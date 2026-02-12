Walentynkowy Wielki Antykwariat zaprasza kolekcjonerów

Od 12 do 14 lutego w warszawskim centrum handlowym odbędzie się kolejna edycja Wielkiego Antykwariatu. To szansa na znalezienie unikatowych książek i płyt, które mogą stać się wyjątkowym prezentem na walentynki lub wzbogacić prywatne zbiory.



Wydarzenie jest wspólną inicjatywą warszawskiej Księgarni i Antykwariatu Unikat, która nawiązała współpracę z innymi antykwariatami, sklepami z winylami oraz prywatnymi wystawcami. Uczestnicy będą mogli przeglądać tysiące przedmiotów z drugiej ręki w poszukiwaniu rzadkich wydań, czyli tak zwanych białych kruków. Impreza wpisuje się w utrzymującą się od dłuższego czasu popularność trendu vintage.

Bogata oferta dla moli książkowych i melomanów

Główną oś wydarzenia stanowią książki oraz płyty winylowe. Asortyment przygotowany przez wystawców jest jednak znacznie szerszy, obejmując pozycje z różnych dziedzin i gatunków. Organizatorzy zadbali również o potrzeby uczniów, uwzględniając w ofercie lektury szkolne. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym do dzieci i młodzieży.

Nietypowy pomysł na spędzenie walentynek

Termin Wielkiego Antykwariatu nie jest przypadkowy. Wydarzenie trwa do dnia święta zakochanych. Organizatorzy sugerują, że unikatowa książka lub płyta z drugiej ręki może stanowić wartościową alternatywę dla tradycyjnych upominków walentynkowych. Spotkanie przy fontannie na poziomie -1 ma sprzyjać poszukiwaniom prezentów w swobodnej atmosferze.