Półmetek prac nad bezpieczeństwem pieszych. Stan prac według ratusza

Stołeczny ratusz podsumował pierwszy rok intensywnego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanego dzięki funduszom przyznanym na lata 2025–2028. Do tej pory udało się zmodernizować połowę przejść dla pieszych wskazanych w audytach jako najbardziej niebezpieczne.



W ramach programu poprawy bezpieczeństwa trwają prace przygotowawcze i wykonawcze dotyczące 127 lokalizacji.

Realizacja priorytetów z audytu bezpieczeństwa

Podstawą prowadzonych działań jest szczegółowy audyt przejść dla pieszych bez sygnalizacji, przeprowadzony w latach 2016–2020. Eksperci wytypowali wówczas około 360 lokalizacji o najniższych ocenach w skali od 0 do 5, uznając je za punkty priorytetowe do przebudowy. Dzięki sukcesywnemu wdrażaniu zmian, na koniec 2024 roku lista ta zmniejszyła się do 226 miejsc.

W minionym roku modyfikacje wprowadzono na 110 zebrach, a łączna liczba zabezpieczonych przejść od 2016 roku zbliża się do 780. Foto: mat. pras.

Przyznanie 164 mln zł na okres do 2028 roku pozwoliło na znaczące przyspieszenie inwestycji. Tylko w 2025 roku poprawiono infrastrukturę w 39 kluczowych punktach. Obecnie liczba zmodernizowanych przejść o najwyższym stopniu ryzyka wynosi 182, co oznacza osiągnięcie połowy założonego celu.

Szeroki zakres działań infrastrukturalnych

Warszawa nie ogranicza się wyłącznie do miejsc najbardziej zagrożonych. W minionym roku modyfikacje wprowadzono na 110 zebrach, a łączna liczba zabezpieczonych przejść od 2016 roku zbliża się do 780. Dobór rozwiązań technicznych zależy od specyfiki danej ulicy i natężenia ruchu.