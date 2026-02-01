-12.4°C
1024.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią w QS World University Rankings

Publikacja: 01.02.2026 10:15

Uniwersytet Warszawski zajął 113. miejsce, co jest najlepszym wynikiem wśród polskich instytucji

Uniwersytet Warszawski zajął 113. miejsce, co jest najlepszym wynikiem wśród polskich instytucji

Foto: Adobe Stock

rbi
Uniwersytet Warszawski zajął 113. miejsce w QS World University Rankings: Europe 2026, osiągając najlepszy wynik spośród uczelni w Polsce.

Quacquarelli Symonds opublikował nową wersję rankingu uczelni zestawiającego ośrodki akademickie w Europie. Sklasyfikowano w nim 958 szkół wyższych, w tym 39 uczelni z Polski.

Oceniano m.in. renomę uczelni, reputację wśród pracodawców, cytowalność, międzynarodową sieć badawczą, liczbę publikacji w przeliczeniu na wydział, wyniki dotyczące zatrudnienia absolwentów, stosunek liczby studentów do liczby wykładowców, liczbę studentów i pracowników z zagranicy, liczbę studentów wyjeżdżających w ramach wymiany, zrównoważony rozwój.

Brytyjskie uczelnie najlepsze w Europie

Ranking objął ponad 950 uczelni z 42 krajów, w tym 291 nowych instytucji, oceniając je na podstawie 12 wskaźników, takich jak reputacja akademicka, zatrudwalność absolwentów czy zrównoważony rozwój.

Na podium uczelni europejskich znalazły się kolejno: University of Oxford, ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology oraz ex aequo Imperial College London i University College London.

Polecane
Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z Politechniką Warszawską umożliwia budowanie realnego efektu
UCZELNIE
Uniwersytet i Politechnika łączą siły. Inauguracja projektu „Nauka dla Biznesu”
Reklama
Reklama

Siedem z dziesięciu najlepszych europejskich uczelni pochodzi z Wielkiej Brytanii, co podkreśla siłę brytyjskiego szkolnictwa wyższego. Oxford osiągnął idealne wyniki (100/100) w pięciu kluczowych kategoriach, w tym reputacji wśród pracodawców i akademików, dzięki poprawom w wskaźnikach zrównoważonego rozwoju oraz proporcji studentów międzynarodowych. ETH Zurich spadła na drugie miejsce po słabszych wynikach w wymianie studentów, a Imperial College London zamknął podium, tracąc punkty w publikacjach naukowych.

Dobry wynik Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski zajął 113. miejsce, co jest najlepszym wynikiem wśród polskich instytucji i świadczy o rosnącym prestiżu polskich uniwersytetów. Politechnika Gdańska awansowała na 283. pozycję, Politechnika Łódzka uplasowała się na 419. miejscu (16. w Polsce), a Politechnika Wrocławska na 336.

Polecane
Na Uniwersytecie Warszawskim trwa kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Twoja głowa – Twoja s
zdrowie psychiczne
Czat zaufania na Uniwersytecie Warszawskim. Nie tylko na Blue Monday

W rankingu Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski wyróżnia się jako najwyżej notowana polska uczelnia, choć liderem regionu pozostaje Uniwersytet Karola w Pradze.

Pełne wyniki rankingu QS World University Rankings: Europe 2026 znajdują się na stronie QS Top Universities.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wyniki badań sugerują, że często sądzimy, że w relacjach międzyludzkich nie istnieje jedna, idealna
psychologia

Dobre kłamstwo lepsze od prawdy? Zaskakujące badania SWPS

Rekrutacja do stołecznych przedszkoli wystartuje 10 lutego
edukacja przedszkolna

Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie coraz bliżej. Ratusz udostępnia specjalne narzędzie

Projekt jest elementem długofalowych działań na rzecz młodzieży na Ochocie.
inicjatywa samorządowa

„Ochota Vibe” daje głos młodym. Nowy projekt dla młodzieży

Zajęcia poprowadzą uznani w kraju eksperci z obszaru cyberbezpieczeństwa
nowy kierunek studiów

Cyberbezpieczeństwo w praktyce podyplomowo na WAT i ECSC

Siedziba Wspólnej Szkoły Doktorskiej będzie mieścić się w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166
szkoły wyższe

SGGW i Akademia Pożarnicza wykształcą doktorów bezpieczeństwa

Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z Politechniką Warszawską umożliwia budowanie realnego efektu
UCZELNIE

Uniwersytet i Politechnika łączą siły. Inauguracja projektu „Nauka dla Biznesu”

W październiku zeszłego roku Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 74 napisała skargę dotyczącą naruszenia
tajemnica korespondencji

Rada Rodziców skarży na dyrektorkę szkoły. Poszło o pocztę

Celem porozumienia jest rozwijanie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdzia
umowa

SGGW i Komenda Stołeczna Policji na rzecz bezpieczeństwa kampusu

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA