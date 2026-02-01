Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią w QS World University Rankings

Uniwersytet Warszawski zajął 113. miejsce, co jest najlepszym wynikiem wśród polskich instytucji
Quacquarelli Symonds opublikował nową wersję rankingu uczelni zestawiającego ośrodki akademickie w Europie. Sklasyfikowano w nim 958 szkół wyższych, w tym 39 uczelni z Polski.
Oceniano m.in. renomę uczelni, reputację wśród pracodawców, cytowalność, międzynarodową sieć badawczą, liczbę publikacji w przeliczeniu na wydział, wyniki dotyczące zatrudnienia absolwentów, stosunek liczby studentów do liczby wykładowców, liczbę studentów i pracowników z zagranicy, liczbę studentów wyjeżdżających w ramach wymiany, zrównoważony rozwój.
Ranking objął ponad 950 uczelni z 42 krajów, w tym 291 nowych instytucji, oceniając je na podstawie 12 wskaźników, takich jak reputacja akademicka, zatrudwalność absolwentów czy zrównoważony rozwój.
Na podium uczelni europejskich znalazły się kolejno: University of Oxford, ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology oraz ex aequo Imperial College London i University College London.
Siedem z dziesięciu najlepszych europejskich uczelni pochodzi z Wielkiej Brytanii, co podkreśla siłę brytyjskiego szkolnictwa wyższego. Oxford osiągnął idealne wyniki (100/100) w pięciu kluczowych kategoriach, w tym reputacji wśród pracodawców i akademików, dzięki poprawom w wskaźnikach zrównoważonego rozwoju oraz proporcji studentów międzynarodowych. ETH Zurich spadła na drugie miejsce po słabszych wynikach w wymianie studentów, a Imperial College London zamknął podium, tracąc punkty w publikacjach naukowych.
Uniwersytet Warszawski zajął 113. miejsce, co jest najlepszym wynikiem wśród polskich instytucji i świadczy o rosnącym prestiżu polskich uniwersytetów. Politechnika Gdańska awansowała na 283. pozycję, Politechnika Łódzka uplasowała się na 419. miejscu (16. w Polsce), a Politechnika Wrocławska na 336.
W rankingu Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski wyróżnia się jako najwyżej notowana polska uczelnia, choć liderem regionu pozostaje Uniwersytet Karola w Pradze.
Pełne wyniki rankingu QS World University Rankings: Europe 2026 znajdują się na stronie QS Top Universities.