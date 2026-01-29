-4.5°C
Życie Warszawy
Nowa przestrzeń dla psów na Paluchu. Schronisko rozwija infrastrukturę

Publikacja: 29.01.2026 16:50

W tym roku na wydatki bieżące Schroniska na Paluchu przeznaczono ponad 24 mln zł

Foto: UM Warszawa

M.B.
Schronisko na Paluchu podpisało umowę dzierżawy z Polskimi Portami Lotniczymi. Dzięki temu powstanie wybieg sensoryczny dla psów. Przestrzeń umożliwi psom bezpieczną aktywność, stymulację zmysłów oraz naukę zachowań potrzebnych w przyszłym domu.

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego podpisało w środę 28 stycznia umowę dzierżawy terenu z Polskimi Portami Lotniczymi. Porozumienie otwiera drogę do stworzenia nowego wybiegu sensorycznego dla zwierząt, który poprawi ich dobrostan oraz przygotowanie do adopcji.

Jednocześnie placówka zapewnia całodobową opiekę swoim podopiecznym, szczególnie w wymagającym okresie zimowym.

Schronisko na Paluchu jest w całości finansowane z budżetu m.st. Warszawy. Miasto pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania, opieki weterynaryjnej, wyżywienia zwierząt oraz utrzymania infrastruktury. W tym roku na wydatki bieżące przeznaczono ponad 24 mln zł, a dodatkowe środki trafiają na inwestycje poprawiające komfort i bezpieczeństwo bezdomnych zwierząt.

Wybieg sensoryczny dla psów

Nowy wybieg powstanie na dzierżawionym terenie o powierzchni siedmiu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu metrów kwadratowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przestrzeń umożliwi psom bezpieczną aktywność, stymulację zmysłów oraz naukę zachowań potrzebnych w przyszłym domu.

– Dzięki nowej przestrzeni zwierzęta zyskają dodatkowe miejsce na spacery i zabawę. To kolejny krok w poprawie warunków w miejskim schronisku, ale wciąż najważniejsze jest zachęcanie do adopcji – podkreśla Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie m.st. Warszawy i członkini Rady Społecznej przy Schronisku.

Bezpieczne schronienie w czasie zimy

Schronisko na Paluchu na bieżąco monitoruje warunki pogodowe i indywidualnie ocenia potrzeby każdego zwierzęcia. Psy przebywające w schronisku otwartym mają do dyspozycji dwuścienne, ocieplane budy z warstwą styropianu, ustawione na podestach chroniących przed zimnem od gruntu. Budy są wyściełane świeżą słomą, a zwierzęta otrzymują koce i pledy. Wejścia zabezpieczono przed nawiewem zimnego powietrza.

Psy starsze, krótkowłose lub bez podszerstka korzystają z ogrzewanych miejsc w pawilonach oraz specjalnych ubranek ochronnych. Przy dużych spadkach temperatury uruchamiane są nagrzewnice, a w skrajnych warunkach zwierzęta przenoszone są do ogrzewanych obiektów. Całodobową opiekę wspierają monitoring, dodatkowe karmienie oraz dostęp do ciepłej wody.

Opieka weterynaryjna i pawilon geriatryczny

Wszystkie zwierzęta pozostają pod stałą opieką lekarzy weterynarii, którzy indywidualnie oceniają ich stan zdrowia i potrzeby. Psy chore oraz starsze kierowane są do ogrzewanych pawilonów, ambulatorium lub szpitala zakaźnego.

Niemal zakończono budowę pawilonu geriatrycznego, połączonego z istniejącym szpitalem. Inwestycja o wartości ponad 11 mln zł zapewni miejsca dla niemal 70 psów. W obiekcie powstały sale zabiegowe, gabinety weterynaryjne oraz zewnętrzny plac zabaw z przeszkodami poprawiającymi motorykę zwierząt.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

