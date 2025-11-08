Dwa parkingi podziemne w Warszawie czekają na operatora

Wjazd na parking pod Placem Krasińskich
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na dzierżawę dwóch kluczowych parkingów podziemnych w centrum Warszawy. Oba obiekty są przeznaczone do użytku publicznego i oferują zarówno parking krótkoterminowy, jak i możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego dla parkowania długoterminowego.
1. Parking pod Placem Krasińskich:
2. Parking pod ulicą Waryńskiego:
Łącznie przyszły dzierżawca przejmie zarządzanie nad 490 miejscami parkingowymi w strategicznych punktach Warszawy.
Przyszły operator będzie odpowiedzialny za kompleksową obsługę parkingów, w tym:
Jedynym i wyłącznym kryterium oceny złożonych ofert będzie łączna wysokość comiesięcznego czynszu dzierżawnego zaoferowana za oba parkingi.
Oferowane kwoty miesięcznego czynszu nie mogą być niższe niż:
|Parking
|Minimalna Kwota Netto Czynszu Miesięcznego
|Pod ul. Waryńskiego
|39 tys. zł
|Pod pl. Krasińskich
|90 tys. zł
|Łącznie (minimalnie)
|129 tys. zł
Umowa dzierżawy dla obu obiektów obowiązywać będzie do 31 maja 2029 r.
Terminy przejęcia funkcjonowania parkingów przez nowego dzierżawcę są rozdzielone:
Wysokość zaoferowanej kwoty czynszu dzierżawnego będzie jednak naliczana łącznie za oba parkingi, a podmioty zainteresowane powinny złożyć swoje oferty, koncentrując się na maksymalizacji miesięcznej opłaty dzierżawnej.