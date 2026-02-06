Bezpieczny Kampus Politechniki Warszawskiej. Nowoczesna nauka i schronienie w jednym

Parking pod ziemią, laboratoria nad nim

Wśród planowanych elementów inwestycji znalazły się m.in. duży parking podziemny oraz naziemna część kampusu z zapleczem dydaktycznym i badawczo-laboratoryjnym. Z obiektu mają korzystać różne wydziały Politechniki, a sama przestrzeń ma być bardziej otwarta, zielona i przyjazna także dla mieszkańców.

– To przykład nowoczesnego myślenia o mieście: łączenia rozwoju z bezpieczeństwem – wyraził z kolei opinię Rafał Trzaskowski. Foto: Bartosz Buk

Jak dodaje, nad podziemnym garażem powstanie nowoczesny budynek kampusu, który – ze względu na obecną sytuację międzynarodową – będzie mógł pełnić także funkcję miejsca schronienia. – To pierwszy krok do realizacji tego pomysłu – zaznacza rektor.

Nowe kierunki i edukacja dla bezpieczeństwa

Projekt „Bezpieczny Kampus” to nie tylko budynek. Politechnika Warszawska planuje także rozwój programów kształcenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W grę wchodzą nowe kierunki studiów, studia podyplomowe i inne formy edukacji, oparte na doświadczeniach zdobytych przy realizacji inwestycji i współpracy z miastem.

To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z myśleniem o bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym.

Warszawa chroni i myśli przyszłościowo

Dla miasta to kolejny element budowania odporności. W sytuacjach kryzysowych Warszawa zyskałaby miejsce schronienia o dużej powierzchni i przepustowości, które może służyć także jako zaplecze medyczne lub magazynowe.

– To przykład nowoczesnego myślenia o mieście: łączenia rozwoju z bezpieczeństwem – wyraził opinię Rafał Trzaskowski. – Taka inwestycja służy studentom na co dzień, a mieszkańcom wtedy, gdy stawką jest zdrowie i życie.

Prezydent zwraca też uwagę na znaczenie kształcenia kadr w zakresie obrony cywilnej. – Takich ekspertów potrzebujemy. To wzmacnia kapitał społeczny miasta – dodaje.

Kolejny krok już wkrótce

W najbliższym czasie powołany zostanie Zespół ds. Bezpiecznego Kampusu, złożony z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej i miasta. Przed nim analizy przestrzenne i techniczne, montaż finansowy z udziałem środków miejskich, krajowych i europejskich oraz wypracowanie formuły prawnej realizacji projektu.