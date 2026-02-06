Bezpieczny Kampus Politechniki Warszawskiej. Nowoczesna nauka i schronienie w jednym

Porozumienie intencyjne w sprawie realizacji projektu „Bezpieczny Kampus Politechniki Warszawskiej” podpisali rektor PW prof. Krzysztof Zaremba oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Porozumienie intencyjne w sprawie realizacji projektu „Bezpieczny Kampus Politechniki Warszawskiej” podpisali rektor PW prof. Krzysztof Zaremba oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To początek dużego przedsięwzięcia, które ma zmienić fragment miasta i sposób myślenia o uczelnianej infrastrukturze. Projekt wpisuje się także w program „Warszawa chroni”, stawiający na odporność miasta w trudnych czasach.
Nowa inwestycja powstanie na terenie Politechniki Warszawskiej, między ulicami Polną, Nowowiejską, Rektorską oraz al. Armii Ludowej. Ma być przykładem budynku „dual-use”, czyli takiego, który na co dzień służy nauce i mieszkańcom, a w sytuacjach zagrożenia zapewnia realne wsparcie i ochronę.
Ideą projektu jest stworzenie nowoczesnego obiektu o podwójnym zastosowaniu. W czasie pokoju będzie to przestrzeń dydaktyczna, naukowa i społeczna. W razie kryzysu – miejsce schronienia, centrum logistyczne lub zaplecze medyczne, zdolne do zapewnienia ciągłości działania instytucji publicznych.
W ciągu najbliższych sześciu miesięcy ma powstać koncepcja inwestycji oraz plan jej finansowania. Partnerem projektu jest również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, co podkreśla jego znaczenie w skali nie tylko miasta, ale i kraju.
Wśród planowanych elementów inwestycji znalazły się m.in. duży parking podziemny oraz naziemna część kampusu z zapleczem dydaktycznym i badawczo-laboratoryjnym. Z obiektu mają korzystać różne wydziały Politechniki, a sama przestrzeń ma być bardziej otwarta, zielona i przyjazna także dla mieszkańców.
– Chcemy zmieniać przestrzeń Politechniki, udostępniać ją do rekreacji i lepiej integrować z miastem. To możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Warszawą – podkreślił prof. Krzysztof Zaremba, rektor PW. – To przykład nowoczesnego myślenia o mieście: łączenia rozwoju z bezpieczeństwem – wyraził z kolei opinię Rafał Trzaskowski.
Jak dodaje, nad podziemnym garażem powstanie nowoczesny budynek kampusu, który – ze względu na obecną sytuację międzynarodową – będzie mógł pełnić także funkcję miejsca schronienia. – To pierwszy krok do realizacji tego pomysłu – zaznacza rektor.
Projekt „Bezpieczny Kampus” to nie tylko budynek. Politechnika Warszawska planuje także rozwój programów kształcenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W grę wchodzą nowe kierunki studiów, studia podyplomowe i inne formy edukacji, oparte na doświadczeniach zdobytych przy realizacji inwestycji i współpracy z miastem.
To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z myśleniem o bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym.
Dla miasta to kolejny element budowania odporności. W sytuacjach kryzysowych Warszawa zyskałaby miejsce schronienia o dużej powierzchni i przepustowości, które może służyć także jako zaplecze medyczne lub magazynowe.
Prezydent zwraca też uwagę na znaczenie kształcenia kadr w zakresie obrony cywilnej. – Takich ekspertów potrzebujemy. To wzmacnia kapitał społeczny miasta – dodaje.
W najbliższym czasie powołany zostanie Zespół ds. Bezpiecznego Kampusu, złożony z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej i miasta. Przed nim analizy przestrzenne i techniczne, montaż finansowy z udziałem środków miejskich, krajowych i europejskich oraz wypracowanie formuły prawnej realizacji projektu.