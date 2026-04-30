Warszawa szykuje się na intensywny długi weekend. Od pokazów fontann po wielkie biegi uliczne – sprawdziliśmy program miasta i listę kluczowych zmian w ruchu. Dowiedz się, które ulice omijać i gdzie skorzystać z darmowych atrakcji dla całej rodziny.



Stolica przygotowała bogaty program na długi weekend. Inauguracja sezonu w Multimedialnym Parku Fontann odbędzie się 1 maja o 21:30 pokazem „Wielkie Serca”. W ofercie kulturalnej wyróżniają się premiery w Teatrze Żydowskim („Szir ha-Szirim”) i Teatrze Polonia („Zapętlona” z Krystyną Jandą), a także bezpłatne spektakle dla dzieci w Powsinie (3 maja).

Miłośnicy sportu mogą wziąć udział w XVII Memoriale Stanisława Królaka (1 maja, Służewiec) lub kibicować na trasie 34. Biegu Konstytucji 3 Maja (niedziela). Urząd Miasta ostrzega przed utrudnieniami: Plac Trzech Krzyży będzie zamknięty w niedzielę od 3:00 do 16:30, a trasa biegu od 10:00 do 13:30.

W programie obchodów państwowych znalazły się pikniki na Żoliborzu, sąsiedzkie szycie flag na Targówku oraz koncerty patriotyczne w Ursusie i na Mokotowie. Na odwiedzających czekają także liczne wystawy, m.in. w Muzeum Polin oraz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Pełną listę wydarzeń, godziny otwarcia muzeów oraz szczegółowy harmonogram objazdów znajdziesz tym artykule.