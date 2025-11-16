Zmiany w opłatach za parkowanie w Warszawie. Popularna aplikacja dla kierowców przestanie działać

Od 21 listopada 2025 r. użytkownicy warszawskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego nie będą mogli płacić za postój przez aplikację mPay. System pozostaje dostępny w pięciu innych aplikacjach i przez parkomaty.



Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił istotną zmianę w sposobie obsługi płatności mobilnych w SPPN. Z końcem dnia 21 listopada 2025 roku przestanie funkcjonować możliwość uiszczania opłat za postój przy użyciu aplikacji mPay. Dla kierowców oznacza to konieczność wyboru innego narzędzia płatniczego, ale - jak zapewnia ZDM - codzienne korzystanie ze strefy nie powinno zostać zakłócone dzięki działaniu pozostałych aplikacji oraz parkomatów.

Dlaczego mPay zostaje wyłączone?

W komunikacie ZDM jasno wskazano, że zakończenie współpracy z operatorem mPay S.A. wynika z niedotrzymania przez niego postanowień umowy. Integrator Systemu Płatności Mobilnych i operator aplikacji mPay rozstali się za porozumieniem stron, co w praktyce oznacza, że po 21 listopada ZDM nie będzie przyjmować płatności realizowanych przez tę platformę. Instytucja podkreśla, iż decyzja była podyktowana względami formalnymi i koniecznością utrzymania standardów funkcjonowania systemu płatności mobilnych obsługującego SPPN.

Jakie aplikacje pozostają do dyspozycji kierowców?

Mimo wycofania mPay, kierowcy mogą nadal korzystać z pięciu innych aplikacji mobilnych obsługujących opłaty w SPPN. Są to AnyPark, CityParkApp, Flowbird, moBILET oraz MobiParking (SkyCash). ZDM zapewnia, że działanie tych aplikacji pozostaje bez zmian, co ma zapewnić ciągłość usług i eliminuje ryzyko przerwy w możliwości zdalnego regulowania opłat za postój. Dla użytkowników oznacza to prostą ścieżkę zastępczą: wystarczy kontynuować korzystanie z jednej z wymienionych platform lub - jeśli dotychczas mPay było jedyną używaną aplikacją, dokonać szybkiej instalacji i rejestracji w alternatywnej aplikacji.

Płatności przez aplikacje bankowe. Jak to wygląda w praktyce?

Alternatywą dla dedykowanych aplikacji parkingowych są rozwiązania oferowane przez aplikacje bankowe. ZDM informuje, że opłaty za parkowanie można regulować również w aplikacjach bankowych, jednak samo rozliczenie transakcji odbywa się za pośrednictwem operatorów jednej z pięciu wymienionych aplikacji mobilnych. Oznacza to, że choć użytkownik może wybrać wygodę znanej aplikacji bankowej, to finalne przetwarzanie płatności odbywa się w infrastrukturze systemu płatności mobilnych powiązanego z SPPN. Taka integracja daje kierowcom większą elastyczność i eliminuje konieczność instalowania wielu aplikacji.