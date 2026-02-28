16.1°C
1021.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowe piktogramy i oświetlenie na przejściach dla pieszych? Radna apeluje o zmiany w Warszawie

Publikacja: 28.02.2026 08:15

Już w 2018 roku miasto przeprowadziło głośną kampanię społeczną pod hasłem „Odłóż smartfon i żyj”

Już w 2018 roku miasto przeprowadziło głośną kampanię społeczną pod hasłem „Odłóż smartfon i żyj”

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Władze Warszawy stoją przed decyzją o wdrożeniu nowoczesnych oznaczeń na pasach. Radna Anna Auksel-Sekutowicz apeluje o piktogramy „zakaz smartfona” i świetlne krawędzie jezdni, by chronić pieszych przed skutkami nieuwagi w ruchu drogowym.

Temat bezpieczeństwa na warszawskich drogach powraca wraz z najnowszą inicjatywą samorządową. W obliczu niepokojących statystyk dotyczących zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, radna Anna Auksel-Sekutowicz skierowała do prezydenta Rafała Trzaskowskiego oficjalną interpelację.

Dokument stawia diagnozę współczesnego zagrożenia, jakim jest powszechne zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych podczas wchodzenia na jezdnię. Autorka pisma sugeruje, że tradycyjne metody ostrzegania mogą być już niewystarczające w dobie cyfrowego rozproszenia, dlatego stolica powinna rozważyć wprowadzenie rozwiązań sprawdzonych w innych europejskich metropoliach.

Postulaty radnej, czyli walka z cyfrowym rozproszeniem

Głównym założeniem złożonej interpelacji jest wprowadzenie czytelnych komunikatów wizualnych bezpośrednio w polu widzenia pieszego. Radna proponuje, aby na nawierzchni chodników, tuż przed wejściem na pasy, pojawiły się piktogramy przedstawiające przekreślony telefon komórkowy. Taki symbol ma pełnić funkcję psychologicznego bodźca, który zmusi przechodnia do oderwania wzroku od ekranu i skupienia uwagi na nadjeżdżających pojazdach.

 Już w 2018 roku miasto przeprowadziło głośną kampanię społeczną pod hasłem „Odłóż smartfon i żyj”.

Postulat ten nie ogranicza się jednak wyłącznie do grafiki. Drugim filarem propozycji jest instalacja zaawansowanych systemów świetlnych na krawędziach przejść. Według radnej, dodatkowe punkty świetlne montowane w nawierzchni lub po bokach jezdni znacząco poprawiłyby widoczność strefy pieszej w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak gęsta mgła, intensywne opady deszczu czy śnieżyce.

Reklama
Reklama

W treści zapytania radna Auksel-Sekutowicz wprost pyta ratusz o harmonogram ewentualnych prac, potencjalne lokalizacje oraz analizę przeszkód finansowych, które mogłyby stanąć na drodze do realizacji tych planów.

Polecane
Dokładnie miesiąc temu na ul. Grochowskiej, na wysokości ul. Zamienieckiej, doszło do tragicznego w
bezpieczeństwo ruchu drogowego
Zmiany na Grochowskiej. Musimy jeszcze na nie poczekać

Warszawska tradycja edukacji

Warto przypomnieć, że Warszawa nie jest nowicjuszem w próbach walki z nieuwagą pieszych. Już w 2018 roku miasto przeprowadziło głośną kampanię społeczną pod hasłem „Odłóż smartfon i żyj”. Akcja ta, zainaugurowana przez Tramwaje Warszawskie w ramach jubileuszowej edycji projektu „Bądźmy Razem Bezpieczni”, uderzała w mocne tony.

W przestrzeni publicznej pojawiły się wówczas spoty przedstawiające pieszych jako „smartfonowe zombie” – osoby pozbawione kontaktu z rzeczywistością, które bezwiednie wchodzą pod koła pojazdów. W tamtym czasie, we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, napisy o treści identycznej z hasłem kampanii naniesiono na chodniki przed ponad dwoma setkami warszawskich szkół.

Aktywiści miejscy podnoszą argument, że malowanie piktogramów na chodnikach przenosi ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo na najsłabszego uczestnika ruchu

Choć akcja zyskała twarz znanej influencerki i była wspierana przez spektakle edukacyjne, dzisiejsze propozycje radnej idą o krok dalej, zamieniając doraźną akcję informacyjną w stały element infrastruktury miejskiej.

Reklama
Reklama

Standardy z innych miast

Analizując propozycje radnej Auksel-Sekutowicz, trudno nie zauważyć, że wpisują się one w szerszy, ogólnopolski trend modernizacji przejść dla pieszych.

Polecane
Władze warszawskich dzielnic wyraziły opinie na temat zaostrzenia przepisów dla użytkowników e-hulaj
ruch drogowy
Koniec „hulajnogowej partyzantki” w Warszawie? ZDM szykuje nowe restrykcje

Wrocław od pewnego czasu z powodzeniem testuje pilotażowy program „Smart Stop”, w ramach którego charakterystyczne białe piktogramy pojawiają się w rejonach placówek edukacyjnych.

Podobną drogę obrała Łódź, gdzie po licznych apelach środowisk społecznych, symbole przypominające o odłożeniu telefonu zagościły w ścisłym centrum miasta.

Innowacje nie omijają również mniejszych ośrodków, takich jak Suwałki, które systematycznie inwestują w tak zwane aktywne przejścia. Tamtejsze systemy LED, aktywowane przez czujniki ruchu, pokazują, że technologia może realnie wspierać bezpieczeństwo tam, gdzie zawodzi ludzka percepcja.

Reklama
Reklama

Kontrowersje i skuteczność, czyli między edukacją a infrastrukturą

Mimo szerokiego poparcia dla takich inicjatyw, temat budzi również głosy polemiczne. Część ekspertów oraz aktywistów miejskich wskazuje na ryzyko tak zwanego leczenia objawowego. Podnoszą oni argument, że malowanie piktogramów na chodnikach przenosi ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo na najsłabszego uczestnika ruchu, zamiast wymuszać zmiany w zachowaniu kierowców poprzez fizyczne uspokojenie ruchu.

Istnieją również wątpliwości prawne, gdyż polskie przepisy o znakach drogowych nie uwzględniają jeszcze oficjalnie piktogramów smartfona jako standardowego oznakowania poziomego. Krytycy zauważają także, że skomplikowane systemy świetlne mogą generować wysokie koszty utrzymania, zwłaszcza w trudnych warunkach zimowych.

Głównym założeniem złożonej interpelacji jest wprowadzenie czytelnych komunikatów wizualnych bezpośrednio w polu widzenia pieszego. 

Niemniej jednak, zwolennicy zmian przypominają o obowiązującym prawie, które zabrania korzystania z telefonu w sposób ograniczający obserwację otoczenia, i traktują piktogramy jako niezbędne przypomnienie o tych regulacjach.

Przyszłość warszawskich przejść

Debata zainicjowana przez radną Annę Auksel-Sekutowicz stawia przed stołecznym ratuszem ważne pytanie o kierunek rozwoju miejskiej infrastruktury. Odpowiedź na interpelację pokaże, czy Warszawa zamierza dołączyć do grona miast stawiających na innowacyjne i bezpośrednie formy komunikacji z pieszymi.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Po likwidacji cenzury w 1990 roku nastąpił wysyp dramatycznych informacji i poważnych morderstw. Trz
warszawskie historie szczepańskiego

Trup dziś ściele się gęsto. Kiedyś słał się zdecydowanie rzadziej?

Projekt przewiduje wzniesienie czterech budynków w układzie kwartałowym. W ich wnętrzu znajdą się 63
inwestycje

Nowe życie terenów po dawnej mleczarni. Na Targówku powstanie osiedle ze szkołą

Gdy 19-letni „odbierak” pojawił się po zostawiony łup, policjanci natychmiast wkroczyli do akcji.
bezpieczeństwo

Udany pościg na Bielanach. 19-latek w rękach policji

Przed upływem 48 godzin od napadu 24-latek był już w rękach policji.
bezpieczeństwo

Napad z nożem na Pradze. Zatrzymali 24-letniego recydywistę

W minionym roku Zarząd Dróg Miejskich odnowił ok. 46 km jezdni, co przełożyło się na 487 889 mkw. no
raport

Inwestycje drogowe w Warszawie 2025. ZDM podsumował kluczowe zmiany i poniesione wydatki

W Warszawie obchody mają charakter zarówno oficjalny, jak i społeczny – obejmują uroczystości pod po
pamięć

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2026 w Warszawie

Oprócz skateparku i lodowiska powstanie także sala uniwersalna lub siłownia, magazyny sprzętu sporto
infrastruktura sportowa

Sport przez cały rok. Nowa hala z lodowiskiem i skateparkiem na Bemowie

Przy konstrukcji ławki warszawskiej głównym założeniem było stworzenie mebla estetycznego, ekonomicz
przestrzeń miejska

Ławka warszawska. Tysiące miejsc do odpoczynku w stolicy

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA