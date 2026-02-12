3.8°C
Życie Warszawy
Pociągi pełne sygnału. PKP Intercity stawia na Internet i wygodę pasażerów

Publikacja: 12.02.2026 16:05

Obecnie 70 proc. składów posiada WiFi

Foto: mat. pras.

M.B.
PKP Intercity zapowiada przełom w dostępie do sieci. Jeszcze w tym roku bezprzewodowy internet ma być standardem w każdym wagonie wyjeżdżającym na tory, a spółka planuje testy nowoczesnej łączności satelitarnej, by wyeliminować tak zwane białe plamy.

Podsumowanie minionego roku pokazuje, że polska kolej przechodzi dużą modernizację. Przewoźnik nie tylko odebrał nowe wagony i lokomotywy, ale też podpisał kluczowy kontrakt na dostawę 42 piętrowych składów – przypomina rynek-kolejowy.pl. Dla podróżnych najważniejsze są jednak zmiany, które bezpośrednio wpływają na komfort jazdy, takie jak stabilne połączenie ze światem czy lepsze dopasowanie pociągów do różnych potrzeb.

Do końca roku internet ma być dostępny we wszystkich pojazdach PKP Intercity znajdujących się w czynnej eksploatacji.

Internet satelitarny i standard 5G

Zapewnienie stabilnego połączenia w trasie bywa wyzwaniem ze względu na tereny, gdzie zasięg operatorów komórkowych jest słaby. Joanna Sicińska z zarządu PKP Intercity wyjaśnia, że spółka szuka rozwiązań, które pozwolą uniknąć przerw w dostępie do sieci. Po udanych testach systemu Starlink, w tym roku planowane są kolejne próby, tym razem z europejskim systemem IRIS 2 oraz rozwiązaniami hybrydowymi.

Warto przypomnieć, że w 2025 roku standard 5G wprowadzono już w składach Pendolino, a systemy łączności odświeżono także w pociągach Dart. Teraz przyszedł czas na uzupełnienie braków w klasycznych wagonach. Obecnie Wi-Fi posiada 70 proc. z nich, ale do końca roku internet ma być dostępny we wszystkich pojazdach znajdujących się w czynnej eksploatacji.

Łatwiejsze podróże dla każdego

Kolej staje się coraz bardziej dostępna dla osób o ograniczonej mobilności. Obecnie przewoźnik dysponuje 219 wagonami przystosowanymi do takich potrzeb, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do ubiegłych lat. W przyszłym roku flota powiększy się o kolejne 70 nowoczesnych wagonów typu Combo. Statystyki potwierdzają, że te zmiany są potrzebne, ponieważ w 2025 roku z usług Intercity skorzystało niemal milion pasażerów z niepełnosprawnościami.

Rowery i czworonogi na pokładzie

Pociągi wybiera też coraz więcej cyklistów. W ubiegłym roku liczba przewiezionych jednośladów wzrosła o jedną piątą, przekraczając poziom 729 tys. sztuk. W odpowiedzi na ten trend spółka systematycznie zwiększa liczbę wagonów z miejscami na rowery.

Podobny boom widać w statystykach dotyczących podróży ze zwierzętami. W 2025 r. pasażerowie zabrali ze sobą w trasę ponad 430 tys. psów. Przewoźnik nie zapomina też o najmłodszych, planując odświeżenie stref dziecięcych. Nowe motywy graficzne i gry planszowe mają sprawić, że podróż dla dzieci będzie mniej monotonna i bardziej angażująca.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

