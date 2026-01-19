-7.2°C
Życie Warszawy
Półmetek prac nad bezpieczeństwem pieszych. Stan prac według ratusza

Publikacja: 19.01.2026 15:05

Podstawą prowadzonych działań jest szczegółowy audyt przejść dla pieszych bez sygnalizacji, przeprowadzony w latach 2016–2020.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Stołeczny ratusz podsumował pierwszy rok intensywnego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanego dzięki funduszom przyznanym na lata 2025–2028. Do tej pory udało się zmodernizować połowę przejść dla pieszych wskazanych w audytach jako najbardziej niebezpieczne.

W ramach programu poprawy bezpieczeństwa trwają prace przygotowawcze i wykonawcze dotyczące 127 lokalizacji.

Realizacja priorytetów z audytu bezpieczeństwa

Podstawą prowadzonych działań jest szczegółowy audyt przejść dla pieszych bez sygnalizacji, przeprowadzony w latach 2016–2020. Eksperci wytypowali wówczas około 360 lokalizacji o najniższych ocenach w skali od 0 do 5, uznając je za punkty priorytetowe do przebudowy. Dzięki sukcesywnemu wdrażaniu zmian, na koniec 2024 roku lista ta zmniejszyła się do 226 miejsc.

W minionym roku modyfikacje wprowadzono na 110 zebrach, a łączna liczba zabezpieczonych przejść od 2016 roku zbliża się do 780.

Foto: mat. pras.

Przyznanie 164 mln zł na okres do 2028 roku pozwoliło na znaczące przyspieszenie inwestycji. Tylko w 2025 roku poprawiono infrastrukturę w 39 kluczowych punktach. Obecnie liczba zmodernizowanych przejść o najwyższym stopniu ryzyka wynosi 182, co oznacza osiągnięcie połowy założonego celu.

Szeroki zakres działań infrastrukturalnych

Warszawa nie ogranicza się wyłącznie do miejsc najbardziej zagrożonych. W minionym roku modyfikacje wprowadzono na 110 zebrach, a łączna liczba zabezpieczonych przejść od 2016 roku zbliża się do 780. Dobór rozwiązań technicznych zależy od specyfiki danej ulicy i natężenia ruchu.

Na głównych arteriach komunikacyjnych najczęściej montowana jest sygnalizacja świetlna. W innych lokalizacjach miasto stosuje fizyczne środki uspokojenia ruchu, takie jak azyle dla pieszych, progi zwalniające, wyniesione przejścia czy przewężenia jezdni. Od początku trwania programu audytowego podjęto już ponad 1100 konkretnych działań naprawczych.

Działania podjęte na przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa

Foto: mat. pras.

Spadek liczby wypadków śmiertelnych

Statystyki potwierdzają zasadność prowadzonych inwestycji. Liczba ofiar śmiertelnych na warszawskich drogach spadła z ponad 60 w połowie poprzedniej dekady do poziomu poniżej 30 obecnie. Skuteczność zmian potwierdzają również ponowne kontrole audytorów.

W ubiegłym roku powtórnie zbadano 88 zmodernizowanych przejść. Średnia ocena bezpieczeństwa w tych miejscach wzrosła z 0,9 do 3,02 pkt. Wiele lokalizacji, które wcześniej otrzymały najniższą notę, po przebudowie zostało ocenionych na maksymalne 5 punktów.

Plany inwestycyjne na najbliższe lata

Miasto zapowiada utrzymanie tempa prac. Ponad 100 mln zł z dostępnego dofinansowania zostało już przypisanych do konkretnych zadań. W planach jest budowa nowej sygnalizacji świetlnej, między innymi na skrzyżowaniach ulic Jana Kazimierza z Ordona oraz ks. Popiełuszki z ulicami Gojawiczyńskiej i Czaki. Przewidziano także budowę nowych rond, na przykład u zbiegu ulic Płaskowickiej i Lanciego.

