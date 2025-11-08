Dwa parkingi podziemne w Warszawie czekają na operatora

2. Parking pod ulicą Waryńskiego:

Zlokalizowany nad stropem stacji metra Politechnika z wjazdem z ulicy Progi, od strony ulicy Polnej.

Pojemność: 130 miejsc postojowych.

Łącznie przyszły dzierżawca przejmie zarządzanie nad 490 miejscami parkingowymi w strategicznych punktach Warszawy.

Zakres obowiązków dzierżawcy – co obejmuje umowa?

Przyszły operator będzie odpowiedzialny za kompleksową obsługę parkingów, w tym:

Przyjmowanie opłat za postój od kierowców.

Dokonywanie przeglądów instalacji i urządzeń technicznych.

Opłacanie rachunków za media.

Przeprowadzanie drobnych napraw i utrzymanie bieżącej sprawności technicznej.

Kryterium wyboru i minimalne stawki czynszu

Jedynym i wyłącznym kryterium oceny złożonych ofert będzie łączna wysokość comiesięcznego czynszu dzierżawnego zaoferowana za oba parkingi.

Oferowane kwoty miesięcznego czynszu nie mogą być niższe niż:

Parking Minimalna Kwota Netto Czynszu Miesięcznego Pod ul. Waryńskiego 39 tys. zł Pod pl. Krasińskich 90 tys. zł Łącznie (minimalnie) 129 tys. zł

Terminy przekazania i długość dzierżawy

Umowa dzierżawy dla obu obiektów obowiązywać będzie do 31 maja 2029 r.

Terminy przejęcia funkcjonowania parkingów przez nowego dzierżawcę są rozdzielone:

Parking pod ul. Waryńskiego: od 1 grudnia 2025 r.

Parking pod pl. Krasińskich: od 1 czerwca 2026 r.

Wysokość zaoferowanej kwoty czynszu dzierżawnego będzie jednak naliczana łącznie za oba parkingi, a podmioty zainteresowane powinny złożyć swoje oferty, koncentrując się na maksymalizacji miesięcznej opłaty dzierżawnej.