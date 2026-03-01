Finał kradzieży w warszawskim apartamencie. Zatrzymanie we Wrocławiu i 22 zarzuty

Po przewiezieniu na Wolę okazało się, że obaj mężczyźni byli już wcześniej poszukiwani.
Sprawa miała swój początek w Warszawie, gdzie funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kradzieży w jednym z wynajmowanych apartamentów. W toku śledztwa wyszło na jaw, że lista przewinień zatrzymanych jest znacznie dłuższa.
Mężczyźni okradli również swojego znajomego, z którym spotkali się w stolicy. Zabrali mu kartę płatniczą, którą następnie wykorzystywali do nieautoryzowanych transakcji, kupując za jej pomocą między innymi biżuterię. Łączne straty oszacowano na ponad 23 tys. zł.
Dzięki żmudnej pracy operacyjnej policjanci ustalili, że podejrzani przebywają obecnie na terenie Wrocławia. Funkcjonariusze zorganizowali poranną akcję i zapukali do drzwi jednego z tamtejszych mieszkań. Zatrzymani mężczyźni w wieku 23 i 45 lat byli całkowicie zaskoczeni wizytą policji.
W nerwowej próbie uniknięcia odpowiedzialności usiłowali ukryć w kieszeniach biżuterię, zegarek oraz telefony komórkowe. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli także dokumenty i kartę płatniczą należącą do kolejnej osoby, którą sprawcy zdążyli już wykorzystać do płatności.
Po przewiezieniu na warszawską Wolę okazało się, że obaj mężczyźni byli już wcześniej poszukiwani. Starszy z nich, 45-latek, miał do odbycia karę roku więzienia na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.
Po zgromadzeniu dowodów prokuratura przedstawiła im łącznie 22 zarzuty dotyczące kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Ze względu na charakter czynów i działanie w porozumieniu, sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych.