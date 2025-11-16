3°C
1010.7 hPa
Życie Warszawy

Zmiany w opłatach za parkowanie w Warszawie. Popularna aplikacja dla kierowców przestanie działać

Publikacja: 16.11.2025 09:12

Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do pią

Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

Foto: ZDM Warszawa

Kacper Komaiszko
Od 21 listopada 2025 r. użytkownicy warszawskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego nie będą mogli płacić za postój przez aplikację mPay. System pozostaje dostępny w pięciu innych aplikacjach i przez parkomaty.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił istotną zmianę w sposobie obsługi płatności mobilnych w SPPN. Z końcem dnia 21 listopada 2025 roku przestanie funkcjonować możliwość uiszczania opłat za postój przy użyciu aplikacji mPay. Dla kierowców oznacza to konieczność wyboru innego narzędzia płatniczego, ale - jak zapewnia ZDM - codzienne korzystanie ze strefy nie powinno zostać zakłócone dzięki działaniu pozostałych aplikacji oraz parkomatów.

Dlaczego mPay zostaje wyłączone?

W komunikacie ZDM jasno wskazano, że zakończenie współpracy z operatorem mPay S.A. wynika z niedotrzymania przez niego postanowień umowy. Integrator Systemu Płatności Mobilnych i operator aplikacji mPay rozstali się za porozumieniem stron, co w praktyce oznacza, że po 21 listopada ZDM nie będzie przyjmować płatności realizowanych przez tę platformę. Instytucja podkreśla, iż decyzja była podyktowana względami formalnymi i koniecznością utrzymania standardów funkcjonowania systemu płatności mobilnych obsługującego SPPN.

Polecane
Wjazd na parking pod Placem Krasińskich
przetarg
Dwa parkingi podziemne czekają na operatora

Jakie aplikacje pozostają do dyspozycji kierowców?

Mimo wycofania mPay, kierowcy mogą nadal korzystać z pięciu innych aplikacji mobilnych obsługujących opłaty w SPPN. Są to AnyPark, CityParkApp, Flowbird, moBILET oraz MobiParking (SkyCash). ZDM zapewnia, że działanie tych aplikacji pozostaje bez zmian, co ma zapewnić ciągłość usług i eliminuje ryzyko przerwy w możliwości zdalnego regulowania opłat za postój. Dla użytkowników oznacza to prostą ścieżkę zastępczą: wystarczy kontynuować korzystanie z jednej z wymienionych platform lub - jeśli dotychczas mPay było jedyną używaną aplikacją, dokonać szybkiej instalacji i rejestracji w alternatywnej aplikacji.

Płatności przez aplikacje bankowe. Jak to wygląda w praktyce?

Alternatywą dla dedykowanych aplikacji parkingowych są rozwiązania oferowane przez aplikacje bankowe. ZDM informuje, że opłaty za parkowanie można regulować również w aplikacjach bankowych, jednak samo rozliczenie transakcji odbywa się za pośrednictwem operatorów jednej z pięciu wymienionych aplikacji mobilnych. Oznacza to, że choć użytkownik może wybrać wygodę znanej aplikacji bankowej, to finalne przetwarzanie płatności odbywa się w infrastrukturze systemu płatności mobilnych powiązanego z SPPN. Taka integracja daje kierowcom większą elastyczność i eliminuje konieczność instalowania wielu aplikacji.

Reklama
Reklama

Zasady funkcjonowania SPPN — dni, godziny, wyjątki

Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Z systemu opłat wyłączone są konkretne daty: 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. ZDM przypomina, że w godzinach funkcjonowania strefy opłatę za postój należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. Przestrzeganie tej zasady jest kluczowe dla uniknięcia ewentualnych konsekwencji administracyjnych. Informacje o godzinach i wyjątkach są częścią regulaminu SPPN i obowiązują niezależnie od wybranej metody płatności.

