Życie Warszawy
Schronisko Na Paluchu szuka pracowników. Jakie są wymogi wobec kandydatów?

Publikacja: 30.01.2026 10:05

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała realizacja działań związanych z procedurą przyjmowania, ewidencjonowania, adopcji i odbiorów zwierząt

Foto: UM Warszawa

rbi
Schronisko Na Paluchu szuka inspektora ds. przyjęć i adopcji zwierząt. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zajmowała się głównie przyjmowaniem zwierzaków i oddawaniem ich do adopcji.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała realizacja działań związanych z procedurą przyjmowania, ewidencjonowania, adopcji i odbiorów zwierząt, a także obsługa osób zainteresowanych adopcją (wywiad przedadopcyjny, sporządzenie dokumentacji) i osób, które poszukują i odbierają swoje zaginione zwierzęta.

Wśród obowiązków zatrudnionego pracownika znalazła się też bieżąca obsługa biura w tym m.in. obsługa interesantów, połączeń telefonicznych i korespondencji, przygotowywanie zestawień i materiałów do sprawozdań i raportów, przygotowywanie dokumentacji do archiwum itp., a także współpraca z opiekunami, lekarzami weterynarii i funkcjonariuszami straży miejskiej (lub innych jednostek oraz osobami prywatnymi przywożącymi zwierzęta) podczas procedury przyjęcia zwierzęcia do schroniska.

Inne obowiązki na tym stanowisku to współpraca z wolontariuszami i Działem Wolontariatu, przeprowadzanie wizyt przed- i poadopcyjnych, prowadzenie i obsługa ewidencji zwierząt przebywających w schronisku, a także innych rejestrów, obsługa punktu Ochota na Kota, w tym wykonywanie obowiązków opiekuna kotów, realizacja zaleceń lekarza weterynarii i behawiorysty, bieżąca obsługa biura oraz mediów społecznościowych i podstrony internetowej Ochota na Kota, realizacja procesów adopcyjnych oraz współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą zwierzętom bezdomnym.

Kwalifikacje inspektora ds. przyjęć i adopcji zwierząt na Paluchu

Do schroniska mogą zgłaszać się osoby, które mają wykształcenie średnie lub wyższe (w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3 lata stażu pracy), pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię. Wśród wymogów wpisano też korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane to wysokie kompetencje interpersonalne i umiejętność koordynacji działań, bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, kreatywność oraz umiejętność ustalania priorytetów, otwartość na różnorodność i współpracę z osobami w różnym wieku i z różnych środowisk, empatia, samodzielność i zaangażowanie, odporność na stres, wysoka kultura osobista, terminowość i punktualność.

Podczas pracy potrzebna będzie także znajomość regulacji prawnych: ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawie o ustroju m.st. Warszawy, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, Regulaminu Wolontariatu, Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o ochronie danych osobowych, regulaminu Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego.

Wśród wymogów wpisano także znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

Warunki pracy w Schronisku Na Paluchu

Schronisko oferuje umowę o pracę, dodatek stażowy, trzynaste wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, rozwój zawodowy, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz dostęp do platformy MultiLife.

Osoby zainteresowane pracą powinny dostarczyć komplet dokumentów do 2 lutego 2026 r. do godz. 16 (decyduje data wpływu) pocztą lub osobiście na adres: Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko: Podinspektor/ka ds. przyjęć i adopcji zwierząt”. Można je wysłać też w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym (e-dowód).

