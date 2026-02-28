Inwestycje drogowe w Warszawie 2025. ZDM podsumował kluczowe zmiany i poniesione wydatki

W minionym roku Zarząd Dróg Miejskich odnowił ok. 46 km jezdni, co przełożyło się na 487 889 mkw. nowej nawierzchni.
Najbardziej eksponowanym w raporcie elementem działań w 2025 roku jest oddanie do użytku Placu Centralnego. Niewątpliwie inwestycja ta stanowi kluczowy punkt projektu Nowe Centrum Warszawy, który odmienił dotychczasowy charakter okolic PKiN poprzez wprowadzenie na części terenu nowego układu nawierzchni i zieleni. Równolegle z tymi pracami drogowcy kontynuowali modernizację okolic ulic Złota i Zgoda oraz dalsze etapy zazieleniania na ulicy Marszałkowskiej.
Rafał Trzaskowski w czasie, gdy otwierał uroczyście odmieniony Plac Centralny, częściej był pytany przez dziennikarzy o przegrane wybory niż o rozwiązania i kształ miejskiej inwestycji
Na prawym brzegu Wisły porównywalnie istotnym zadaniem była modernizacja ulicy Okrzei, która objęła odcinek od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej. Na ten cel – jak czytamy – przeznaczono ponad 20 mln zł.
Raport podaje, że w minionym roku Zarząd Dróg Miejskich odnowił ok. 46 km jezdni, co przełożyło się na 487 889 m2 nowej nawierzchni. Koszt tych prac zamknął się w kwocie niemal 282 mln zł, ujętych w kategorii utrzymania i remontów dróg.
Równolegle zadbano o infrastrukturę dla pieszych, modernizując 41 075 m2 chodników. Nowe trotuary pojawiły się między innymi przy ulicach Wólczyńskiej, Broniewskiego oraz Gwiaździstej. Jak podkreślili twórcy zestawienia Iistotną rolę w planowaniu tych prac odegrał budżet obywatelski – na realizację pomysłów zgłoszonych bezpośrednio przez mieszkańców przeznaczono w 2025 roku ponad 21 mln zł.
Poprawa bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych, pochłonęła 60 mln zł. Środki te pozwoliły na przebudowę infrastruktury w 119 lokalizacjach. Kluczowym wskaźnikiem efektywności tych działań jest audyt przejść: średnia ocena bezpieczeństwa w modernizowanych miejscach wzrosła z 0,9 do 3,02 w pięciostopniowej skali.
W ramach poprawy widoczności doświetlono 120 przejść dla pieszych. Ponadto na mapie Warszawy wyznaczono 14 nowych „zebr” usytuowanych na poziomie terenu, co stanowi alternatywę dla kładek i przejść podziemnych, ułatwiając poruszanie się osobom starszym oraz z ograniczoną mobilnością – podkreślają autorzy opracowania.
Jak dowiadujemy się z raportu ZDM Warszawa kontynuuje proces wymiany oświetlenia ulicznego. W 2025 roku zamontowano 11 413 nowoczesnych opraw SAVA oraz postawiono 3082 nowe latarnie. Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę jakości światła, ale przede wszystkim redukcję zużycia energii elektrycznej.
W obszarze technologii odnotowano włączenie 17 kolejnych skrzyżowań do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (łącznie 459 lokalizacji). Miasto podpisało również sześcioletnią umowę na obsługę tego systemu o wartości ponad 220 mln zł. Rozwijane jest także narzędzie „ZDM View”, służące do cyfrowego mapowania dróg, które obejmuje już 800 km tras, ułatwiając zdalne planowanie prac inżynieryjnych.
Infrastruktura dla rowerzystów powiększyła się w zeszłym roku o 78,1 km nowych lub wyremontowanych tras, co zwiększyło łączną długość sieci do 873 km – czytamy w zestawieniu autorstwa ZDM. Popularność tego środka transportu potwierdzają dane z systemu Veturilo, który zanotował 4,6 miliona wypożyczeń.
W zakresie polityki parkingowej kluczowym wydarzeniem było rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o rejon Służewca na Mokotowie. Obecnie system obejmuje 65,9 tys. miejsc. Dochody z opłat parkingowych oraz zajęcia pasa drogowego pozostają jednym z filarów budżetu jednostki, a ich pobór jest wspierany przez zautomatyzowany system e-kontroli.
Raport ZDM za 2025 rok jest dokumentem mieszanym. Z jednej strony dostarcza twardych danych liczbowych dotyczących powierzchni wyremontowanych dróg, liczby wymienionych latarni czy kwot wydatkowanych na konkretne cele.
Z drugiej strony, około 30-40 proc. treści (szczególnie w rozdziałach o Nowym Centrum Warszawy i iluminacji świątecznej) zawiera ewidentne elementy propagandy sukcesu. Sukcesy są eksponowane przy użyciu emocjonalnego języka, podczas gdy trudności realizacyjne czy koszty społeczne inwestycji są w tekście pomijane. Szkoda, że autorzy nie powstrzymali swoich autopromocyjnych zapędów, ich praca i tak będzie się (lub nie) bronić na ulicach, bo dokument byłby wiarygodniejszy