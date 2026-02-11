Planowanie wiosennych wyjazdów czas zacząć. Są już bilety PKP Intercity

Obecnie przedsprzedaż obejmuje terminy aż do 13 czerwca, co pozwala na spokojne zaplanowanie podróży przed wprowadzeniem wakacyjnego rozkładu jazdy.
PKP Intercity udostępniło pasażerom możliwość nabycia biletów na pociągi kategorii Express Intercity Premium (EIP), znane jako Pendolino, oraz Express Intercity (EIC) z wyprzedzeniem do 4 miesięcy.
Obecnie przedsprzedaż obejmuje terminy aż do 13 czerwca, co pozwala na spokojne zaplanowanie podróży przed wprowadzeniem wakacyjnego rozkładu jazdy. Tak długi czas rezerwacji ułatwia nie tylko logistykę, ale przede wszystkim daje dostęp do najbardziej atrakcyjnych ofert cenowych.
Warszawa, jako główny węzeł kolejowy, oferuje pasażerom najszerszą siatkę szybkich połączeń z resztą kraju. Wykorzystując pociągi Pendolino, mieszkańcy stolicy mogą dotrzeć do Trójmiasta w około 3 godziny, a do Zakopanego czy Szczecina w około 4,5 godziny.
Kolej staje się więc realną konkurencją dla samochodu, szczególnie podczas obleganych terminów świątecznych. Szybkie trasy łączą Warszawę także z Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem czy Katowicami, co sprzyja krótkim wyjazdom typu city-break.
Dla osób planujących wiosenny odpoczynek poza granicami kraju, przewoźnik przygotował bogatą ofertę połączeń międzynarodowych. Wiosną warto zwrócić uwagę na nowe kursy do Lipska oraz zwiększoną liczbę pociągów jadących do Berlina, Wiednia czy Pragi.
W przypadku podróży zagranicznych okres przedsprzedaży jest jeszcze dłuższy i wynosi 180 dni. Pozwala to na zarezerwowanie majówki w jednej z europejskich stolic ze znacznym wyprzedzeniem.
Najniższe ceny biletów na pociągi ekspresowe zaczynają się już od 29 zł. Przewoźnik stosuje system dziewięciu poziomów promocyjnych, co oznacza, że im wcześniej dokonamy zakupu, tym większa szansa na trafienie na bilet z rabatem sięgającym 15 lub 30 proc.
Specjalne udogodnienia przygotowano również dla grup. Bilet Rodzinny pozwala uzyskać 30 proc. zniżki dla każdego pasażera w grupie liczącej od 2 do 5 osób, o ile podróżuje z nimi przynajmniej jedno dziecko poniżej 16. roku życia. Rezerwacji można dokonać w tradycyjnych kasach biletowych, przez stronę internetową ebilet.intercity.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej przewoźnika.