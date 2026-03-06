Ursynowskie garażówki powracają. Znamy terminy wyprzedaży w 2026 roku

Mieszkańcy Ursynowa i całej Warszawy ponownie będą mogli wziąć udział w popularnych wyprzedażach garażowych. Wydarzenia zaplanowano na wybrane niedziele, a pierwsza okazja do wymiany przedmiotów nadarzy się już 29 marca.



Wszystkie tegoroczne edycje garażówek będą odbywać się na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 61. Wydarzenia zaplanowano w godz. 9-14.

Reklama Reklama

Burmistrz Ursynowa, Robert Kempa, wskazuje, że wyprzedaże to sprawdzona forma spotkań sąsiedzkich, która promuje ideę ponownego obiegu rzeczy i od lat wpisuje się w kalendarz lokalnych imprez plenerowych.

Harmonogram wydarzeń i zapisy dla wystawców

W 2026 roku zaplanowano pięć terminów wyprzedaży: 29 marca, 10 maja, 5 lipca, 30 sierpnia oraz 25 października. Osoby chcące wystawić swoje przedmioty muszą pamiętać o wcześniejszej rejestracji, która rusza we wtorki o godz. 10 w tygodniu poprzedzającym daną garażówkę. Terminy zapisów to odpowiednio: 24 marca, 5 maja, 30 czerwca, 25 sierpnia oraz 20 października.