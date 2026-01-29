Nowa przestrzeń dla psów na Paluchu. Schronisko rozwija infrastrukturę

W tym roku na wydatki bieżące Schroniska na Paluchu przeznaczono ponad 24 mln zł
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego podpisało w środę 28 stycznia umowę dzierżawy terenu z Polskimi Portami Lotniczymi. Porozumienie otwiera drogę do stworzenia nowego wybiegu sensorycznego dla zwierząt, który poprawi ich dobrostan oraz przygotowanie do adopcji.
Jednocześnie placówka zapewnia całodobową opiekę swoim podopiecznym, szczególnie w wymagającym okresie zimowym.
Schronisko na Paluchu jest w całości finansowane z budżetu m.st. Warszawy. Miasto pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania, opieki weterynaryjnej, wyżywienia zwierząt oraz utrzymania infrastruktury. W tym roku na wydatki bieżące przeznaczono ponad 24 mln zł, a dodatkowe środki trafiają na inwestycje poprawiające komfort i bezpieczeństwo bezdomnych zwierząt.
Nowy wybieg powstanie na dzierżawionym terenie o powierzchni siedmiu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu metrów kwadratowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przestrzeń umożliwi psom bezpieczną aktywność, stymulację zmysłów oraz naukę zachowań potrzebnych w przyszłym domu.
– Dzięki nowej przestrzeni zwierzęta zyskają dodatkowe miejsce na spacery i zabawę. To kolejny krok w poprawie warunków w miejskim schronisku, ale wciąż najważniejsze jest zachęcanie do adopcji – podkreśla Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie m.st. Warszawy i członkini Rady Społecznej przy Schronisku.
Schronisko na Paluchu na bieżąco monitoruje warunki pogodowe i indywidualnie ocenia potrzeby każdego zwierzęcia. Psy przebywające w schronisku otwartym mają do dyspozycji dwuścienne, ocieplane budy z warstwą styropianu, ustawione na podestach chroniących przed zimnem od gruntu. Budy są wyściełane świeżą słomą, a zwierzęta otrzymują koce i pledy. Wejścia zabezpieczono przed nawiewem zimnego powietrza.
Psy starsze, krótkowłose lub bez podszerstka korzystają z ogrzewanych miejsc w pawilonach oraz specjalnych ubranek ochronnych. Przy dużych spadkach temperatury uruchamiane są nagrzewnice, a w skrajnych warunkach zwierzęta przenoszone są do ogrzewanych obiektów. Całodobową opiekę wspierają monitoring, dodatkowe karmienie oraz dostęp do ciepłej wody.
Wszystkie zwierzęta pozostają pod stałą opieką lekarzy weterynarii, którzy indywidualnie oceniają ich stan zdrowia i potrzeby. Psy chore oraz starsze kierowane są do ogrzewanych pawilonów, ambulatorium lub szpitala zakaźnego.
Niemal zakończono budowę pawilonu geriatrycznego, połączonego z istniejącym szpitalem. Inwestycja o wartości ponad 11 mln zł zapewni miejsca dla niemal 70 psów. W obiekcie powstały sale zabiegowe, gabinety weterynaryjne oraz zewnętrzny plac zabaw z przeszkodami poprawiającymi motorykę zwierząt.