Warszawa numerem 1 w Europie na weekend. Tak pisze „The Times”

Warszawa zdobyła kolejne międzynarodowe wyróżnienie. Brytyjski dziennik „The Times” uznał stolicę Polski za najlepsze miasto w Europie na weekendowy wyjazd. W rankingu wyprzedziła popularne turystyczne metropolie, takie jak Barcelona, Rzym czy Lizbona.

W rankingu podkreślono także bezpieczeństwo miasta oraz gościnność mieszkańców

Według autorów zestawienia Warszawa w ostatnich latach przeszła ogromną przemianę i dziś jest jednym z najbardziej interesujących miast na kontynencie. Doceniono jej energię, różnorodność oraz to, jak naturalnie łączy historię z nowoczesnością.

Miasto, które łączy historię z nowoczesnością

W uzasadnieniu rankingu podkreślono, że wyjątkowość Warszawy widać przede wszystkim w architekturze i miejskiej atmosferze. W jednym miejscu można zobaczyć zabytkowe uliczki i odbudowaną starówkę, a kilka kroków dalej nowoczesne biurowce i dynamicznie rozwijające się dzielnice.

Zdaniem autorów zestawienia to właśnie ten kontrast sprawia, że stolica Polski jest tak interesująca dla turystów. Spacer po mieście pozwala w krótkim czasie zobaczyć zarówno ślady historii, jak i współczesne oblicze europejskiej metropolii.