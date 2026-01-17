Uniwersytet Warszawski oferuje nowe wsparcie psychologiczne dostępne online – Czat Zaufania UW. Ta bezpieczna i bezpłatna forma wsparcia psychologicznego, z której można korzystać anonimowo, jest dostępna dla całej społeczności akademickiej.



Na Uniwersytecie Warszawskim trwa kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Twoja głowa – Twoja siła”. Jej celem jest zwiększenie świadomości znaczenia zdrowia psychicznego oraz promowanie dobrostanu wśród studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Kampania jest realizowana przez Centrum Pomocy Psychologicznej UW.

Reklama Reklama

Czat Zaufania UW

Centrum Pomocy Psychologicznej UW od lat rozwija różne formy wsparcia, tak aby każda osoba mogła wybrać sposób kontaktu najlepiej dopasowany do swoich potrzeb – anonimowo, bezpiecznie i bezpłatnie. Od stycznia oferta CPP – z inicjatywy Samorządu Studentów UW – została rozszerzona o nową formę kontaktu Czat Zaufania UW.

Jak tłumaczą władze uczelni, styczeń bywa szczególnie wymagającym czasem. Krótkie dni i brak słońca, zmęczenie po świętach, presja noworocznych postanowień czy trudniejsza sytuacja finansowa po grudniowych wydatkach mogą wpływać negatywnie na samopoczucie. Nieprzypadkowo właśnie trzeci poniedziałek stycznia określany jest jako Blue Monday – najbardziej depresyjny dzień w roku.

– Nie musisz przechodzić przez trudniejsze chwile w samotności. Warto z kimś porozmawiać. Warto skorzystać z telefonu zaufania UW, a jeśli nie lubisz dzwonić – działa już Czat Zaufania UW. Po drugiej stronie są doświadczeni specjaliści i specjalistki, gotowi wysłuchać i pomóc – podkreśla prof. Julia Kubisa, dziekana Wydziału Socjologii UW, główna specjalistka ds. badań i edukacji równościowej.