KEN 61. Stanowiska zostaną zlokalizowane na parterze, tuż obok wejścia od strony parkingu. To dogodne rozwiązanie dla osób, które chcą sprawnie i bez stresu dopełnić formalności związanych z rocznym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Terminy spotkań z ekspertami

Zaplanowano trzy dni dyżurów, które odbędą się w godz. 8-16. Na konsultacje można przyjść w następujące czwartki:

  • 19 marca 2025 r. (zgodnie z harmonogramem na rok 2026)
  • 9 kwietnia 2025 r.
  • 23 kwietnia 2025 r.

Warto przygotować wcześniej niezbędne dokumenty, aby wizyta przebiegła sprawnie.

Zakres oferowanego wsparcia

Podczas wizyty w ratuszu podatnicy mogą liczyć na kompleksową pomoc. Pracownicy urzędu nie tylko pomogą poprawnie wypełnić zeznanie PIT, ale także przyjmą gotowe formularze w formie papierowej lub pomogą wysłać je drogą elektroniczną. Jest to również dobra okazja, aby dowiedzieć się więcej o aktualnych zasadach rozliczeń za 2025 rok.

Inne sposoby na rozliczenie

Osoby, które nie mogą pojawić się na dyżurach w urzędzie dzielnicy, mają do dyspozycji stałą siedzibę Urzędu Skarbowego przy ul. Wynalazek 3. Placówka jest otwarta w poniedziałki do godz. 18, a w pozostałe dni robocze do godz. 15.

Dodatkowo urzędnicy zachęcają do korzystania z e-Urzędu Skarbowego oraz usługi Twój e-PIT, które pozwalają na załatwienie spraw podatkowych przez internet.

