Fortnite i e-sportowe emocje w Galerii Bemowo. Czas na gamingowy weekend

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma bon o wartości 1000 zł, za drugie miejsce przewidziano 500 zł, a za trzecie – 300 zł. Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody opiekuna, aby przystąpić do zawodów.

Spotkania z profesjonalnymi graczami

Przez cały weekend w galerii będą obecni członkowie TEAM ACTIVE. Profesjonalni gracze i influencerzy poprowadzą pojedynki pokazowe oraz dodatkowe aktywności dla publiczności. Ich obecność ma pomóc w budowaniu sportowej atmosfery i integracji lokalnej społeczności graczy. Udział we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatny.

Zapisy i informacje organizacyjne

Chętni do wzięcia udziału w sobotnim turnieju powinni zarejestrować się online za pośrednictwem strony www.teamactive.pl. Tam również dostępny jest szczegółowy regulamin wydarzenia. Galeria Bemowo, zlokalizowana w Warszawie, oferuje uczestnikom bezpłatny parking oraz dostęp do szerokiej bazy handlowo-usługowej, co ułatwia zaplanowanie dłuższego pobytu podczas gamingowego weekendu.