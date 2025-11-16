Zmiany w opłatach za parkowanie w Warszawie. Popularna aplikacja dla kierowców przestanie działać

Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił istotną zmianę w sposobie obsługi płatności mobilnych w SPPN. Z końcem dnia 21 listopada 2025 roku przestanie funkcjonować możliwość uiszczania opłat za postój przy użyciu aplikacji mPay. Dla kierowców oznacza to konieczność wyboru innego narzędzia płatniczego, ale - jak zapewnia ZDM - codzienne korzystanie ze strefy nie powinno zostać zakłócone dzięki działaniu pozostałych aplikacji oraz parkomatów.
W komunikacie ZDM jasno wskazano, że zakończenie współpracy z operatorem mPay S.A. wynika z niedotrzymania przez niego postanowień umowy. Integrator Systemu Płatności Mobilnych i operator aplikacji mPay rozstali się za porozumieniem stron, co w praktyce oznacza, że po 21 listopada ZDM nie będzie przyjmować płatności realizowanych przez tę platformę. Instytucja podkreśla, iż decyzja była podyktowana względami formalnymi i koniecznością utrzymania standardów funkcjonowania systemu płatności mobilnych obsługującego SPPN.
Mimo wycofania mPay, kierowcy mogą nadal korzystać z pięciu innych aplikacji mobilnych obsługujących opłaty w SPPN. Są to AnyPark, CityParkApp, Flowbird, moBILET oraz MobiParking (SkyCash). ZDM zapewnia, że działanie tych aplikacji pozostaje bez zmian, co ma zapewnić ciągłość usług i eliminuje ryzyko przerwy w możliwości zdalnego regulowania opłat za postój. Dla użytkowników oznacza to prostą ścieżkę zastępczą: wystarczy kontynuować korzystanie z jednej z wymienionych platform lub - jeśli dotychczas mPay było jedyną używaną aplikacją, dokonać szybkiej instalacji i rejestracji w alternatywnej aplikacji.
Alternatywą dla dedykowanych aplikacji parkingowych są rozwiązania oferowane przez aplikacje bankowe. ZDM informuje, że opłaty za parkowanie można regulować również w aplikacjach bankowych, jednak samo rozliczenie transakcji odbywa się za pośrednictwem operatorów jednej z pięciu wymienionych aplikacji mobilnych. Oznacza to, że choć użytkownik może wybrać wygodę znanej aplikacji bankowej, to finalne przetwarzanie płatności odbywa się w infrastrukturze systemu płatności mobilnych powiązanego z SPPN. Taka integracja daje kierowcom większą elastyczność i eliminuje konieczność instalowania wielu aplikacji.
Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Z systemu opłat wyłączone są konkretne daty: 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. ZDM przypomina, że w godzinach funkcjonowania strefy opłatę za postój należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. Przestrzeganie tej zasady jest kluczowe dla uniknięcia ewentualnych konsekwencji administracyjnych. Informacje o godzinach i wyjątkach są częścią regulaminu SPPN i obowiązują niezależnie od wybranej metody płatności.
Opłata minimalna za postój w SPPN wynosi 0,50 zł, co odpowiada 10 minutom postoju i jest najmniejszą jednostką czasu, którą można opłacić.
Stawki za kolejne godziny to: pierwsza godzina kosztuje 4,50 zł, druga 5,40 zł, trzecia 6,40 zł, a czwarta i każda następna po 4,50 zł. Opłaty za poszczególne godziny sumują się; przykładowo, koszt postoju przez trzy godziny wynosi 16,30 zł (4,50 zł + 5,40 zł + 6,40 zł). System umożliwia także opłacenie okresów krótszych niż godzina pod warunkiem zachowania minimalnej kwoty 0,50 zł.
Parkomaty w Warszawie funkcjonują przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Kluczowa zasada brzmieć powinna: opłaty wniesione poza godzinami obowiązywania SPPN są automatycznie przenoszone na najbliższy płatny dzień. W praktyce oznacza to, że kierowca przyjeżdżający w nocy z niedzieli na poniedziałek może z powodzeniem uiścić opłatę jeszcze przed godziną 8:00, a system rozpocznie naliczanie czasu postoju od momentu uruchomienia strefy w poniedziałek o 8:00. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy nie muszą pilnować momentu rozpoczęcia obowiązywania strefy i oszczędzają czas, unikając konieczności podejścia do parkomatu punktualnie o jej starcie.
Dla przeciętnego kierowcy zmiana sprowadza się do jednego konkretnego kroku: po 21 listopada 2025 roku nie będzie mógł już używać mPay do opłacania postoju w SPPN. Zalecane działania to sprawdzenie, czy na smartfonie znajduje się jedna z pozostałych obsługiwanych aplikacji, a jeśli nie - zainstalowanie wybranej aplikacji i skonfigurowanie konta przed wygaśnięciem obsługi mPay. Alternatywnie kierowcy mogą korzystać z aplikacji bankowych, pamiętając jednak, że ostateczne rozliczenie nadal obsługują operatorzy aplikacji parkingowych. Warto również pamiętać o zasadzie niezwłocznego uiszczania opłaty po zaparkowaniu w godzinach obowiązywania strefy, by uniknąć nieporozumień czy mandatów.