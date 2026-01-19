Półmetek prac nad bezpieczeństwem pieszych. Stan prac według ratusza

Podstawą prowadzonych działań jest szczegółowy audyt przejść dla pieszych bez sygnalizacji, przeprowadzony w latach 2016–2020.
W ramach programu poprawy bezpieczeństwa trwają prace przygotowawcze i wykonawcze dotyczące 127 lokalizacji.
Eksperci wytypowali wówczas około 360 lokalizacji o najniższych ocenach w skali od 0 do 5, uznając je za punkty priorytetowe do przebudowy. Dzięki sukcesywnemu wdrażaniu zmian, na koniec 2024 roku lista ta zmniejszyła się do 226 miejsc.
W minionym roku modyfikacje wprowadzono na 110 zebrach, a łączna liczba zabezpieczonych przejść od 2016 roku zbliża się do 780.
Przyznanie 164 mln zł na okres do 2028 roku pozwoliło na znaczące przyspieszenie inwestycji. Tylko w 2025 roku poprawiono infrastrukturę w 39 kluczowych punktach. Obecnie liczba zmodernizowanych przejść o najwyższym stopniu ryzyka wynosi 182, co oznacza osiągnięcie połowy założonego celu.
Warszawa nie ogranicza się wyłącznie do miejsc najbardziej zagrożonych. W minionym roku modyfikacje wprowadzono na 110 zebrach, a łączna liczba zabezpieczonych przejść od 2016 roku zbliża się do 780. Dobór rozwiązań technicznych zależy od specyfiki danej ulicy i natężenia ruchu.
Na głównych arteriach komunikacyjnych najczęściej montowana jest sygnalizacja świetlna. W innych lokalizacjach miasto stosuje fizyczne środki uspokojenia ruchu, takie jak azyle dla pieszych, progi zwalniające, wyniesione przejścia czy przewężenia jezdni. Od początku trwania programu audytowego podjęto już ponad 1100 konkretnych działań naprawczych.
Działania podjęte na przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa
Statystyki potwierdzają zasadność prowadzonych inwestycji. Liczba ofiar śmiertelnych na warszawskich drogach spadła z ponad 60 w połowie poprzedniej dekady do poziomu poniżej 30 obecnie. Skuteczność zmian potwierdzają również ponowne kontrole audytorów.
W ubiegłym roku powtórnie zbadano 88 zmodernizowanych przejść. Średnia ocena bezpieczeństwa w tych miejscach wzrosła z 0,9 do 3,02 pkt. Wiele lokalizacji, które wcześniej otrzymały najniższą notę, po przebudowie zostało ocenionych na maksymalne 5 punktów.
Miasto zapowiada utrzymanie tempa prac. Ponad 100 mln zł z dostępnego dofinansowania zostało już przypisanych do konkretnych zadań. W planach jest budowa nowej sygnalizacji świetlnej, między innymi na skrzyżowaniach ulic Jana Kazimierza z Ordona oraz ks. Popiełuszki z ulicami Gojawiczyńskiej i Czaki. Przewidziano także budowę nowych rond, na przykład u zbiegu ulic Płaskowickiej i Lanciego.
Działania obejmą również odcinkowe uspokajanie ruchu na ulicach takich jak Browarna, Płocka czy Zwoleńska. Równolegle prowadzone są starania o montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady oraz instalację nowych fotoradarów w kilkunastu wytypowanych punktach stolicy.