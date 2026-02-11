Planowanie wiosennych wyjazdów czas zacząć. Są już bilety PKP Intercity

Podróżni mogą już kupować bilety na pociągi ekspresowe na Wielkanoc oraz długie weekendy w maju i czerwcu. Bilety na połączenia EIP oraz EIC są dostępne w systemie sprzedaży nawet z czteromiesięcznym wyprzedzeniem, a ceny zaczynają się od 29 zł.



PKP Intercity udostępniło pasażerom możliwość nabycia biletów na pociągi kategorii Express Intercity Premium (EIP), znane jako Pendolino, oraz Express Intercity (EIC) z wyprzedzeniem do 4 miesięcy.

Obecnie przedsprzedaż obejmuje terminy aż do 13 czerwca, co pozwala na spokojne zaplanowanie podróży przed wprowadzeniem wakacyjnego rozkładu jazdy. Tak długi czas rezerwacji ułatwia nie tylko logistykę, ale przede wszystkim daje dostęp do najbardziej atrakcyjnych ofert cenowych.

Im wcześniej dokonamy zakupu, tym większa szansa na trafienie na bilet z rabatem sięgającym 15 lub 30 proc.

Szybkie połączenia z warszawskich dworców

Warszawa, jako główny węzeł kolejowy, oferuje pasażerom najszerszą siatkę szybkich połączeń z resztą kraju. Wykorzystując pociągi Pendolino, mieszkańcy stolicy mogą dotrzeć do Trójmiasta w około 3 godziny, a do Zakopanego czy Szczecina w około 4,5 godziny.

Kolej staje się więc realną konkurencją dla samochodu, szczególnie podczas obleganych terminów świątecznych. Szybkie trasy łączą Warszawę także z Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem czy Katowicami, co sprzyja krótkim wyjazdom typu city-break.