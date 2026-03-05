Fortnite i e-sportowe emocje w Galerii Bemowo. Czas na gamingowy weekend

Udział we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatny
Wydarzenie zaplanowano w godzinach 11-19. Organizatorzy przygotowali kilka tematycznych przestrzeni, które pozwalają przetestować różne rodzaje cyfrowej rywalizacji.
Głównym punktem jest strefa free-to-play poświęcona grze Fortnite, wyposażona w osiem stanowisk komputerowych. Fani motoryzacji mogą skorzystać ze strefy simracingu z profesjonalnym zestawem wyścigowym, a miłośnicy piłki nożnej mają do dyspozycji konsole PS5 z najnowszymi grami sportowymi.
Najważniejszym punktem programu będzie sobotni turniej Fortnite w formule 1 na 1, który rozpocznie się 7 marca o godzinie 12:00. W rywalizacji może wziąć udział maksymalnie 128 graczy. Dla najlepszych uczestników przewidziano nagrody rzeczowe oraz vouchery na zakupy w Galerii Bemowo.
Organizatorzy przygotowali kilka tematycznych przestrzeni, które pozwalają przetestować różne rodzaje cyfrowej rywalizacji.
Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma bon o wartości 1000 zł, za drugie miejsce przewidziano 500 zł, a za trzecie – 300 zł. Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody opiekuna, aby przystąpić do zawodów.
Przez cały weekend w galerii będą obecni członkowie TEAM ACTIVE. Profesjonalni gracze i influencerzy poprowadzą pojedynki pokazowe oraz dodatkowe aktywności dla publiczności. Ich obecność ma pomóc w budowaniu sportowej atmosfery i integracji lokalnej społeczności graczy. Udział we wszystkich atrakcjach jest całkowicie bezpłatny.
Chętni do wzięcia udziału w sobotnim turnieju powinni zarejestrować się online za pośrednictwem strony www.teamactive.pl. Tam również dostępny jest szczegółowy regulamin wydarzenia. Galeria Bemowo, zlokalizowana w Warszawie, oferuje uczestnikom bezpłatny parking oraz dostęp do szerokiej bazy handlowo-usługowej, co ułatwia zaplanowanie dłuższego pobytu podczas gamingowego weekendu.