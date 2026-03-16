12°C
1013.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Mieszkania w Warszawie nie przestają drożeć. Te dzielnice przebiły sufity cenowe

Publikacja: 16.03.2026 12:00

Średnia cena metra kwadratowego w stanie deweloperskim osiągnęła poziom 19 546 zł

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Ceny mieszkań na rynku deweloperskim w stolicy utrzymują trend wzrostowy. W lutym 2026 roku średnia cena metra kwadratowego wyniosła 19 546 zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w skali roku. Sprawdzamy, gdzie ceny rosną najszybciej i ile kosztuje własne mieszkanie.

Rok 2026 przyniósł kolejne podwyżki na warszawskim rynku nieruchomości. Dane portalu rynekpierwotny.pl wskazują na dużą dynamikę zmian i pogłębiające się różnice między poszczególnymi dzielnicami. Stolica nie tylko zbliża się do granicy 20 tys. zł za m2. Coraz częściej całkowity koszt zakupu lokalu przekracza barierę miliona złotych.

Dynamika cen i trend wzrostowy

W samym lutym średnia cena ofertowa wzrosła o 2 proc. w stosunku do stycznia. Choć zmiana miesięczna wydaje się niewielka, w skali całego rynku jest to sygnał silnej presji popytowej. Analizując dane od września 2025 roku, widać wyraźną zmianę tendencji. Po jesiennej stabilizacji na poziomie około 18 396 zł za mkw., okres zimowy przyniósł gwałtowne przyspieszenie. W efekcie cena metra kwadratowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła o 10 proc..

Polecane
Milion złotych za statystyczne mieszkanie

Najważniejszym wskaźnikiem dla portfela kupujących jest średnia cena całkowita nieruchomości. Obecnie wynosi ona 1 099 263 zł. Warto zauważyć, że kwota ta rośnie szybciej niż cena jednostkowa za metr kwadratowy. Dynamika wzrostu ceny całkowitej wyniosła 11 proc. w ujęciu rocznym. Wynika to z faktu, że na rynek trafia coraz więcej inwestycji z segmentu premium oraz lokali o nieco większych metrażach. Dla przeciętnego nabywcy oznacza to, że zakup mieszkania w Warszawie bez kwoty siedmiocyfrowej staje się coraz trudniejszy.

Śródmieście i Wola najdroższymi dzielnicami

Mapa cenowa stolicy wykazuje ogromne zróżnicowanie. Liderem pozostaje Śródmieście, gdzie cena za metr kwadratowy wynosi 39 989 zł. Na drugim miejscu umocniła się Wola z wynikiem 33 632 zł za mkw. Ta dzielnica ostatecznie stała się naturalnym przedłużeniem ścisłego centrum biznesowego. Bardzo drogie pozostają również Ochota (28 785 zł/mkw.) oraz Żoliborz (27 535 zł/mkw.). W tych lokalizacjach niska podaż nowych gruntów inwestycyjnych skutecznie blokuje spadki cen.

Reklama
Reklama
Polecane
Segment średni przekracza psychologiczne bariery

W lutym 2026 roku zauważalna jest ekspansja cen powyżej 20 tys. zł w tzw. dzielnicach sypialniach. Barierę tę przekroczyły Bielany (22 428 zł/mkw.), Mokotów (21 482 zł/mkw.) oraz Ursynów (20 870 zł/mkw.). Do tej grupy dołączyła także Praga-Południe z wynikiem 20 131 zł za mkw. Wyjątkiem w tej grupie pozostaje Wilanów (19 844 zł/mkw.), który obecnie jest tańszy od Bielan.

Gdzie szukać najtańszych mieszkań?

Dla osób z mniejszym budżetem wybór ogranicza się do kilku lokalizacji na obrzeżach miasta. Najniższe stawki oferuje obecnie Wawer, gdzie metr kwadratowy kosztuje średnio 13 521 zł. Bardzo zbliżony poziom cen reprezentuje Białołęka (13 527 zł/mkw.). Trzecim najtańszym punktem na mapie Warszawy jest Rembertów ze stawką 14 265 zł za m2. Pozostałe dzielnice, jak Targówek czy Ursus, wyceniają nową ofertę już powyżej 15 tys. zł za m2.

Polecane
Dlaczego mieszkania wciąż drożeją?

Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników napędzających drożyznę. Głównym powodem jest stały popyt generowany przez singli, młode pary oraz studentów. Warszawa jest także atrakcyjnym rynkiem dla kapitału zagranicznego i funduszy inwestycyjnych.

Ważną rolę odgrywa infrastruktura. Rozbudowa linii metra automatycznie podnosi wyceny gruntów i gotowych lokali w jej sąsiedztwie. Według prognoz, mimo dużej aktywności deweloperów, w najbliższym czasie nie należy spodziewać się korekty cenowej.

Reklama
Reklama
Kupno metra kwadratowego w Śródmieściu to równowartość niemal trzech metrów na Wawrze

Foto: rynekpierwotny.pl

----

Dane: portal rynekpierwotny.pl, luty 2026 r.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA