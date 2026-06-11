Do warszawskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego dołączą nowe obszary. Miejscy radni zdecydowali, że płatne parkowanie obejmie kolejne fragmenty Woli i Pragi-Południe, a następnie Mokotowa, a także – po raz pierwszy – część Włoch.



W czwartek, 11 czerwca, Rada Warszawy zadecydowała o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o kolejne obszary. Zmiany obejmą cztery dzielnice: Mokotów, Wolę, Pragę-Południe i Włochy.

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Pierwsze rozszerzenia SPPN w Warszawie jeszcze w tym roku

Jeszcze w tym roku strefa powiększy się o kolejne fragmenty Woli i Pragi-Południe. Zacznie tam działać już na początku września.

Na Woli parkomaty pojawią się na całych Odolanach. To poprzemysłowe tereny, które w ostatnich latach przeszły rewitalizację. Dziś to wciąż rozrastające się osiedla mieszkaniowe, a dzięki tramwajowi na ul. Kasprzaka są bardzo dobrze skomunikowane z centrum, co wykorzystują również przyjezdni. Strefa z pewnością odciąży lokalne ulice.

Wdrożenie strefy na Odolanach Zarząd Dróg Miejskich zapowiadał już wcześniej. –Należało jednak z tym zaczekać do zakończenia przebudowy ich dwóch najważniejszych ulic – Ordona i Jana Kazimierza. To już za nami – obie są dziś uporządkowane i gotowe na SPPN. Tym samym możemy postawić kolejny, obiecywany mieszkańcom krok – mówi Łukasz Puchalski, dyrektor ZDM.

Na Pradze strefa dotarła na Saską Kępę dwa lata temu. Teraz SPPN obowiązywać będzie również między ulicami Saską a Międzynarodową i pozwoli na uporządkowanie parkowania. Zabiegali o to zarówno mieszkańcy, jak i radni oraz organizacje społeczne.

SPPN we Włochach

Rozszerzenie strefy obejmie także kolejną część Mokotowa, a także dotrze do Włoch. Opłata za parkowanie obowiązywać tam będzie od połowy maja przyszłego roku.

Na Mokotowie do strefy włączony zostanie Służewiec, który kojarzony jest głównie z zagłębiem biurowców w tzw. Mordorze. Właśnie z tego względu ulice na tym obszarze przepełnione zaparkowanymi samochodami. Tymczasem od lat rozwijają się tam liczne osiedla mieszkaniowe. Dzięki wdrożeniu strefy zdecydowanie ograniczony zostanie problem ze znalezieniem miejsca postojowego.

W przyszłym roku strefa obejmie także część Włoch – dokładniej Raków oraz północną część Okęcia. To także rozwijające się mieszkaniowo obszary Warszawy, a w przypadku Okęcia dochodzi jeszcze kwestia pasażerów samolotów, którzy pozostawiają tam swoje pojazdy przed odlotem.