Pociągi pełne sygnału. PKP Intercity stawia na Internet i wygodę pasażerów

Obecnie 70 proc. składów posiada WiFi
Podsumowanie minionego roku pokazuje, że polska kolej przechodzi dużą modernizację. Przewoźnik nie tylko odebrał nowe wagony i lokomotywy, ale też podpisał kluczowy kontrakt na dostawę 42 piętrowych składów – przypomina rynek-kolejowy.pl. Dla podróżnych najważniejsze są jednak zmiany, które bezpośrednio wpływają na komfort jazdy, takie jak stabilne połączenie ze światem czy lepsze dopasowanie pociągów do różnych potrzeb.
Zapewnienie stabilnego połączenia w trasie bywa wyzwaniem ze względu na tereny, gdzie zasięg operatorów komórkowych jest słaby. Joanna Sicińska z zarządu PKP Intercity wyjaśnia, że spółka szuka rozwiązań, które pozwolą uniknąć przerw w dostępie do sieci. Po udanych testach systemu Starlink, w tym roku planowane są kolejne próby, tym razem z europejskim systemem IRIS 2 oraz rozwiązaniami hybrydowymi.
Warto przypomnieć, że w 2025 roku standard 5G wprowadzono już w składach Pendolino, a systemy łączności odświeżono także w pociągach Dart. Teraz przyszedł czas na uzupełnienie braków w klasycznych wagonach. Obecnie Wi-Fi posiada 70 proc. z nich, ale do końca roku internet ma być dostępny we wszystkich pojazdach znajdujących się w czynnej eksploatacji.
Kolej staje się coraz bardziej dostępna dla osób o ograniczonej mobilności. Obecnie przewoźnik dysponuje 219 wagonami przystosowanymi do takich potrzeb, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do ubiegłych lat. W przyszłym roku flota powiększy się o kolejne 70 nowoczesnych wagonów typu Combo. Statystyki potwierdzają, że te zmiany są potrzebne, ponieważ w 2025 roku z usług Intercity skorzystało niemal milion pasażerów z niepełnosprawnościami.
Pociągi wybiera też coraz więcej cyklistów. W ubiegłym roku liczba przewiezionych jednośladów wzrosła o jedną piątą, przekraczając poziom 729 tys. sztuk. W odpowiedzi na ten trend spółka systematycznie zwiększa liczbę wagonów z miejscami na rowery.
Podobny boom widać w statystykach dotyczących podróży ze zwierzętami. W 2025 r. pasażerowie zabrali ze sobą w trasę ponad 430 tys. psów. Przewoźnik nie zapomina też o najmłodszych, planując odświeżenie stref dziecięcych. Nowe motywy graficzne i gry planszowe mają sprawić, że podróż dla dzieci będzie mniej monotonna i bardziej angażująca.