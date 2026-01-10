Warszawa walczy z mrozem. Na ulice wyjeżdżają nocne ogrzewalnie autobusowe

W obliczu rekordowych spadków temperatur, Warszawa uruchamia nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował o wysłaniu na trasy bezpłatnych autobusów grzewczych oraz ustawieniu ogrzewanych namiotów w kluczowych punktach miasta.



Fala mrozów, która dotarła nad stolicę, wymusiła na służbach miejskich podjęcie natychmiastowych działań. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa, władze Warszawy postawiły miasto w stan podwyższonej gotowości. Głównym celem operacji jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu termicznego mieszkańcom oraz osobom, które ze względu na swoje obowiązki lub sytuację życiową muszą przebywać na zewnątrz w czasie ekstremalnych temperatur.

Reklama Reklama

Mobilne ogrzewalnie na kołach: Linie A i B

Kluczowym elementem miejskiej strategii pomocy są specjalne, bezpłatne linie autobusowe „OGRZEJ SIĘ”, które pełnią funkcję mobilnych ogrzewalni. Pojazdy te zostały skierowane na dwie strategiczne trasy, obejmujące rejony o największym natężeniu ruchu pieszego oraz węzły przesiadkowe. Autobusy kursują codziennie od godziny 18:00 przez całą noc, aż do godziny 9:00 rano, kiedy to rozpoczynają się ostatnie kursy z pętli.

Warto podkreślić, że przejazd tymi liniami nie wymaga posiadania biletu, a ich głównym zadaniem jest umożliwienie pasażerom ogrzania się w trakcie podróży między dzielnicami. Oprócz wyznaczonych przystanków stałych, kierowcy zatrzymują się na wszystkich pozostałych przystankach na trasie jako „na żądanie” – wystarczy zasygnalizować potrzebę wejścia do pojazdu lub jego opuszczenia.

Pojazdy będą jeździły od godz. 18.00 przez całą noc - ostatni odjazd z pętli o 9.00 Foto: UM Warszawa

Szczegółowy przebieg tras: Gdzie szukać pomocy?

Dla ułatwienia orientacji mieszkańcom, Warszawski Transport Publiczny precyzyjnie wyznaczył szlaki przejazdu obu linii: