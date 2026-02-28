Inwestycje drogowe w Warszawie 2025. ZDM podsumował kluczowe zmiany i poniesione wydatki

Priorytet dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych, pochłonęła 60 mln zł. Środki te pozwoliły na przebudowę infrastruktury w 119 lokalizacjach. Kluczowym wskaźnikiem efektywności tych działań jest audyt przejść: średnia ocena bezpieczeństwa w modernizowanych miejscach wzrosła z 0,9 do 3,02 w pięciostopniowej skali.

W ramach poprawy widoczności doświetlono 120 przejść dla pieszych. Ponadto na mapie Warszawy wyznaczono 14 nowych „zebr” usytuowanych na poziomie terenu, co stanowi alternatywę dla kładek i przejść podziemnych, ułatwiając poruszanie się osobom starszym oraz z ograniczoną mobilnością – podkreślają autorzy opracowania.

Efektywność energetyczna i cyfrowe zarządzanie miastem

Jak dowiadujemy się z raportu ZDM Warszawa kontynuuje proces wymiany oświetlenia ulicznego. W 2025 roku zamontowano 11 413 nowoczesnych opraw SAVA oraz postawiono 3082 nowe latarnie. Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę jakości światła, ale przede wszystkim redukcję zużycia energii elektrycznej.

W obszarze technologii odnotowano włączenie 17 kolejnych skrzyżowań do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (łącznie 459 lokalizacji). Miasto podpisało również sześcioletnią umowę na obsługę tego systemu o wartości ponad 220 mln zł. Rozwijane jest także narzędzie „ZDM View”, służące do cyfrowego mapowania dróg, które obejmuje już 800 km tras, ułatwiając zdalne planowanie prac inżynieryjnych.

Rozwój sieci rowerowej i strefy parkowania

Infrastruktura dla rowerzystów powiększyła się w zeszłym roku o 78,1 km nowych lub wyremontowanych tras, co zwiększyło łączną długość sieci do 873 km – czytamy w zestawieniu autorstwa ZDM. Popularność tego środka transportu potwierdzają dane z systemu Veturilo, który zanotował 4,6 miliona wypożyczeń.

W zakresie polityki parkingowej kluczowym wydarzeniem było rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o rejon Służewca na Mokotowie. Obecnie system obejmuje 65,9 tys. miejsc. Dochody z opłat parkingowych oraz zajęcia pasa drogowego pozostają jednym z filarów budżetu jednostki, a ich pobór jest wspierany przez zautomatyzowany system e-kontroli.

Podsumowanie

Raport ZDM za 2025 rok jest dokumentem mieszanym. Z jednej strony dostarcza twardych danych liczbowych dotyczących powierzchni wyremontowanych dróg, liczby wymienionych latarni czy kwot wydatkowanych na konkretne cele.

Z drugiej strony, około 30-40 proc. treści (szczególnie w rozdziałach o Nowym Centrum Warszawy i iluminacji świątecznej) zawiera ewidentne elementy propagandy sukcesu. Sukcesy są eksponowane przy użyciu emocjonalnego języka, podczas gdy trudności realizacyjne czy koszty społeczne inwestycji są w tekście pomijane. Szkoda, że autorzy nie powstrzymali swoich autopromocyjnych zapędów, ich praca i tak będzie się (lub nie) bronić na ulicach, bo dokument byłby wiarygodniejszy