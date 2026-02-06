Progi zwalniające na ul. Mehoffera. Bezpieczniej dla pieszych i kierowców

Ulica Mehoffera przecina niemal całą Białołękę ze wschodu na zachód.
Na ul. Mehoffera ZDM zamontował progi zwalniające przed dziewięcioma przejściami dla pieszych. To kolejny krok w ramach szerokiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkie te miejsca wcześniej przeszły audyt – i wszystkie wypadły w nim bardzo słabo. Wniosek był prosty: trzeba działać.
Ulica Mehoffera przecina niemal całą Białołękę ze wschodu na zachód. Zbiera ruch z mniejszych ulic i prowadzi kierowców w stronę ul. Modlińskiej, jednej z głównych arterii tej części miasta. Duży ruch samochodowy miesza się tu z ruchem pieszym, a to zawsze wymaga szczególnej uwagi.
Audyt pokazał, że właśnie piesi byli tu najbardziej narażeni. Przejścia dla pieszych między ulicami Talarową a Podgórną otrzymały bardzo niskie oceny – od 0 do 2 w pięciostopniowej skali. Trzy z nich uznano wręcz za priorytetowe do pilnej poprawy.
Najniższą ocenę – 0 – dostało przejście przy ul. Majolikowej, a także zebry przy skrzyżowaniach z ul. Ceglaną, Czeremchową i Papieską. Niewiele lepiej było przy ul. Talarowej czy Chęcińskiej. Problemem nie była tylko infrastruktura, ale przede wszystkim prędkość.
Pomiary z lat 2019–2021 pokazały, że kierowcy potrafili rozpędzać się tu nawet do 90–100 km/h, mimo ograniczenia do 50 km/h. Do tego dochodziła ograniczona widoczność w rejonie przejść. Taka kombinacja nie mogła skończyć się dobrze.
Audytorzy wskazali jedno główne rozwiązanie: uspokojenie ruchu. Dlatego przed wszystkimi dziewięcioma przejściami zamontowaliśmy progi zwalniające. To proste, ale bardzo skuteczne narzędzie – kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu, a piesi zyskują realnie bezpieczniejsze przejścia.
Dodatkowo poprawiliśmy istniejące już progi w rejonie ulic Stągiewnej i Żiżki oraz przy wylocie z ul. Bieszczadzkiej. Zmieniono tam także oznakowanie – zamiast „ustąp pierwszeństwa” pojawiły się znaki „stop”. Porządki objęły również ul. Modlińską, gdzie uporządkowano pasy ruchu na zachodniej jezdni.
Przejścia na ul. Mehoffera były jednymi z ponad 100 miejsc, w których w zeszłym roku poprawiliśmy bezpieczeństwo. Stosowaliśmy nie tylko progi zwalniające, ale też azyle dla pieszych, sygnalizację świetlną, nowe ronda i liczne zmiany w organizacji ruchu.
Prace prowadziliśmy także na innych ulicach Białołęki – m.in. na Szamocinie, Wałuszewskiej, Piwoniowej, Polnych Kwiatów i Ołówkowej oraz na skrzyżowaniu ulic Bohaterów, Czołowej i Messal. Część z tych rozwiązań ma charakter tymczasowy, ale już teraz realnie poprawia bezpieczeństwo – zanim pojawią się docelowe zmiany.