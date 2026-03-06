7°C
1027.8 hPa
Życie Warszawy
Warszawa numerem 1 w Europie na weekend. Tak pisze „The Times”

Publikacja: 06.03.2026 18:10

W uzasadnieniu rankingu przygotowanego przez „The Times” podkreślono, że wyjątkowość Warszawy widać przede wszystkim w architekturze i miejskiej atmosferze.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Warszawa została uznana przez brytyjski dziennik za najlepsze miasto w Europie na weekendowy wyjazd. Stolica Polski wyprzedziła takie turystyczne hity jak Barcelona, Rzym czy Lizbona.

Warszawa zdobyła kolejne międzynarodowe wyróżnienie. Brytyjski dziennik „The Times” uznał stolicę Polski za najlepsze miasto w Europie na weekendowy wyjazd. W rankingu wyprzedziła popularne turystyczne metropolie, takie jak Barcelona, Rzym czy Lizbona.

Według autorów zestawienia Warszawa w ostatnich latach przeszła ogromną przemianę i dziś jest jednym z najbardziej interesujących miast na kontynencie. Doceniono jej energię, różnorodność oraz to, jak naturalnie łączy historię z nowoczesnością.

Miasto, które łączy historię z nowoczesnością

W uzasadnieniu rankingu podkreślono, że wyjątkowość Warszawy widać przede wszystkim w architekturze i miejskiej atmosferze. W jednym miejscu można zobaczyć zabytkowe uliczki i odbudowaną starówkę, a kilka kroków dalej nowoczesne biurowce i dynamicznie rozwijające się dzielnice.

Zdaniem autorów zestawienia to właśnie ten kontrast sprawia, że stolica Polski jest tak interesująca dla turystów. Spacer po mieście pozwala w krótkim czasie zobaczyć zarówno ślady historii, jak i współczesne oblicze europejskiej metropolii.

Autorzy rankingu zwrócili też uwagę na dużą liczbę zielonych przestrzeni. Parki, bulwary nad Wisłą czy miejskie ogrody zachęcają do spacerów i odpoczynku, co jest dużym atutem podczas krótkiego, weekendowego pobytu.

Foto: Dzielnica Wisła

Kultura, kuchnia i zielone przestrzenie

Warszawa została wyróżniona także za bogatą ofertę kulturalną. Muzea, galerie, teatry oraz liczne wydarzenia plenerowe sprawiają, że w mieście niemal cały czas coś się dzieje.

Duże wrażenie na zagranicznych gościach robi również warszawska gastronomia. Od tradycyjnych polskich smaków po restauracje wyróżniane w międzynarodowych przewodnikach – stolica oferuje kuchnię na bardzo wysokim poziomie.

Europejska jakość w rozsądnej cenie

Jednym z ważnych powodów, dla których Warszawa zdobyła pierwsze miejsce, jest świetny stosunek jakości do ceny. Dla turystów z Europy Zachodniej stolica Polski oferuje wysoki standard usług, atrakcji i restauracji, a jednocześnie pozostaje znacznie bardziej przystępna cenowo niż wiele innych europejskich metropolii.

W rankingu podkreślono także bezpieczeństwo miasta oraz gościnność mieszkańców – cechy, które coraz częściej pojawiają się w opiniach zagranicznych turystów odwiedzających Polskę.

Prestiżowe wyróżnienie dla Warszawy

Pierwsze miejsce w zestawieniu przygotowanym przez The Times to dla Warszawy nie tylko prestiż, ale także konkretne korzyści. Takie wyróżnienie może przyciągnąć jeszcze więcej turystów z zagranicy i wzmocnić pozytywny wizerunek miasta w Europie.

Dla branży turystycznej to także sygnał, że inwestycje w kulturę, przestrzeń publiczną i infrastrukturę przynoszą efekty. Warszawa od kilku lat pojawia się w międzynarodowych rankingach, ale tak wysokie miejsce w jednym z najbardziej opiniotwórczych europejskich mediów jest szczególnie znaczące.

Coraz więcej wskazuje na to, że weekend w Warszawie staje się jednym z najciekawszych pomysłów na krótki wypad do europejskiej stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

