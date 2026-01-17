Na Uniwersytecie Warszawskim trwa kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Twoja głowa – Twoja siła”
Na Uniwersytecie Warszawskim trwa kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Twoja głowa – Twoja siła”. Jej celem jest zwiększenie świadomości znaczenia zdrowia psychicznego oraz promowanie dobrostanu wśród studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Kampania jest realizowana przez Centrum Pomocy Psychologicznej UW.
Centrum Pomocy Psychologicznej UW od lat rozwija różne formy wsparcia, tak aby każda osoba mogła wybrać sposób kontaktu najlepiej dopasowany do swoich potrzeb – anonimowo, bezpiecznie i bezpłatnie. Od stycznia oferta CPP – z inicjatywy Samorządu Studentów UW – została rozszerzona o nową formę kontaktu Czat Zaufania UW.
Jak tłumaczą władze uczelni, styczeń bywa szczególnie wymagającym czasem. Krótkie dni i brak słońca, zmęczenie po świętach, presja noworocznych postanowień czy trudniejsza sytuacja finansowa po grudniowych wydatkach mogą wpływać negatywnie na samopoczucie. Nieprzypadkowo właśnie trzeci poniedziałek stycznia określany jest jako Blue Monday – najbardziej depresyjny dzień w roku.
– Nie musisz przechodzić przez trudniejsze chwile w samotności. Warto z kimś porozmawiać. Warto skorzystać z telefonu zaufania UW, a jeśli nie lubisz dzwonić – działa już Czat Zaufania UW. Po drugiej stronie są doświadczeni specjaliści i specjalistki, gotowi wysłuchać i pomóc – podkreśla prof. Julia Kubisa, dziekana Wydziału Socjologii UW, główna specjalistka ds. badań i edukacji równościowej.
Czat, z którego można korzystać anonimowo, działa w aplikacji WhatsApp pod numerem 880 762 439 i jest dostępny od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 24.00.
Kampania „Twoja głowa – Twoja siła”. zwraca uwagę na znaczenie troski o zdrowie psychiczne, budowania świadomości w zakresie profilaktyki oraz przekonania, że każdy z nas ma wpływ na swoje samopoczucie i emocje oraz równowagę wewnętrzną.
W ramach kampanii społeczność Uniwersytetu Warszawskiego mogła wziąć udział w dwóch bezpłatnych warsztatach. Przygotowano też serię filmów i materiałów edukacyjnych (m.in. poradnik), które będą rozpowszechniane w kanałach UW oraz dostępne w formie drukowanej.
Wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej – zarówno osoby studiujące oraz doktoryzujące się, jak i pracujące na Uniwersytecie Warszawskim – mogą skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej UW oraz telefonu zaufania: +48 22 55 24 424.