Schronisko Na Paluchu szuka pracowników. Jakie są wymogi wobec kandydatów?

Schronisko Na Paluchu szuka inspektora ds. przyjęć i adopcji zwierząt. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zajmowała się głównie przyjmowaniem zwierzaków i oddawaniem ich do adopcji.



Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała realizacja działań związanych z procedurą przyjmowania, ewidencjonowania, adopcji i odbiorów zwierząt, a także obsługa osób zainteresowanych adopcją (wywiad przedadopcyjny, sporządzenie dokumentacji) i osób, które poszukują i odbierają swoje zaginione zwierzęta.

Wśród obowiązków zatrudnionego pracownika znalazła się też bieżąca obsługa biura w tym m.in. obsługa interesantów, połączeń telefonicznych i korespondencji, przygotowywanie zestawień i materiałów do sprawozdań i raportów, przygotowywanie dokumentacji do archiwum itp., a także współpraca z opiekunami, lekarzami weterynarii i funkcjonariuszami straży miejskiej (lub innych jednostek oraz osobami prywatnymi przywożącymi zwierzęta) podczas procedury przyjęcia zwierzęcia do schroniska.

Inne obowiązki na tym stanowisku to współpraca z wolontariuszami i Działem Wolontariatu, przeprowadzanie wizyt przed- i poadopcyjnych, prowadzenie i obsługa ewidencji zwierząt przebywających w schronisku, a także innych rejestrów, obsługa punktu Ochota na Kota, w tym wykonywanie obowiązków opiekuna kotów, realizacja zaleceń lekarza weterynarii i behawiorysty, bieżąca obsługa biura oraz mediów społecznościowych i podstrony internetowej Ochota na Kota, realizacja procesów adopcyjnych oraz współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą zwierzętom bezdomnym.

Kwalifikacje inspektora ds. przyjęć i adopcji zwierząt na Paluchu

Do schroniska mogą zgłaszać się osoby, które mają wykształcenie średnie lub wyższe (w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3 lata stażu pracy), pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię. Wśród wymogów wpisano też korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie.