Mieszkania w Warszawie nie przestają drożeć. Te dzielnice przebiły sufity cenowe

Ceny mieszkań na rynku deweloperskim w stolicy utrzymują trend wzrostowy. W lutym 2026 roku średnia cena metra kwadratowego wyniosła 19 546 zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w skali roku. Sprawdzamy, gdzie ceny rosną najszybciej i ile kosztuje własne mieszkanie.



Rok 2026 przyniósł kolejne podwyżki na warszawskim rynku nieruchomości. Dane portalu rynekpierwotny.pl wskazują na dużą dynamikę zmian i pogłębiające się różnice między poszczególnymi dzielnicami. Stolica nie tylko zbliża się do granicy 20 tys. zł za m2. Coraz częściej całkowity koszt zakupu lokalu przekracza barierę miliona złotych.

Dynamika cen i trend wzrostowy

W samym lutym średnia cena ofertowa wzrosła o 2 proc. w stosunku do stycznia. Choć zmiana miesięczna wydaje się niewielka, w skali całego rynku jest to sygnał silnej presji popytowej. Analizując dane od września 2025 roku, widać wyraźną zmianę tendencji. Po jesiennej stabilizacji na poziomie około 18 396 zł za mkw., okres zimowy przyniósł gwałtowne przyspieszenie. W efekcie cena metra kwadratowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła o 10 proc..

Milion złotych za statystyczne mieszkanie

Najważniejszym wskaźnikiem dla portfela kupujących jest średnia cena całkowita nieruchomości. Obecnie wynosi ona 1 099 263 zł. Warto zauważyć, że kwota ta rośnie szybciej niż cena jednostkowa za metr kwadratowy. Dynamika wzrostu ceny całkowitej wyniosła 11 proc. w ujęciu rocznym. Wynika to z faktu, że na rynek trafia coraz więcej inwestycji z segmentu premium oraz lokali o nieco większych metrażach. Dla przeciętnego nabywcy oznacza to, że zakup mieszkania w Warszawie bez kwoty siedmiocyfrowej staje się coraz trudniejszy.

Śródmieście i Wola najdroższymi dzielnicami

Mapa cenowa stolicy wykazuje ogromne zróżnicowanie. Liderem pozostaje Śródmieście, gdzie cena za metr kwadratowy wynosi 39 989 zł. Na drugim miejscu umocniła się Wola z wynikiem 33 632 zł za mkw. Ta dzielnica ostatecznie stała się naturalnym przedłużeniem ścisłego centrum biznesowego. Bardzo drogie pozostają również Ochota (28 785 zł/mkw.) oraz Żoliborz (27 535 zł/mkw.). W tych lokalizacjach niska podaż nowych gruntów inwestycyjnych skutecznie blokuje spadki cen.