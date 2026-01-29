Nowa przestrzeń dla psów na Paluchu. Schronisko rozwija infrastrukturę

Schronisko na Paluchu podpisało umowę dzierżawy z Polskimi Portami Lotniczymi. Dzięki temu powstanie wybieg sensoryczny dla psów. Przestrzeń umożliwi psom bezpieczną aktywność, stymulację zmysłów oraz naukę zachowań potrzebnych w przyszłym domu.



Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego podpisało w środę 28 stycznia umowę dzierżawy terenu z Polskimi Portami Lotniczymi. Porozumienie otwiera drogę do stworzenia nowego wybiegu sensorycznego dla zwierząt, który poprawi ich dobrostan oraz przygotowanie do adopcji.

Reklama Reklama

Jednocześnie placówka zapewnia całodobową opiekę swoim podopiecznym, szczególnie w wymagającym okresie zimowym.

Schronisko na Paluchu jest w całości finansowane z budżetu m.st. Warszawy. Miasto pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania, opieki weterynaryjnej, wyżywienia zwierząt oraz utrzymania infrastruktury. W tym roku na wydatki bieżące przeznaczono ponad 24 mln zł, a dodatkowe środki trafiają na inwestycje poprawiające komfort i bezpieczeństwo bezdomnych zwierząt.

Wybieg sensoryczny dla psów

Nowy wybieg powstanie na dzierżawionym terenie o powierzchni siedmiu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu metrów kwadratowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przestrzeń umożliwi psom bezpieczną aktywność, stymulację zmysłów oraz naukę zachowań potrzebnych w przyszłym domu.