Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią w QS World University Rankings

Uniwersytet Warszawski zajął 113. miejsce w QS World University Rankings: Europe 2026, osiągając najlepszy wynik spośród uczelni w Polsce.



Quacquarelli Symonds opublikował nową wersję rankingu uczelni zestawiającego ośrodki akademickie w Europie. Sklasyfikowano w nim 958 szkół wyższych, w tym 39 uczelni z Polski.

Oceniano m.in. renomę uczelni, reputację wśród pracodawców, cytowalność, międzynarodową sieć badawczą, liczbę publikacji w przeliczeniu na wydział, wyniki dotyczące zatrudnienia absolwentów, stosunek liczby studentów do liczby wykładowców, liczbę studentów i pracowników z zagranicy, liczbę studentów wyjeżdżających w ramach wymiany, zrównoważony rozwój.

Brytyjskie uczelnie najlepsze w Europie

Ranking objął ponad 950 uczelni z 42 krajów, w tym 291 nowych instytucji, oceniając je na podstawie 12 wskaźników, takich jak reputacja akademicka, zatrudwalność absolwentów czy zrównoważony rozwój.

Na podium uczelni europejskich znalazły się kolejno: University of Oxford, ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology oraz ex aequo Imperial College London i University College London.