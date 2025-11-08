5.7°C
Dwa parkingi podziemne w Warszawie czekają na operatora

Publikacja: 08.11.2025 17:30

Wjazd na parking pod Placem Krasińskich

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa ogłosiła przetarg na dzierżawę dwóch strategicznych parkingów podziemnych. Oferta skierowana jest do firm zainteresowanych zarządzaniem obiektami w centrum miasta, z możliwością długoterminowego parkowania.

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na dzierżawę dwóch kluczowych parkingów podziemnych w centrum Warszawy. Oba obiekty są przeznaczone do użytku publicznego i oferują zarówno parking krótkoterminowy, jak i możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego dla parkowania długoterminowego.

Lokalizacje i pojemność – Gdzie znajdują się parkingi?

1. Parking pod Placem Krasińskich:

  • Zlokalizowany w sąsiedztwie Sądu Najwyższego z wjazdem od strony Placu Krasińskich
  • Pojemność: 360 ogólnodostępnych miejsc postojowych.
2. Parking pod ulicą Waryńskiego:

  • Zlokalizowany nad stropem stacji metra Politechnika z wjazdem z ulicy Progi, od strony ulicy Polnej.
  • Pojemność: 130 miejsc postojowych.

Łącznie przyszły dzierżawca przejmie zarządzanie nad 490 miejscami parkingowymi w strategicznych punktach Warszawy.

Zakres obowiązków dzierżawcy – co obejmuje umowa?

Przyszły operator będzie odpowiedzialny za kompleksową obsługę parkingów, w tym:

  • Przyjmowanie opłat za postój od kierowców.
  • Dokonywanie przeglądów instalacji i urządzeń technicznych.
  • Opłacanie rachunków za media.
  • Przeprowadzanie drobnych napraw i utrzymanie bieżącej sprawności technicznej.

Kryterium wyboru i minimalne stawki czynszu

Jedynym i wyłącznym kryterium oceny złożonych ofert będzie łączna wysokość comiesięcznego czynszu dzierżawnego zaoferowana za oba parkingi.

Oferowane kwoty miesięcznego czynszu nie mogą być niższe niż:

Parking Minimalna Kwota Netto Czynszu Miesięcznego
Pod ul. Waryńskiego 39 tys. zł
Pod pl. Krasińskich 90 tys. zł
Łącznie (minimalnie) 129 tys. zł
Terminy przekazania i długość dzierżawy

Umowa dzierżawy dla obu obiektów obowiązywać będzie do 31 maja 2029 r.

Terminy przejęcia funkcjonowania parkingów przez nowego dzierżawcę są rozdzielone:

  • Parking pod ul. Waryńskiego: od 1 grudnia 2025 r.
  • Parking pod pl. Krasińskich: od 1 czerwca 2026 r.

Wysokość zaoferowanej kwoty czynszu dzierżawnego będzie jednak naliczana łącznie za oba parkingi, a podmioty zainteresowane powinny złożyć swoje oferty, koncentrując się na maksymalizacji miesięcznej opłaty dzierżawnej.

