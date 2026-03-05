-1.2°C
Fortnite i e-sportowe emocje w Galerii Bemowo. Czas na gamingowy weekend

Publikacja: 05.03.2026 23:40

Udział we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatny

Foto: Florian Olivo

M.B.
W dniach 6-7 marca Galeria Bemowo zmieni się w centrum rozrywki dla fanów gier wideo. Na odwiedzających czeka bezpłatna strefa Active Gaming Zone, profesjonalny turniej z nagrodami oraz spotkania z popularnymi influencerami.

Wydarzenie zaplanowano w godzinach 11-19. Organizatorzy przygotowali kilka tematycznych przestrzeni, które pozwalają przetestować różne rodzaje cyfrowej rywalizacji.

Głównym punktem jest strefa free-to-play poświęcona grze Fortnite, wyposażona w osiem stanowisk komputerowych. Fani motoryzacji mogą skorzystać ze strefy simracingu z profesjonalnym zestawem wyścigowym, a miłośnicy piłki nożnej mają do dyspozycji konsole PS5 z najnowszymi grami sportowymi.

Turniej Fortnite z pulą nagród

Najważniejszym punktem programu będzie sobotni turniej Fortnite w formule 1 na 1, który rozpocznie się 7 marca o godzinie 12:00. W rywalizacji może wziąć udział maksymalnie 128 graczy. Dla najlepszych uczestników przewidziano nagrody rzeczowe oraz vouchery na zakupy w Galerii Bemowo.

Organizatorzy przygotowali kilka tematycznych przestrzeni, które pozwalają przetestować różne rodzaje cyfrowej rywalizacji.

Foto: mat. pras.

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma bon o wartości 1000 zł, za drugie miejsce przewidziano 500 zł, a za trzecie – 300 zł. Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody opiekuna, aby przystąpić do zawodów.

Spotkania z profesjonalnymi graczami

Przez cały weekend w galerii będą obecni członkowie TEAM ACTIVE. Profesjonalni gracze i influencerzy poprowadzą pojedynki pokazowe oraz dodatkowe aktywności dla publiczności. Ich obecność ma pomóc w budowaniu sportowej atmosfery i integracji lokalnej społeczności graczy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