Polecane
Nasadzenia drzew na parkingu należącym do ministerstwa pozbawiły mieszkańców miejsc w Strefie Płatne
przestrzeń miejska
Jak drogowcy przehandlowali śródmiejską strefę parkowania

Taryfa i sposób naliczania opłat 

Opłata minimalna za postój w SPPN wynosi 0,50 zł, co odpowiada 10 minutom postoju i jest najmniejszą jednostką czasu, którą można opłacić.

Stawki za kolejne godziny to: pierwsza godzina kosztuje 4,50 zł, druga 5,40 zł, trzecia 6,40 zł, a czwarta i każda następna po 4,50 zł. Opłaty za poszczególne godziny sumują się; przykładowo, koszt postoju przez trzy godziny wynosi 16,30 zł (4,50 zł + 5,40 zł + 6,40 zł). System umożliwia także opłacenie okresów krótszych niż godzina pod warunkiem zachowania minimalnej kwoty 0,50 zł.

Parkomaty — zasady działania i praktyczne wskazówki

Parkomaty w Warszawie funkcjonują przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Kluczowa zasada brzmieć powinna: opłaty wniesione poza godzinami obowiązywania SPPN są automatycznie przenoszone na najbliższy płatny dzień. W praktyce oznacza to, że kierowca przyjeżdżający w nocy z niedzieli na poniedziałek może z powodzeniem uiścić opłatę jeszcze przed godziną 8:00, a system rozpocznie naliczanie czasu postoju od momentu uruchomienia strefy w poniedziałek o 8:00. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy nie muszą pilnować momentu rozpoczęcia obowiązywania strefy i oszczędzają czas, unikając konieczności podejścia do parkomatu punktualnie o jej starcie.

Polecane
Problem braku zainteresowania nowym obiektem PKP nie umknął uwadze lokalnym politykom
parkowanie
Dlaczego parking przy Dworcu Wschodnim stoi pusty?
Reklama
Reklama

Praktyczne informacje dla kierowców i rekomendacje

Dla przeciętnego kierowcy zmiana sprowadza się do jednego konkretnego kroku: po 21 listopada 2025 roku nie będzie mógł już używać mPay do opłacania postoju w SPPN. Zalecane działania to sprawdzenie, czy na smartfonie znajduje się jedna z pozostałych obsługiwanych aplikacji, a jeśli nie - zainstalowanie wybranej aplikacji i skonfigurowanie konta przed wygaśnięciem obsługi mPay. Alternatywnie kierowcy mogą korzystać z aplikacji bankowych, pamiętając jednak, że ostateczne rozliczenie nadal obsługują operatorzy aplikacji parkingowych. Warto również pamiętać o zasadzie niezwłocznego uiszczania opłaty po zaparkowaniu w godzinach obowiązywania strefy, by uniknąć nieporozumień czy mandatów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Frezarka Vossloh w całej okazałości
remont na torach

Tramwajrze wypuścili na tory Vossloha. Frezuje szyny na Jelonkach

Petycja mieszkańców o rozbudowie metra do Ursusa trafi do władz Warszawy w grudniu
metro

7 tys. podpisów pod petycję za budową metra w Ursusie

Koncepcja trasy ma powstać w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Na jej planie swoje podpisy zło
z perspektywy siodełka

Ścieżka rowerowa połączy Grodzisk Mazowiecki z Warszawą

Tegoroczny październik był rekordowy na Lotnisku Chopina – w tym miesiącu odprawiono 2.176.531 osób.
samolot

Lotnisko Chopina na skraju przepustowości. 2 mln pasażerów w miesiąc

Do 16 listopada, do końca dnia, 10 stacji metra linii M1 jest wyłączonych z użytkowania
remont na torach

Utrudnienia dla 700 tys. pasażerów metra. Jak działa komunikacja zastępcza?

Jak podkreśla PLL LOT, nie ma San Francisco bez mostu Golden Gate.
samolot

Zobaczyć Golden Gate. LOT uruchamia połączenia do San Francisco

W Alei Krakowskiej weekendowe zamknięcie dwóch pasów
remont

W Alei Krakowskiej weekendowe zamknięcie dwóch pasów

Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona
przebudowa

Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama