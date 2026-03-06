Ursynowskie garażówki powracają. Znamy terminy wyprzedaży w 2026 roku

Wyprzedaże to sprawdzona forma spotkań sąsiedzkich, która promuje ideę ponownego obiegu rzeczy
Wszystkie tegoroczne edycje garażówek będą odbywać się na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 61. Wydarzenia zaplanowano w godz. 9-14.
Burmistrz Ursynowa, Robert Kempa, wskazuje, że wyprzedaże to sprawdzona forma spotkań sąsiedzkich, która promuje ideę ponownego obiegu rzeczy i od lat wpisuje się w kalendarz lokalnych imprez plenerowych.
W 2026 roku zaplanowano pięć terminów wyprzedaży: 29 marca, 10 maja, 5 lipca, 30 sierpnia oraz 25 października. Osoby chcące wystawić swoje przedmioty muszą pamiętać o wcześniejszej rejestracji, która rusza we wtorki o godz. 10 w tygodniu poprzedzającym daną garażówkę. Terminy zapisów to odpowiednio: 24 marca, 5 maja, 30 czerwca, 25 sierpnia oraz 20 października.
Rejestracja uczestników odbywa się głównie przez dedykowaną stronę internetową. Przewidziano jednak ułatwienia dla osób wykluczonych cyfrowo, które mogą zapisać się osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów we wtorki od godziny 10:00 aż do wyczerpania limitu miejsc.
Wystawcy mogą wjechać na teren parkingu w celu rozładunku w godzinach 7:45–8:45. Bardzo ważne jest, aby samochody opuściły teren wydarzenia do godziny 8:45, a ponowny wjazd po odbiór niesprzedanych rzeczy będzie możliwy dopiero od 13:30. Należy pamiętać o punktualności, ponieważ miejsca osób, które nie pojawią się do godziny 8:45, zostaną przekazane innym oczekującym uczestnikom.