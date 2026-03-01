Pierwszy żuraw na placu budowy pływalni przy ul. Ostródzkiej. Kiedy inwestycja będzie gotowa?

Na terenie inwestycji pojawił się pierwszy, specjalistyczny sprzęt budowlany
Mieszkańcy wschodniej części Białołęki doczekali się momentu, w którym zapowiedzi urzędników zamieniają się w realną konstrukcję wyrastającą ponad ogrodzenie placu budowy. Widok ciężkiego sprzętu u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara potwierdza, że projekt budowy drugiej miejskiej pływalni w tej dzielnicy wkroczył w decydującą fazę realizacji.
Inwestycja ta stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającej się i gęsto zaludnionej okolicy, która do tej pory opierała swoją infrastrukturę basenową wyłącznie na obiekcie przy ulicy Światowida.
Proces inwestycyjny nabrał oficjalnego tempa 13 listopada 2025 roku, kiedy to przedstawiciele miasta podpisali umowę na realizację zadania. Wybór padł na konsorcjum firm NDI S.A. oraz NDI Sopot S.A., które za kwotę przekraczającą 92 mln zł podjęło się stworzenia nowoczesnego kompleksu od podstaw.
Obecność żurawia wieżowego świadczy o tym, że prace postępują zgodnie z założonym harmonogramem, który przewiduje finał robót oraz otwarcie obiektu dla użytkowników w drugiej połowie 2027 roku. Finansowanie projektu zostało w całości zabezpieczone w budżecie m.st. Warszawy, co gwarantuje ciągłość prowadzonych działań budowlanych.
Gmach pływalni i jego otoczenia z lotu ptaka
Ukłąd budynku na przynależnym terenie oraz rozmieszczenie roślinności
Obszerny hall pływalni da poczucie oodechu odwiedzającym
Tak będzie się prezentował głowny basen na Ostródzkiej
Dla najmłodszych przewidziano strefę z brodzikiem
W projekcie pływalni przewidziano także zewnętrzne tarasy z których będzie można skorzystać latem
Pływalnia przy Ostródzkiej - widok ogólny
Nowa pływalnia nie będzie jedynie lokalnym punktem rekreacyjnym, lecz potężnym obiektem o powierzchni całkowitej wynoszącej 12 680 m2. Projektant przewidział jednokondygnacyjną, nowoczesną bryłę, która zostanie częściowo podpiwniczona, osiągając imponującą kubaturę prawie 60 tys. m2.
Kluczowym aspektem technologicznym, na który postawiło miasto, jest wykonanie wszystkich niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Wybór tego materiału nie jest przypadkowy, ponieważ zapewnia on najwyższą trwałość konstrukcji, ułatwia utrzymanie rygorystycznych norm higienicznych oraz znacząco obniża koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie czasowej.
Duży i dobrze zakomponowany teran wokół pływalni na Ostródzkiej będzie jej dodatkowym atutem
Sercem kompleksu we wschodniej części budynku będzie pełnowymiarowy basen sportowy wyposażony w osiem torów pływackich. Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniać surowe wymogi Polskiego Związku Pływackiego oraz światowej federacji FINA według standardów na lata 2021–2025.
Dzięki temu Białołęka zyska arenę gotową do organizacji oficjalnych zawodów pływackich nie tylko o zasięgu szkolnym czy regionalnym, ale również krajowym. Zmagania sportowców będzie mogła śledzić publiczność zgromadzona na widowni liczącej 150 miejsc, przy czym projekt w pełni uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zapewniając im komfortowy dostęp do wszystkich stref.
Struktura przyszłej pływalni przy Ostródzkiej
Inwestycja przy Ostródzkiej kładzie równie silny nacisk na funkcje rekreacyjne, tworząc przestrzeń przyjazną dla rodzin i osób szukających relaksu. W kompleksie znajdzie się dedykowany basen do nauki pływania o bezpiecznej głębokości od 0,8 do 1,35 metra oraz brodzik dla najmłodszych, w którym poziom wody nie przekroczy 0,3 metra.
Miłośnicy wodnych atrakcji będą mogli korzystać z biczów wodnych, leżanek i gejzerów, a także z rozbudowanego bloku saun. Całość uzupełni strefa wypoczynkowa z przeszkleniami oferującymi widok na okoliczną zieleń parku.
Najbardziej charakterystycznym elementem wizualnym obiektu będzie 15-metrowa, ażurowa wieża, z której odchodzić będą dwie zewnętrzne zjeżdżalnie o długościach około 140 oraz 57 metrów.
Projekt pływalni wyróżnia się nieszablonowym podejściem do zagospodarowania przestrzeni dachowej. Na dachu niższej części budynku zaplanowano taras z ogrodem, do którego mieszkańcy dostaną się bezpośrednio z wieży widokowej. To rozwiązanie nie tylko poprawia estetykę obiektu, ale również zwiększa powierzchnię biologicznie czynną inwestycji.
W zachodniej części budynku znajdzie się funkcjonalny hol wejściowy, szatnie oraz restauracja z zapleczem gastronomicznym, co pozwoli na spędzenie w obiekcie dłuższego czasu po zakończonym treningu lub zabawie w wodzie.
Budowa przy Ostródzkiej jest elementem szerszej strategii stolicy, która obecnie dysponuje 29 krytymi pływalniami. Nowy obiekt na Białołęce dołączy do tej sieci jako trzydziesta placówka, uzupełniając trwające procesy modernizacyjne w innych dzielnicach. W tym samym czasie Warszawa realizuje ambitne plany odnowy infrastruktury sportowej m.in. na Mokotowie przy ul. Niegocińskiej, na Pradze-Północ przy ul. Jagiellońskiej oraz na Woli.
Szczególnym punktem na mapie zmian jest także modernizacja Ośrodka Namysłowska, obejmująca budowę zupełnie nowej pływalni w miejscu starego obiektu. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie spójnego i nowoczesnego systemu rekreacyjnego dostępnego dla każdego mieszkańca Warszawy.