0.8°C
1005.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Bezpieczny Kampus Politechniki Warszawskiej. Nowoczesna nauka i schronienie w jednym

Publikacja: 06.02.2026 17:30

Porozumienie intencyjne w sprawie realizacji projektu „Bezpieczny Kampus Politechniki Warszawskiej”

Porozumienie intencyjne w sprawie realizacji projektu „Bezpieczny Kampus Politechniki Warszawskiej” podpisali rektor PW prof. Krzysztof Zaremba oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Foto: Bartosz Buk

M.B.
Politechnika Warszawska i miasto łączą siły. Rusza projekt „Bezpieczny Kampus”, który połączy laboratoria, przestrzeń dla studentów i funkcje ochronne na wypadek kryzysu. To inwestycja w wiedzę i bezpieczeństwo.

Porozumienie intencyjne w sprawie realizacji projektu „Bezpieczny Kampus Politechniki Warszawskiej” podpisali rektor PW prof. Krzysztof Zaremba oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To początek dużego przedsięwzięcia, które ma zmienić fragment miasta i sposób myślenia o uczelnianej infrastrukturze. Projekt wpisuje się także w program „Warszawa chroni”, stawiający na odporność miasta w trudnych czasach.

Nowa inwestycja powstanie na terenie Politechniki Warszawskiej, między ulicami Polną, Nowowiejską, Rektorską oraz al. Armii Ludowej. Ma być przykładem budynku „dual-use”, czyli takiego, który na co dzień służy nauce i mieszkańcom, a w sytuacjach zagrożenia zapewnia realne wsparcie i ochronę.

Kampus, który działa w każdych warunkach

Ideą projektu jest stworzenie nowoczesnego obiektu o podwójnym zastosowaniu. W czasie pokoju będzie to przestrzeń dydaktyczna, naukowa i społeczna. W razie kryzysu – miejsce schronienia, centrum logistyczne lub zaplecze medyczne, zdolne do zapewnienia ciągłości działania instytucji publicznych.

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy ma powstać koncepcja inwestycji oraz plan jej finansowania. Partnerem projektu jest również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, co podkreśla jego znaczenie w skali nie tylko miasta, ale i kraju.

Reklama
Reklama

Parking pod ziemią, laboratoria nad nim

Wśród planowanych elementów inwestycji znalazły się m.in. duży parking podziemny oraz naziemna część kampusu z zapleczem dydaktycznym i badawczo-laboratoryjnym. Z obiektu mają korzystać różne wydziały Politechniki, a sama przestrzeń ma być bardziej otwarta, zielona i przyjazna także dla mieszkańców.

– Chcemy zmieniać przestrzeń Politechniki, udostępniać ją do rekreacji i lepiej integrować z miastem

– Chcemy zmieniać przestrzeń Politechniki, udostępniać ją do rekreacji i lepiej integrować z miastem. To możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Warszawą – podkreślił prof. Krzysztof Zaremba, rektor PW. – To przykład nowoczesnego myślenia o mieście: łączenia rozwoju z bezpieczeństwem – wyraził z kolei opinię Rafał Trzaskowski.

Foto: Bartosz Buk

– Chcemy zmieniać przestrzeń Politechniki, udostępniać ją do rekreacji i lepiej integrować z miastem. To możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Warszawą – podkreślił prof. Krzysztof Zaremba, rektor PW.

Jak dodaje, nad podziemnym garażem powstanie nowoczesny budynek kampusu, który – ze względu na obecną sytuację międzynarodową – będzie mógł pełnić także funkcję miejsca schronienia. – To pierwszy krok do realizacji tego pomysłu – zaznacza rektor.

Nowe kierunki i edukacja dla bezpieczeństwa

Projekt „Bezpieczny Kampus” to nie tylko budynek. Politechnika Warszawska planuje także rozwój programów kształcenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W grę wchodzą nowe kierunki studiów, studia podyplomowe i inne formy edukacji, oparte na doświadczeniach zdobytych przy realizacji inwestycji i współpracy z miastem.

To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z myśleniem o bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym.

Reklama
Reklama
Polecane
Głównym celem porozumienia jest przygotowanie studentów do realnej pracy na rynku.
nauka zawodu
PKP PLK i PW łączą siły. Nowe perspektywy dla inżynierów

Warszawa chroni i myśli przyszłościowo

Dla miasta to kolejny element budowania odporności. W sytuacjach kryzysowych Warszawa zyskałaby miejsce schronienia o dużej powierzchni i przepustowości, które może służyć także jako zaplecze medyczne lub magazynowe.

– To przykład nowoczesnego myślenia o mieście: łączenia rozwoju z bezpieczeństwem – wyraził opinię Rafał Trzaskowski. – Taka inwestycja służy studentom na co dzień, a mieszkańcom wtedy, gdy stawką jest zdrowie i życie.

Prezydent zwraca też uwagę na znaczenie kształcenia kadr w zakresie obrony cywilnej. – Takich ekspertów potrzebujemy. To wzmacnia kapitał społeczny miasta – dodaje.

Polecane
Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z Politechniką Warszawską umożliwia budowanie realnego efektu
UCZELNIE
Uniwersytet i Politechnika łączą siły. Inauguracja projektu „Nauka dla Biznesu”

Kolejny krok już wkrótce

W najbliższym czasie powołany zostanie Zespół ds. Bezpiecznego Kampusu, złożony z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej i miasta. Przed nim analizy przestrzenne i techniczne, montaż finansowy z udziałem środków miejskich, krajowych i europejskich oraz wypracowanie formuły prawnej realizacji projektu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Głównym celem porozumienia jest przygotowanie studentów do realnej pracy na rynku.
nauka zawodu

PKP PLK i PW łączą siły. Nowe perspektywy dla inżynierów

Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej Powstała z inicjatywy rektora prof. Krzysztofa Zarem
szkoły wyższe

„Świeża krew” w Radzie Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej

Modernizacja Muzeum Więzienia Pawiak i czasowe zamknięcie
muzea

Modernizacja Muzeum Więzienia Pawiak i czasowe zamknięcie

Zakończenie budowy planowane jest na październik 2026 roku
infrastruktura edukacyjna

Budowa nowego żłobka na Białołęce ruszyła. Kiedy placówka przyjmie setkę maluchów?

Zespół UW uczestniczy w misjach ESA i NASA
badania

Projekty kosmiczne UW. Od OGLE po fale grawitacyjne

Inwestycje, które opisuje dr Arno, wykorzystują relikty historycznej architektury industrialnej, świ
badania

Nowe życie terenów postindustrialnych w Warszawie

Uniwersytet Warszawski zajął 113. miejsce, co jest najlepszym wynikiem wśród polskich instytucji
ranking

Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią

Wyniki badań sugerują, że często sądzimy, że w relacjach międzyludzkich nie istnieje jedna, idealna
psychologia

Dobre kłamstwo lepsze od prawdy? Zaskakujące badania SWPS

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA