Życie Warszawy
Warszawa walczy z mrozem. Na ulice wyjeżdżają nocne ogrzewalnie autobusowe

Publikacja: 10.01.2026 17:26

Na ulicach Warszawy pojawiły się ogrzewane namioty z ciepłymi napojami i specjalne autobusy

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
W obliczu rekordowych spadków temperatur, Warszawa uruchamia nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował o wysłaniu na trasy bezpłatnych autobusów grzewczych oraz ustawieniu ogrzewanych namiotów w kluczowych punktach miasta.

Fala mrozów, która dotarła nad stolicę, wymusiła na służbach miejskich podjęcie natychmiastowych działań. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa, władze Warszawy postawiły miasto w stan podwyższonej gotowości. Głównym celem operacji jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu termicznego mieszkańcom oraz osobom, które ze względu na swoje obowiązki lub sytuację życiową muszą przebywać na zewnątrz w czasie ekstremalnych temperatur.

Mobilne ogrzewalnie na kołach: Linie A i B

Kluczowym elementem miejskiej strategii pomocy są specjalne, bezpłatne linie autobusowe „OGRZEJ SIĘ”, które pełnią funkcję mobilnych ogrzewalni. Pojazdy te zostały skierowane na dwie strategiczne trasy, obejmujące rejony o największym natężeniu ruchu pieszego oraz węzły przesiadkowe. Autobusy kursują codziennie od godziny 18:00 przez całą noc, aż do godziny 9:00 rano, kiedy to rozpoczynają się ostatnie kursy z pętli.

Warto podkreślić, że przejazd tymi liniami nie wymaga posiadania biletu, a ich głównym zadaniem jest umożliwienie pasażerom ogrzania się w trakcie podróży między dzielnicami. Oprócz wyznaczonych przystanków stałych, kierowcy zatrzymują się na wszystkich pozostałych przystankach na trasie jako „na żądanie” – wystarczy zasygnalizować potrzebę wejścia do pojazdu lub jego opuszczenia.

Pojazdy będą jeździły od godz. 18.00 przez całą noc - ostatni odjazd z pętli o 9.00

Foto: UM Warszawa

Szczegółowy przebieg tras: Gdzie szukać pomocy?

Dla ułatwienia orientacji mieszkańcom, Warszawski Transport Publiczny precyzyjnie wyznaczył szlaki przejazdu obu linii:

• Linia A (Lewobrzeżna): Kursuje na trasie pętli z Dworca Centralnego (jezdnia północna), przez Aleje Jerozolimskie, Aleję Prymasa Tysiąclecia, Górczewską, Leszno, Okopową, aż do Alei „Solidarności” i Al. Jana Pawła II. Przystanki stałe to m.in. Dw. Centralny 02 i 23, Pl. Zawiszy 02, Dw. Zachodni 52, PKP Wola, Metro Młynów 05 oraz Rondo ONZ 01.

• Linia B (Prawobrzeżna): Obsługuje pasażerów startując z Placu Hallera, przejeżdżając przez ul. Jagiellońską, Targową, Lubelską w rejonie Dw. Wschodniego, Wiatraczną oraz Grochowską. Do stałych punktów postoju należą m.in. Plac Hallera 12, Dw. Wileński 01 i 05, Ząbkowska, Dw. Wschodni (Lubelska) 14 oraz Praga-Południe Ratusz 01.

Ogrzewane namioty z ciepłym poczęstunkiem

Równolegle do działań na drogach, w pięciu newralgicznych punktach Warszawy pojawiły się ogrzewane namioty. Zostały one postawione przez Straż Pożarną w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych węzłów przesiadkowych, aby służyć pomocą osobom czekającym na transport lub przemieszczającym się pieszo. Wewnątrz punktów pracownicy MPWiK serwują gorącą herbatę i kawę.

Namioty funkcjonują według ściśle określonego harmonogramu:

• W weekendy (sobota i niedziela): od godziny 10:00 do 18:00.

• Od poniedziałku do odwołania: w rozszerzonych godzinach od 6:00 do 18:00.

Punkty te można znaleźć przy wyjściu z metra „Patelnia” (Centrum), na Rondzie Wiatraczna, u zbiegu Al. Solidarności i ul. Targowej, przy metrze Wilanowska oraz w rejonie stacji metra Słodowiec (ul. Marymoncka/Żeromskiego).

Systemowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących

Miasto nie zapomina również o osobach w kryzysie bezdomności, które są najbardziej narażone na tragiczne skutki mrozów. Na polecenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego przygotowano ok. 250 dodatkowych miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach, choć obecnie w placówkach tych wciąż dostępne są wolne zasoby.

Wewnątrz punktów pracownicy MPWiK serwują gorącą herbatę i kawę

Foto: UM Warszawa

Dodatkowo, Mobilny Punkt Poradnictwa, który regularnie wspiera osoby bezdomne, został wzmocniony kolejnymi autobusami grzewczymi. Prezydent zadeklarował, że jeśli sytuacja meteorologiczna się pogorszy, miasto jest gotowe na uruchomienie kolejnych punktów pomocy, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom i mieszkankom stolicy.

